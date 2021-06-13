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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7942794379447945

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:25

  Унуноктий написав:
  sergikkc007 написав:
  Frant написав:На вул. Тампере, біля Захара_ - 3к квартира в 2018 коштувала 36 000 - 38 000.
Куди вже дешевше??


Ну, це в минулому, а що нас чекає в майбутньому? Ціни тільки вгору, прямо в царство небесне?

они уже удвоились

Ваш ответ понимаю как - цены выросли до заоблачных высот где стабилизировались на плато :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:36

  sergikkc007 написав:
  Унуноктий написав:
  sergikkc007 написав:
Ну, це в минулому, а що нас чекає в майбутньому? Ціни тільки вгору, прямо в царство небесне?

они уже удвоились

Ваш ответ понимаю как - цены выросли до заоблачных высот где стабилизировались на плато :)

нет, будет дорожай
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я так розумію, назва гілки буде актуальна доти, доки Сержик не купить собі 3к квартиру? :)
А тоді можна змінювати назву - "Коли почнеться підняття нереально низьких цін на помешкання в Києві?" :D
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Одного меня злит безапелляционный растишизм Уну?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:46

  Унуноктий написав:
  Frant написав:На вул. Тампере, біля Захара_ - 3к квартира в 2018 коштувала 36 000 - 38 000.
Куди вже дешевше??

не путайте мужской половой орган с пальцем. Если в чешке на правом берегу 3к стоила 42 000 в одной минуте от метро то 3к в панельном хрущикебез лифта на Вифлиемской должна стоить 32000, а может и дешевле)

Авжеж(((
Дехто писав, що 3к квартира Захара_ повинна була коштувати 13 000 дол)))

32 000 доларів в 2018 - можливо, кутова 3к панелька на ДВРЗ чи проспекті Науки, перший чи останній поверх
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:12

  Hotab написав:Сержик может и психануть, выехав "на клубнику" навсегда. И кому тогда покупать??

Аннн-ні!
Сім'я тримає тут :mrgreen:
Та й тут він король з котлеткою 50К, а там - ніщеброд
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:й тут він король з котлеткою 50К

Год это за королевство такое, когда и потратить в удовольствие нельзя, и на жилье не хватает. Это не король, это обладатель чемодана без ручки.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:02

  Успіх написав:
  Serg-ik написав:Что хуже: откладывать рождение детей или откладывать покупку жилья?

От більшість кажуть, що спочатку треба купити квартиру, а тоді клепати дітей ((
Але, по закону підлості, потім можна сидіти в своїх пустих бетонометрах і дивитись з заздрістю з вікна на чужі сім'ї з дітьми.
Життя ж може і наказати за "відкладення дітей", яких ставлять позаду бетона ;)

ну да, лучше клепать детей в тещиной квартире)
Ромасик
 
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