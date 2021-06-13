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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лип, 2021 17:25
Унуноктий написав: sergikkc007 написав: Frant написав:
На вул. Тампере, біля Захара_ - 3к квартира в 2018 коштувала 36 000 - 38 000.
Куди вже дешевше??
Ну, це в минулому, а що нас чекає в майбутньому? Ціни тільки вгору, прямо в царство небесне?
они уже удвоились
Ваш ответ понимаю как - цены выросли до заоблачных высот где стабилизировались на плато
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Додано: Чет 15 лип, 2021 17:36
sergikkc007 написав: Унуноктий написав: sergikkc007 написав:
Ну, це в минулому, а що нас чекає в майбутньому? Ціни тільки вгору, прямо в царство небесне?
они уже удвоились
Ваш ответ понимаю как - цены выросли до заоблачных высот где стабилизировались на плато
нет, будет дорожай
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Унуноктий
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Додано: Чет 15 лип, 2021 17:41
Одного меня злит безапелляционный растишизм Уну?
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Додано: Чет 15 лип, 2021 17:46
Унуноктий написав: Frant написав:
На вул. Тампере, біля Захара_ - 3к квартира в 2018 коштувала 36 000 - 38 000.
Куди вже дешевше??
не путайте мужской половой орган с пальцем. Если в чешке на правом берегу 3к стоила 42 000 в одной минуте от метро то 3к в панельном хрущикебез лифта на Вифлиемской должна стоить 32000, а может и дешевле)
Авжеж(((
Дехто писав, що 3к квартира Захара_ повинна була коштувати 13 000 дол)))
32 000 доларів в 2018 - можливо, кутова 3к панелька на ДВРЗ чи проспекті Науки, перший чи останній поверх
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Frant
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Додано: Чет 15 лип, 2021 18:12
Hotab написав:
Сержик может и психануть, выехав "на клубнику" навсегда. И кому тогда покупать??
Аннн-ні!
Сім'я тримає тут
Та й тут він король з котлеткою 50К, а там - ніщеброд
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Успіх
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Додано: Чет 15 лип, 2021 18:16
Успіх написав:
й тут він король з котлеткою 50К
Год это за королевство такое, когда и потратить в удовольствие нельзя, и на жилье не хватает. Это не король, это обладатель чемодана без ручки.
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Hotab
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Додано: Чет 15 лип, 2021 20:02
Успіх написав: Serg-ik написав:
Что хуже: откладывать рождение детей или откладывать покупку жилья?
От більшість кажуть, що спочатку треба купити квартиру, а тоді клепати дітей ((
Але, по закону підлості, потім можна сидіти в своїх пустих бетонометрах і дивитись з заздрістю з вікна на чужі сім'ї з дітьми.
Життя ж може і наказати за "відкладення дітей", яких ставлять позаду бетона
ну да, лучше клепать детей в тещиной квартире)
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Ромасик
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