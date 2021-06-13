Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:На вул. Тампере, біля Захара_ - 3к квартира в 2018 коштувала 36 000 - 38 000. Куди вже дешевше??
не путайте мужской половой орган с пальцем. Если в чешке на правом берегу 3к стоила 42 000 в одной минуте от метро то 3к в панельном хрущикебез лифта на Вифлиемской должна стоить 32000, а может и дешевле)
Авжеж((( Дехто писав, що 3к квартира Захара_ повинна була коштувати 13 000 дол)))
32 000 доларів в 2018 - можливо, кутова 3к панелька на ДВРЗ чи проспекті Науки, перший чи останній поверх
Serg-ik написав:Что хуже: откладывать рождение детей или откладывать покупку жилья?
От більшість кажуть, що спочатку треба купити квартиру, а тоді клепати дітей (( Але, по закону підлості, потім можна сидіти в своїх пустих бетонометрах і дивитись з заздрістю з вікна на чужі сім'ї з дітьми. Життя ж може і наказати за "відкладення дітей", яких ставлять позаду бетона
Епідемічні обмеження в США починають знімати, але співробітники, відчувши переваги віддаленого формату роботи, не поспішають повертатися до офісу.
За даними аналітиків Kastle Systems, тільки кожен третій житель США працює на своєму робочому місці.
Bloomberg наводить дані про 40% співробітників, які замислюються над звільненням, якщо роботодавець не проявлятиме гнучкість у форматі роботи.
Важливі фактори, які визначають ставлення до віддаленої роботи, – культура ведення бізнесу та житлові умови співробітників. 40% українських сімей живуть у тісних квартирах за межами рівня соціальної норми – 13 кв м на людину.
Якщо в одній кімнаті розташовані робоче місце, ігровий майданчик трирічної дитини та прасувальна дошка тещі, безумовно, хочеться повернутися до просторої прохолоди офісу. Крім того, мало хто облаштував ергономічне робоче місце, тому сидить за ноутбуком на дивані або за столом на кухні.
Слід враховувати й менталітет частини керівників, які відчувають себе впевненіше у звичному оточенні. Мовляв, якщо співробітник перебуває в офісі, то він працює. Більш сучасні менеджери знаходять інші аргументи: зниження рівня взаємодії та розмиття корпоративної культури.
Проте віддалена робота має й інші особливості. Не так просто розділяти робочий та особистий час, оскільки візуального кордону у вигляді дверей офісу більше немає.
Впливає й сімейний стан. За даними опитування Microsoft, віддалену роботу вітають 46% співробітників із сім'ями і тільки 33% одинаків, адже саме робота в офісі давала їм необхідний мінімум соціалізації. Наприклад, ті, хто звикли обговорювати новини з колегами біля кавомашини, можуть відчувати брак спілкування.