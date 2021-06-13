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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7943794479457946>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:25

  Унуноктий написав:
  sergikkc007 написав:
  Frant написав:На вул. Тампере, біля Захара_ - 3к квартира в 2018 коштувала 36 000 - 38 000.
Куди вже дешевше??


Ну, це в минулому, а що нас чекає в майбутньому? Ціни тільки вгору, прямо в царство небесне?

они уже удвоились

Ваш ответ понимаю как - цены выросли до заоблачных высот где стабилизировались на плато :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:36

  sergikkc007 написав:
  Унуноктий написав:
  sergikkc007 написав:
Ну, це в минулому, а що нас чекає в майбутньому? Ціни тільки вгору, прямо в царство небесне?

они уже удвоились

Ваш ответ понимаю как - цены выросли до заоблачных высот где стабилизировались на плато :)

нет, будет дорожай
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я так розумію, назва гілки буде актуальна доти, доки Сержик не купить собі 3к квартиру? :)
А тоді можна змінювати назву - "Коли почнеться підняття нереально низьких цін на помешкання в Києві?" :D
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Одного меня злит безапелляционный растишизм Уну?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:46

  Унуноктий написав:
  Frant написав:На вул. Тампере, біля Захара_ - 3к квартира в 2018 коштувала 36 000 - 38 000.
Куди вже дешевше??

не путайте мужской половой орган с пальцем. Если в чешке на правом берегу 3к стоила 42 000 в одной минуте от метро то 3к в панельном хрущикебез лифта на Вифлиемской должна стоить 32000, а может и дешевле)

Авжеж(((
Дехто писав, що 3к квартира Захара_ повинна була коштувати 13 000 дол)))

32 000 доларів в 2018 - можливо, кутова 3к панелька на ДВРЗ чи проспекті Науки, перший чи останній поверх
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:12

  Hotab написав:Сержик может и психануть, выехав "на клубнику" навсегда. И кому тогда покупать??

Аннн-ні!
Сім'я тримає тут :mrgreen:
Та й тут він король з котлеткою 50К, а там - ніщеброд
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:й тут він король з котлеткою 50К

Год это за королевство такое, когда и потратить в удовольствие нельзя, и на жилье не хватает. Это не король, это обладатель чемодана без ручки.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:02

  Успіх написав:
  Serg-ik написав:Что хуже: откладывать рождение детей или откладывать покупку жилья?

От більшість кажуть, що спочатку треба купити квартиру, а тоді клепати дітей ((
Але, по закону підлості, потім можна сидіти в своїх пустих бетонометрах і дивитись з заздрістю з вікна на чужі сім'ї з дітьми.
Життя ж може і наказати за "відкладення дітей", яких ставлять позаду бетона ;)

ну да, лучше клепать детей в тещиной квартире)
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Епідемічні обмеження в США починають знімати, але співробітники, відчувши переваги віддаленого формату роботи, не поспішають повертатися до офісу.

За даними аналітиків Kastle Systems, тільки кожен третій житель США працює на своєму робочому місці.

Bloomberg наводить дані про 40% співробітників, які замислюються над звільненням, якщо роботодавець не проявлятиме гнучкість у форматі роботи.

Важливі фактори, які визначають ставлення до віддаленої роботи, – культура ведення бізнесу та житлові умови співробітників. 40% українських сімей живуть у тісних квартирах за межами рівня соціальної норми – 13 кв м на людину.

Якщо в одній кімнаті розташовані робоче місце, ігровий майданчик трирічної дитини та прасувальна дошка тещі, безумовно, хочеться повернутися до просторої прохолоди офісу. Крім того, мало хто облаштував ергономічне робоче місце, тому сидить за ноутбуком на дивані або за столом на кухні.

Слід враховувати й менталітет частини керівників, які відчувають себе впевненіше у звичному оточенні. Мовляв, якщо співробітник перебуває в офісі, то він працює. Більш сучасні менеджери знаходять інші аргументи: зниження рівня взаємодії та розмиття корпоративної культури.

Проте віддалена робота має й інші особливості. Не так просто розділяти робочий та особистий час, оскільки візуального кордону у вигляді дверей офісу більше немає.

Впливає й сімейний стан. За даними опитування Microsoft, віддалену роботу вітають 46% співробітників із сім'ями і тільки 33% одинаків, адже саме робота в офісі давала їм необхідний мінімум соціалізації. Наприклад, ті, хто звикли обговорювати новини з колегами біля кавомашини, можуть відчувати брак спілкування.

https://www.epravda.com.ua/columns/2021/07/14/675890/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:43

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Ширина 2 метри з гаком, а довжина 4 метри з гаком, що = 9м2!
І вікно там панорамне + балконні двері панорамні на всю ту стіну 2м з гаком!

Забирай в коллекцию!
https://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=16493669
Цена и площадь-бомба!!!


В Доме мощная солнечная электростанция , мощностью до 5000Квт!/час :mrgreen:
Serg-ik покупайте, будете местным энергетическим бароном.
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