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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7943794479457946

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:44

  vitaliian написав:
Епідемічні обмеження в США починають знімати, але співробітники, відчувши переваги віддаленого формату роботи, не поспішають повертатися до офісу...

Безликий говорил, что карантин снимут и все пойдут как дети в школу :)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  vitaliian написав:
Епідемічні обмеження в США починають знімати, але співробітники, відчувши переваги віддаленого формату роботи, не поспішають повертатися до офісу...

Безликий говорил, что карантин снимут и все пойдут как дети в школу :)
Со временем, уверен, большая часть вернётся.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:46

  Унуноктий написав:на "дне" в панельке на московской площади 3к стоила 42000 долларов. Одна минута пешком до метро демеевская, напротив рошена. 4 этаж 9 этажного дома.

та трешка 1975 года небось имела площадь 57 квадратов, с убитым ремонтом от застройщика и всеми окнами на магистраль. и "четкими" документами.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:47

  vitaliian написав:
Впливає й сімейний стан. За даними опитування Microsoft, віддалену роботу вітають 46% співробітників із сім'ями і тільки 33% одинаків, адже саме робота в офісі давала їм необхідний мінімум соціалізації. Наприклад, ті, хто звикли обговорювати новини з колегами біля кавомашини, можуть відчувати брак спілкування.


Ессесно. Я это говорил с самого начала каратнтина. Раньше там возле кавомашины договорился с симпатичной коллегой на вечер и оба на следующий день порхают счастливыми, с повышенным тонусом, настроением и работоспособностью. А на карантине одиноким в этом плане стало почти никак. Депресняк. В некоторых странах даже передвижение ограничили, комендантский час был. Незаметными перебежками надо было, как разведке. Скоро захватывающие романы появятся, как ЭТО было ...
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:53

  UA написав:
  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Ширина 2 метри з гаком, а довжина 4 метри з гаком, що = 9м2!
І вікно там панорамне + балконні двері панорамні на всю ту стіну 2м з гаком!

Забирай в коллекцию!
https://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=16493669
Цена и площадь-бомба!!!

В Доме мощная солнечная электростанция , мощностью до 5000Квт!/час :mrgreen:
Serg-ik покупайте, будете местным энергетическим бароном.

я через окно не рассмотрел - горшок в доме или на дамский газон?)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:01



Грит, что НДС остановит стройки в Киеве...и Гетьманцева все время ругает :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:24

  sergikkc007 написав:

Грит, что НДС остановит стройки в Киеве...и Гетьманцева все время ругает :)


8 лет роста! Если только НДС на первичку не введут. И если ФРС объемы эмиссии не уменьшит. И если МВФ кредиты будет давать. И если демография улучшится. И если производство перестанет падать. И если армия заробитчан продолжит расти. И если не виртуализация рабочих мест. И если политическая стабильность. В общем, самая малость удачи...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:28

  zРадио написав:
8 лет роста! Если только НДС на первичку не введут. И если ФРС объемы эмиссии не уменьшит. И если МВФ кредиты будет давать. И если демография улучшится. И если производство перестанет падать. И если армия заробитчан продолжит расти. И если не виртуализация рабочих мест. И если политическая стабильность. В общем, самая малость удачи...


он умеет очень весело и интересно рассказывать (такой себе Остап Бендер)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:32

  zРадио написав:
8 лет роста! Если только НДС на первичку не введут.


НДС на первичку повлияет минимально. Если застройщик не решит вас наглым образом ободрать, то это вообще может не повлиять на цены.
А как действовать, если он решит вас ободрать?
Просто.
Бойкот новых цен. Через месяц цены станут как до введения НДС. И еще будут разные заманчивые скидки. :o
А вот бюджет страны существенно пополнится. А это всё вам, простому народу. Дороги, тротуары, школы, больницы, вакцины ...
Радоваться надо, не ехидничать вместе с путинскими пидсвынками. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 00:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что слышно по Днепровским башням? Когда их закончат? Не могут же просто бросить 6 35-этажных домов.
airmax78
 
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