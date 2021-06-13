Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав: Впливає й сімейний стан. За даними опитування Microsoft, віддалену роботу вітають 46% співробітників із сім'ями і тільки 33% одинаків, адже саме робота в офісі давала їм необхідний мінімум соціалізації. Наприклад, ті, хто звикли обговорювати новини з колегами біля кавомашини, можуть відчувати брак спілкування.
Ессесно. Я это говорил с самого начала каратнтина. Раньше там возле кавомашины договорился с симпатичной коллегой на вечер и оба на следующий день порхают счастливыми, с повышенным тонусом, настроением и работоспособностью. А на карантине одиноким в этом плане стало почти никак. Депресняк. В некоторых странах даже передвижение ограничили, комендантский час был. Незаметными перебежками надо было, как разведке. Скоро захватывающие романы появятся, как ЭТО было ...
Грит, что НДС остановит стройки в Киеве...и Гетьманцева все время ругает
8 лет роста! Если только НДС на первичку не введут. И если ФРС объемы эмиссии не уменьшит. И если МВФ кредиты будет давать. И если демография улучшится. И если производство перестанет падать. И если армия заробитчан продолжит расти. И если не виртуализация рабочих мест. И если политическая стабильность. В общем, самая малость удачи...
zРадио написав: 8 лет роста! Если только НДС на первичку не введут. И если ФРС объемы эмиссии не уменьшит. И если МВФ кредиты будет давать. И если демография улучшится. И если производство перестанет падать. И если армия заробитчан продолжит расти. И если не виртуализация рабочих мест. И если политическая стабильность. В общем, самая малость удачи...
он умеет очень весело и интересно рассказывать (такой себе Остап Бендер)
zРадио написав: 8 лет роста! Если только НДС на первичку не введут.
НДС на первичку повлияет минимально. Если застройщик не решит вас наглым образом ободрать, то это вообще может не повлиять на цены. А как действовать, если он решит вас ободрать? Просто. Бойкот новых цен. Через месяц цены станут как до введения НДС. И еще будут разные заманчивые скидки. А вот бюджет страны существенно пополнится. А это всё вам, простому народу. Дороги, тротуары, школы, больницы, вакцины ... Радоваться надо, не ехидничать вместе с путинскими пидсвынками.