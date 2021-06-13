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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7944794579467947

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 06:26

  airmax78 написав:А что слышно по Днепровским башням? Когда их закончат? Не могут же просто бросить 6 35-этажных домов.

Чому не можуть?

Запросто.

Біля м."Іподром" - стоять величезні недобуди. Років десять, а можливо, й тринадцять.

Рекомендую поїхати подивитись.

https://delo.ua/business/top-10-stolich ... ev-351750/
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:А я з дружиною, вже старшого легенько направляю на шлях айті

Це з твоїми генами :shock: Не гвалтуй даремно дитину, ліпше забезпеч їм нормальні умови проживання, а не тримання в кімнаті без вікон і з дешевими смердячими формальдегідом меблями. Але вроджена скупість тобі не дасть цього зробити, тому лишається лише молитися за здоров'я твоїх діточок щоб не стали інвалідами у такого "люблячого" татуся

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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:54

Ну что там, уже потянулись селюки с баулами за Киевской недвигой?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:02

  Libo написав:..
А как действовать, если он решит вас ободрать?
Просто.
Бойкот новых цен. Через месяц цены станут как до введения НДС...

Серж вон уже лет 10 бойкотирует..
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:12

  asti написав:Ну что там, уже потянулись селюки с баулами за Киевской недвигой?


сидим возле баулов - курим бамбук
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:32

  sergikkc007 написав:
  asti написав:Ну что там, уже потянулись селюки с баулами за Киевской недвигой?


сидим возле баулов - курим бамбук

Аренда не закончилась аль с урожаем жаль расставаться?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:36

  Faceless написав:Епідемічні обмеження в США починають знімати, але співробітники, відчувши переваги віддаленого формату роботи, не поспішають повертатися до офісу...
Безликий говорил, что карантин снимут и все пойдут как дети в школу :)
Со временем, уверен, большая часть вернётся.[/quote]

тут я не могу спорить, будет зависеть, как из под палки их будут выгонять.
У меня в офисе в Киеве по прежнему около 30%, карантин до 1 сентября.
А там и дельта не за горами.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:38

  airmax78 написав:А что слышно по Днепровским башням? Когда их закончат? Не могут же просто бросить 6 35-этажных домов.

а чего вдруг полезли в этот нафталин?
  Frant написав:Біля м."Іподром" - стоять величезні недобуди. Років десять, а можливо, й тринадцять.

то Эврика, ничего там не стоит, там Молчанова обещает все достроит за 5 лет.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:46

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:А что слышно по Днепровским башням? Когда их закончат? Не могут же просто бросить 6 35-этажных домов.

а чего вдруг полезли в этот нафталин?
  Frant написав:Біля м."Іподром" - стоять величезні недобуди. Років десять, а можливо, й тринадцять.

то Эврика, ничего там не стоит, там Молчанова обещает все достроит за 5 лет.


Можливо, у пана давно щось не стоїть.

А недобуд біля м. "Іподром" - давно стоїть))))
Величезна споруда в 20-поверхів з порожніми дірками вікон.

Нік "Ромасик" - часом не реінкарнація обліківки "Акурт"?
паночки, яка постила на гілці з нерухомості фото скумбрій і дешевого турецького йогурту?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:52

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:А что слышно по Днепровским башням? Когда их закончат? Не могут же просто бросить 6 35-этажных домов.

а чего вдруг полезли в этот нафталин?

Верю, что их достроят. И Фундуклеевский.
Когда же ещё это делать как не в начале 8-летнего супер-цикла роста?
airmax78
 
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