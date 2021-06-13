Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:А я з дружиною, вже старшого легенько направляю на шлях айті
Це з твоїми генами Не гвалтуй даремно дитину, ліпше забезпеч їм нормальні умови проживання, а не тримання в кімнаті без вікон і з дешевими смердячими формальдегідом меблями. Але вроджена скупість тобі не дасть цього зробити, тому лишається лише молитися за здоров'я твоїх діточок щоб не стали інвалідами у такого "люблячого" татуся
Faceless написав:Епідемічні обмеження в США починають знімати, але співробітники, відчувши переваги віддаленого формату роботи, не поспішають повертатися до офісу... Безликий говорил, что карантин снимут и все пойдут как дети в школу
Со временем, уверен, большая часть вернётся.[/quote]
тут я не могу спорить, будет зависеть, как из под палки их будут выгонять. У меня в офисе в Киеве по прежнему около 30%, карантин до 1 сентября. А там и дельта не за горами.