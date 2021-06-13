Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Serg-ik Серж, я же вентилирую почву по Днепровским башням специально для вас. Там хорошие планировки и невысокая стоимость (пока). Возможно это оно.
По райдеру Сержика надо только правый берег вроде как
Башни видно практически из любой точки правого берега, так что это почти правый берег. Вообще, конечно, грандиозный проект и очень плохой был знак что он не реализовался. Прямо как пророчество на следующие nn лет. Почему и хочу чтобы их достроили. Как БЦ на Лукьяновке, и как Фундуклевский - это для меня своеобразные символы запустения Киева. БЦ на Лукьяновке достроили. Остались башни и Фундуклеевский (на самом деле еще штук 5 объектов, но будем их постепенно добавлять).
airmax78 Вот ссылка на сайт ОСББ"Фундуклеевский": http://fundukleev.kiev.ua/. Сам комплекс никогда Фундуклеевским не назывался. Дом сдан 6 лет назад и да, силами жильцов и благодаря нескольким миллионам долларов которыми дополнительно сбросились жильцы, да, в борьбе с рейдерами. ОСББ "Фундуклеевский"(Б.Хмельницкого, 58а) создан жильцами "длинного" полукруглого дома, опоясывающего велотрек. Жильцы рядом стоящей недостроенной свечки не смогли организоваться таким же образом и в данный момент рейдерам удалось отнять высотку. Дальнейшие перспективы свечки туманны.
Востаннє редагувалось dir в П'ят 16 лип, 2021 10:49, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Ну ви серйозно? Ви серйозно будете обговорювати якісь занедбані башні цілий день? Вам до них що?
ні, будемо обговорювати однушку, яка відчувається як трьошка. Ну й іпотеку, яку сплачують за вас лохи ... Долярчик, фффатіт уже. Ну реально. Я писав, що практично усі у захваті від твого проекту на життя. Молодець!
Hotab написав:Дельта штамм должен освободить много хрущиков у метро. От бабушек. Жду спад. ... З.Ы. Между прочим, в апреле (самая свежая оф.стата, май пока не озвучивали) в Киеве умерло +75% к обычной месячной норме. Киев непригоден для жизни,квартиры вниз.
На днях видел компанию чеченов ( или что-то оттуда) на Дорогожичах. Через 200 метров повстречал группку каких -то парней неблагоприятной наружности. Потрепаных. Может дорожные рабочие. Через пару дней-двое не местных в маршрутке на укрмове обсуждали как сделать бизнес... В мутный Киев едут со всех сторон. На место бабушек, арендовать.