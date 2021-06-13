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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 794779487949795079517952>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:23

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Serg-ik Серж, я же вентилирую почву по Днепровским башням специально для вас. Там хорошие планировки и невысокая стоимость (пока). Возможно это оно.

По райдеру Сержика надо только правый берег вроде как

Башни видно практически из любой точки правого берега, так что это почти правый берег. Вообще, конечно, грандиозный проект и очень плохой был знак что он не реализовался. Прямо как пророчество на следующие nn лет. Почему и хочу чтобы их достроили. Как БЦ на Лукьяновке, и как Фундуклевский - это для меня своеобразные символы запустения Киева. БЦ на Лукьяновке достроили. Остались башни и Фундуклеевский (на самом деле еще штук 5 объектов, но будем их постепенно добавлять).
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:33

  Serg-ik написав:
  RomaS написав:Пизанская башня стоит много лет)

там серьёзные работы провели, чтобы она не упала.
А г. Киев придётся серьёзно потратиться на снос этих башен

Башни не снесут. Их достроят.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:42

МВФ дарит Украине 2,7 миллиардов долларов.
Бюджет спасен, девала не будет, КРЖН -ракетой вверх
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:45

airmax78 Вот ссылка на сайт ОСББ"Фундуклеевский": http://fundukleev.kiev.ua/. Сам комплекс никогда Фундуклеевским не назывался. Дом сдан 6 лет назад и да, силами жильцов и благодаря нескольким миллионам долларов которыми дополнительно сбросились жильцы, да, в борьбе с рейдерами. ОСББ "Фундуклеевский"(Б.Хмельницкого, 58а) создан жильцами "длинного" полукруглого дома, опоясывающего велотрек. Жильцы рядом стоящей недостроенной свечки не смогли организоваться таким же образом и в данный момент рейдерам удалось отнять высотку. Дальнейшие перспективы свечки туманны.
Востаннє редагувалось dir в П'ят 16 лип, 2021 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:49

Сумно. За 30 хвилин ніхто не написав що Києву капець і не написав обґрунтовану думку чому тут жите не буде.
Почав слухати кухара…

Капец. Так захищати Ахметова….
Середня зп 900 дол у кийові у грудні цього року…

Котлетка прям шкварчить…
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:що Києву капець

Дельта штамм должен освободить много хрущиков у метро. От бабушек. Жду спад. С двумя сержиковскими катлетами (из них одна - его).



З.Ы. Между прочим, в апреле (самая свежая оф.стата, май пока не озвучивали) в Киеве умерло +75% к обычной месячной норме. Киев непригоден для жизни,квартиры вниз.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 16 лип, 2021 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:05

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  RomaS написав:Пизанская башня стоит много лет)

там серьёзные работы провели, чтобы она не упала.
А г. Киев придётся серьёзно потратиться на снос этих башен

Башни не снесут. Их достроят.


Наблюдали ли вы лично эти башни?
Ну со стороны?
Одна из них заметно визульно покосилась.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну ви серйозно?
Ви серйозно будете обговорювати якісь занедбані башні цілий день?
Вам до них що?
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:23

  Успіх написав:Ну ви серйозно?
Ви серйозно будете обговорювати якісь занедбані башні цілий день?
Вам до них що?

ні, будемо обговорювати однушку, яка відчувається як трьошка. Ну й іпотеку, яку сплачують за вас лохи ...
Долярчик, фффатіт уже. Ну реально. Я писав, що практично усі у захваті від твого проекту на життя. Молодець!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Дельта штамм должен освободить много хрущиков у метро. От бабушек. Жду спад. ...
З.Ы. Между прочим, в апреле (самая свежая оф.стата, май пока не озвучивали) в Киеве умерло +75% к обычной месячной норме. Киев непригоден для жизни,квартиры вниз.

На днях видел компанию чеченов ( или что-то оттуда) на Дорогожичах. Через 200 метров повстречал группку каких -то парней неблагоприятной наружности. Потрепаных. Может дорожные рабочие. Через пару дней-двое не местных в маршрутке на укрмове обсуждали как сделать бизнес... В мутный Киев едут со всех сторон. На место бабушек, арендовать.
Serg-ik
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