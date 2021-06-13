Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:Долярчик, фффатіт уже. Ну реально. Я писав, що практично усі у захваті від твого проекту на життя. Молодець!
Я удивлен, насколько вас всех хватает на этого троля - отпустите его в его нору, ой ларек. Или это "хитрый" план администрации - провоцировать на дискуссии и раздувать ветку? Почему молчит полиция нравов Прохожий?
Дельта штамм должен освободить много хрущиков у метро. От бабушек. Жду спад. С двумя сержиковскими катлетами (из них одна - его).
З.Ы. Между прочим, в апреле (самая свежая оф.стата, май пока не озвучивали) в Киеве умерло +75% к обычной месячной норме. Киев непригоден для жизни,квартиры вниз.
Аргумент.
Проте хрущик для життя не розглядає жоден з кого Я знаю. Навіть тут на форумі ніхто не написав про мрію жити в хрущику. Тому однозначно сегмент хрущиків вниз. Єдине що може спасти ціни на них це високі ціни на свіже житло і можливість здати в оренду, але це будуть конвульсії.
stas_rst написав:Долярчик, фффатіт уже. Ну реально. Я писав, що практично усі у захваті від твого проекту на життя. Молодець!
Я удивлен, насколько вас всех хватает на этого троля - отпустите его в его нору, ой ларек. Или это "хитрый" план администрации - провоцировать на дискуссии и раздувать ветку? Почему молчит полиция нравов Прохожий?
Как ранее прогнозировал UBR.ua исполнительный директор компании Enso Рамиль Мехтиев, цены на первичном рынке в возводимых домах будут и дальше расти в течение 2021 года. К середине 2022 года, считает Мехтиев, $3000/кв. м. станет "нормальным" показателем для всего рынка недвижимости. https://ubr.ua/market/real-estate/rynku ... e--4005087
Hotab написав:Дельта штамм должен освободить много хрущиков у метро. От бабушек. Жду спад. ... З.Ы. Между прочим, в апреле (самая свежая оф.стата, май пока не озвучивали) в Киеве умерло +75% к обычной месячной норме. Киев непригоден для жизни,квартиры вниз.
На днях видел компанию чеченов ( или что-то оттуда) на Дорогожичах. Через 200 метров повстречал группку каких -то парней неблагоприятной наружности. Потрепаных. Может дорожные рабочие. Через пару дней-двое не местных в маршрутке на укрмове обсуждали как сделать бизнес... В мутный Киев едут со всех сторон. На место бабушек, арендовать.
Судьба всех крупных городов. Пусть едут. Повышение спроса на низшие сегменты даёт импульс общему росту цен на аренду и продажу(как минимум не падению). А там и до студентов не далеко если осенью не случится очередной локдаун.
Serg-ik написав:На днях видел компанию чеченов ( или что-то оттуда) на Дорогожичах. Через 200 метров повстречал группку каких -то парней неблагоприятной наружности. Потрепаных. Может дорожные рабочие. Через пару дней-двое не местных в маршрутке на укрмове обсуждали как сделать бизнес... В мутный Киев едут со всех сторон. На место бабушек, арендовать.
На Никольской слободке появилось много негров. Включая семьи с детьми
Serg-ik написав:На днях видел компанию чеченов ( или что-то оттуда) на Дорогожичах. Через 200 метров повстречал группку каких -то парней неблагоприятной наружности. Потрепаных. Может дорожные рабочие. Через пару дней-двое не местных в маршрутке на укрмове обсуждали как сделать бизнес... В мутный Киев едут со всех сторон. На место бабушек, арендовать.
На Никольской слободке появилось много негров. Включая семьи с детьми
А то тут кое-кто с Ирпеней переживал, кто в киевских бабушатниках жить будет Негры с Африки - вот кто