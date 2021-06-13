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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79487949795079517952>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:27

  stas_rst написав:Долярчик, фффатіт уже. Ну реально. Я писав, що практично усі у захваті від твого проекту на життя. Молодець!


Я удивлен, насколько вас всех хватает на этого троля - отпустите его в его нору, ой ларек. Или это "хитрый" план администрации - провоцировать на дискуссии и раздувать ветку? Почему молчит полиция нравов Прохожий?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:фффатіт уже. Ну реально. Я писав, що практично усі у захваті від твого проекту на життя. Молодець

"Нєвєрюсссс!"© :D
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 16 лип, 2021 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:29

  Hotab написав:
  Первый написав:що Києву капець

Дельта штамм должен освободить много хрущиков у метро. От бабушек. Жду спад. С двумя сержиковскими катлетами (из них одна - его).



З.Ы. Между прочим, в апреле (самая свежая оф.стата, май пока не озвучивали) в Киеве умерло +75% к обычной месячной норме. Киев непригоден для жизни,квартиры вниз.



Аргумент.

Проте хрущик для життя не розглядає жоден з кого Я знаю.
Навіть тут на форумі ніхто не написав про мрію жити в хрущику. Тому однозначно сегмент хрущиків вниз. Єдине що може спасти ціни на них це високі ціни на свіже житло і можливість здати в оренду, але це будуть конвульсії.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:29

  Hotab написав:
  Первый написав:що Києву капець

Дельта штамм должен освободить много хрущиков у метро. От бабушек. Жду спад. С двумя сержиковскими катлетами (из них одна - его).



З.Ы. Между прочим, в апреле (самая свежая оф.стата, май пока не озвучивали) в Киеве умерло +75% к обычной месячной норме. Киев непригоден для жизни,квартиры вниз.

я не поняв, а що невідкладна не змогла добратися, як тут віщують про іпеня іпенів?
Чи мало поліклінік та лікарень?
Чи повітря не таке чисте як в іпенях іпенів?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:29

  Voistov написав:[
Наблюдали ли вы лично эти башни?
Ну со стороны?
Одна из них заметно визульно покосилась.

Тю, когда это кого останавливало... Просто нужно заселить только одну сторону до выравнивания дома
Востаннє редагувалось hume в П'ят 16 лип, 2021 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:30

  striped написав:
  stas_rst написав:Долярчик, фффатіт уже. Ну реально. Я писав, що практично усі у захваті від твого проекту на життя. Молодець!


Я удивлен, насколько вас всех хватает на этого троля - отпустите его в его нору, ой ларек. Или это "хитрый" план администрации - провоцировать на дискуссии и раздувать ветку? Почему молчит полиция нравов Прохожий?

А вы дружище смышлён однако!+++
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:31

Как ранее прогнозировал UBR.ua исполнительный директор компании Enso Рамиль Мехтиев, цены на первичном рынке в возводимых домах будут и дальше расти в течение 2021 года. К середине 2022 года, считает Мехтиев, $3000/кв. м. станет "нормальным" показателем для всего рынка недвижимости.
https://ubr.ua/market/real-estate/rynku ... e--4005087
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:33

  Serg-ik написав:
  Hotab написав:Дельта штамм должен освободить много хрущиков у метро. От бабушек. Жду спад. ...
З.Ы. Между прочим, в апреле (самая свежая оф.стата, май пока не озвучивали) в Киеве умерло +75% к обычной месячной норме. Киев непригоден для жизни,квартиры вниз.

На днях видел компанию чеченов ( или что-то оттуда) на Дорогожичах. Через 200 метров повстречал группку каких -то парней неблагоприятной наружности. Потрепаных. Может дорожные рабочие. Через пару дней-двое не местных в маршрутке на укрмове обсуждали как сделать бизнес... В мутный Киев едут со всех сторон. На место бабушек, арендовать.
Судьба всех крупных городов. Пусть едут. Повышение спроса на низшие сегменты даёт импульс общему росту цен на аренду и продажу(как минимум не падению). А там и до студентов не далеко если осенью не случится очередной локдаун.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:33

  Serg-ik написав:На днях видел компанию чеченов ( или что-то оттуда) на Дорогожичах. Через 200 метров повстречал группку каких -то парней неблагоприятной наружности. Потрепаных. Может дорожные рабочие. Через пару дней-двое не местных в маршрутке на укрмове обсуждали как сделать бизнес... В мутный Киев едут со всех сторон. На место бабушек, арендовать.

На Никольской слободке появилось много негров. Включая семьи с детьми
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:38

  hume написав:
  Serg-ik написав:На днях видел компанию чеченов ( или что-то оттуда) на Дорогожичах. Через 200 метров повстречал группку каких -то парней неблагоприятной наружности. Потрепаных. Может дорожные рабочие. Через пару дней-двое не местных в маршрутке на укрмове обсуждали как сделать бизнес... В мутный Киев едут со всех сторон. На место бабушек, арендовать.

На Никольской слободке появилось много негров. Включая семьи с детьми

А то тут кое-кто с Ирпеней переживал, кто в киевских бабушатниках жить будет :?: Негры с Африки - вот кто :twisted:
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