RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7949795079517952>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:43

  Serg-ik написав:..
На днях видел компанию чеченов ( или что-то оттуда) на Дорогожичах. Через 200 метров повстречал группку каких -то парней неблагоприятной наружности. Потрепаных. Может дорожные рабочие. Через пару дней-двое не местных в маршрутке на укрмове обсуждали как сделать бизнес... В мутный Киев едут со всех сторон. На место бабушек, арендовать.
это инвесторы УНО
sequence
 
Повідомлень: 5436
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:На место бабушек, арендовать.

Ну арендовать впятером 2к - это о них. А покупка - это о корумпировпной верхушке всех госорганов(включая силовиков) , куда стекаются все денежные потоки.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4134
З нами з: 15.02.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрю а Юните новая фишка. Покупать квартиру можно только с паркингом. Однушки со всеми Макс скидками 2100. Но потом нужно ещё отсчитать за паркинг
hume
 
Повідомлень: 8002
З нами з: 27.12.12
Подякував: 865 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:53

  Hotab написав:
  Первый написав:що Києву капець

Дельта штамм должен освободить много хрущиков у метро. От бабушек. Жду спад. С двумя сержиковскими катлетами (из них одна - его).

Две каклеты это сколько в "вертолётных" деньгах(вот такой каламбур полковник вышел :mrgreen:)???
На Панамеру GTS 5ти-летку, кем то новой купленной на годовой бонус по прокладкам, этих пачек хватит, или только на биток РРспорт с Копарта?
барабашов
 
Повідомлень: 2056
З нами з: 16.06.15
Подякував: 211 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:57

  hume написав:Смотрю а Юните новая фишка. Покупать квартиру можно только с паркингом. Однушки со всеми Макс скидками 2100. Но потом нужно ещё отсчитать за паркинг

Людям, которые не водят машину сразу становится как-то неуютно. На их месте я бы на паркоместе кинул какую-то будку/гараж, где держал всякий мусор. В лучших традициях
sequence
 
Повідомлень: 5436
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:03

  sergikkc007 написав:Как ранее прогнозировал UBR.ua исполнительный директор компании Enso Рамиль Мехтиев, цены на первичном рынке в возводимых домах будут и дальше расти в течение 2021 года. К середине 2022 года, считает Мехтиев, $3000/кв. м. станет "нормальным" показателем для всего рынка недвижимости.
https://ubr.ua/market/real-estate/rynku ... e--4005087

Кто умеет хорошо пользоваться googletimemachine: что вещали девелоперы в мае-июле 2008?
airmax78
 
Повідомлень: 39142
З нами з: 25.10.12
Подякував: 931 раз.
Подякували: 4765 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:05

  airmax78 написав:Башни видно практически из любой точки правого берега, так что это почти правый берег. Вообще, конечно, грандиозный проект и очень плохой был знак что он не реализовался. Прямо как пророчество на следующие nn лет. Почему и хочу чтобы их достроили. Как БЦ на Лукьяновке, и как Фундуклевский - это для меня своеобразные символы запустения Киева. БЦ на Лукьяновке достроили. Остались башни и Фундуклеевский (на самом деле еще штук 5 объектов, но будем их постепенно добавлять).

3 богатыря
Прохожий
 
Повідомлень: 12300
З нами з: 05.06.13
Подякував: 748 раз.
Подякували: 1347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:06

  hume написав:Смотрю а Юните новая фишка. Покупать квартиру можно только с паркингом. Однушки со всеми Макс скидками 2100. Но потом нужно ещё отсчитать за паркинг

25К? Или уже больше? Но инициатива очень правильная и может быть только поддержана всеми, в т.ч. проживающими в соседних домах в радиусе 500 м.
airmax78
 
Повідомлень: 39142
З нами з: 25.10.12
Подякував: 931 раз.
Подякували: 4765 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:08

  Успіх написав:

Долярек, когда уже ты начнешь вести подобные семинары? Авторский тренинг "Моя борьба" ну ОК, не будем: "Історія Успіху". Звучит?
airmax78
 
Повідомлень: 39142
З нами з: 25.10.12
Подякував: 931 раз.
Подякували: 4765 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Две каклеты это сколько

Размер сержиковский катлетки надо знать. Это матчасть, это единица измерения на КРЖН.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4134
З нами з: 15.02.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7949795079517952>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2098, 2099, 2100
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20992 3680604
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 22:21
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24627
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 237422
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.