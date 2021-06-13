Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:.. На днях видел компанию чеченов ( или что-то оттуда) на Дорогожичах. Через 200 метров повстречал группку каких -то парней неблагоприятной наружности. Потрепаных. Может дорожные рабочие. Через пару дней-двое не местных в маршрутке на укрмове обсуждали как сделать бизнес... В мутный Киев едут со всех сторон. На место бабушек, арендовать.
Дельта штамм должен освободить много хрущиков у метро. От бабушек. Жду спад. С двумя сержиковскими катлетами (из них одна - его).
Две каклеты это сколько в "вертолётных" деньгах(вот такой каламбур полковник вышел )??? На Панамеру GTS 5ти-летку, кем то новой купленной на годовой бонус по прокладкам, этих пачек хватит, или только на биток РРспорт с Копарта?
sergikkc007 написав:Как ранее прогнозировал UBR.ua исполнительный директор компании Enso Рамиль Мехтиев, цены на первичном рынке в возводимых домах будут и дальше расти в течение 2021 года. К середине 2022 года, считает Мехтиев, $3000/кв. м. станет "нормальным" показателем для всего рынка недвижимости. https://ubr.ua/market/real-estate/rynku ... e--4005087
Кто умеет хорошо пользоваться googletimemachine: что вещали девелоперы в мае-июле 2008?
airmax78 написав:Башни видно практически из любой точки правого берега, так что это почти правый берег. Вообще, конечно, грандиозный проект и очень плохой был знак что он не реализовался. Прямо как пророчество на следующие nn лет. Почему и хочу чтобы их достроили. Как БЦ на Лукьяновке, и как Фундуклевский - это для меня своеобразные символы запустения Киева. БЦ на Лукьяновке достроили. Остались башни и Фундуклеевский (на самом деле еще штук 5 объектов, но будем их постепенно добавлять).