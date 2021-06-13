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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:53
flyman написав:
Ти вже збираєшся перебиратися в село, а свою прелєсць в оренду?
От скажи - хіба не гарний варіант?
Ще й спокійно поміщається в котлетку Сержика!
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:03
vitaliian написав:зачем вы выносите ваши половые трудности
с бухгалтершами на всеобщее обсуждение? здесь ваши фетиши мало кого интересуют. Загуглите врача сексолога и делитесь вечными проблемами с ним.
старина Фрейд перевернулся...
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:15
Ну что же, открыли продажи жк новый подол.)) От 3,5 млн грн за однухи. Видовые более 2,5 куе за квадрат.
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hume
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:17
airmax78 написав: hume написав:
Смотрю а Юните новая фишка. Покупать квартиру можно только с паркингом. Однушки со всеми Макс скидками 2100. Но потом нужно ещё отсчитать за паркинг
25К? Или уже больше? Но инициатива очень правильная и может быть только поддержана всеми, в т.ч. проживающими в соседних домах в радиусе 500 м.
Да, около того. Такой бонус к цене квартиры может немного отпугнуть. Учитывая,счто однухи где-то от 87
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:20
hume написав:
Ну что же, открыли продажи жк новый подол.)) От 3,5 млн грн за однухи. Видовые более 2,5 куе за квадрат.
реально ппц...
где пифия?
пусть растолкует
это дорожай по мере готовности или дорожай следующих очередей?
и как это сказалось на "индексе бараки"?
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:23
UA написав: Унуноктий написав:
на "дне" в панельке на московской площади 3к стоила 42000 долларов. Одна минута пешком до метро демеевская, напротив рошена. 4 этаж 9 этажного дома.
та трешка 1975 года небось имела площадь 57 квадратов, с убитым ремонтом от застройщика и всеми окнами на магистраль. и "четкими" документами.
одна комната окнами во двор, остальные окна на рошен
купила семья вьетнамцев
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:46
Прохожий написав: hume написав:
Ну что же, открыли продажи жк новый подол.)) От 3,5 млн грн за однухи. Видовые более 2,5 куе за квадрат.
реально ппц...
где пифия?
пусть растолкует
это дорожай по мере готовности или дорожай следующих очередей?
и как это сказалось на "индексе бараки"?
Реально ппц - однухи от 57 м2, а в 2020-м то были от 40 м2. Всю разницу записать в даражай! Плюс немного театральщины и напускного ужаса
PS: Ильинский за м2 стоил сильно дешевле, господа? Или вы, как обычно, сравниваете мух с котлетами?
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:56
Прохожий написав: hume написав:
Ну что же, открыли продажи жк новый подол.)) От 3,5 млн грн за однухи. Видовые более 2,5 куе за квадрат.
реально ппц...
где пифия?
пусть растолкует
это дорожай по мере готовности или дорожай следующих очередей?
и как это сказалось на "индексе бараки"?
Цены однако, душевные. ИМХО это матрица и людей, что это купят не существует. Пифия - это человек Архитектора матрицы, который знает, когда полтишка Сержа хватит на это чудо. Боюсь, для этого придется выпить красную таблетку.
Все хотелось бы уточнить - какая должна быть девальвация гривны, чтобы это стало доступно пэрэсичному понаеху?
ЗЫ никогда не смогу понять людей, что покупают "для себя" в подобных домах вид на оживленную трассу. ИМХО, в ту сторону можно ставить только глухие окна - постоянный шум, выхлопы.. А этажность там небольшая
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:00
hume написав:
На Никольской слободке появилось много негров. Включая семьи с детьми
Их и в Ирпене теперь немало... Как-то за день несколько групп встретила.
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