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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:17
sequence написав:
Цены однако, душевные. ИМХО это матрица и людей, что это купят не существует. Пифия - это человек Архитектора матрицы, который знает, когда полтишка Сержа хватит на это чудо. Боюсь, для этого придется выпить красную таблетку.
Все хотелось бы уточнить - какая должна быть девальвация гривны, чтобы это стало доступно пэрэсичному понаеху?
Бугага. Какая должна быть девальвация гривны, чтобы бизнес в прицентралье начали продавать по цене эконома на выселках (с) Еще один прпгндн подтянулся...
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zРадио
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:20
zРадио написав:
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Реально ппц - однухи от 57 м2, а в 2020-м то были от 40 м2. Всю разницу записать в даражай! Плюс немного театральщины и напускного ужаса
PS: Ильинский за м2 стоил сильно дешевле, господа? Или вы, как обычно, сравниваете мух с котлетами?
Мы не знаем сколько стоил Ильинский на моменте строительства, но на сегодня, за пару лет до окончательной даты сдачи цены от 3200 до 4200.
Как то не вяжется с 20% роста по мере сиррительства
ПС. Апд
Освоил лун, динамика цен:
Котлован в илльинском стартовал с 1440)) а ЖК новый подол, самая дешёвая цена, не зависимо от метража стартует от 2150
То есть котлован дома через дорогу прибаавил на одной и той же стадии 50%
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hume
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