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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7951795279537954

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:17

  sequence написав: Цены однако, душевные. ИМХО это матрица и людей, что это купят не существует. Пифия - это человек Архитектора матрицы, который знает, когда полтишка Сержа хватит на это чудо. Боюсь, для этого придется выпить красную таблетку.
Все хотелось бы уточнить - какая должна быть девальвация гривны, чтобы это стало доступно пэрэсичному понаеху?


Бугага. Какая должна быть девальвация гривны, чтобы бизнес в прицентралье начали продавать по цене эконома на выселках (с) Еще один прпгндн подтянулся...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:20

  zРадио написав:[

и

Реально ппц - однухи от 57 м2, а в 2020-м то были от 40 м2. Всю разницу записать в даражай! Плюс немного театральщины и напускного ужаса :mrgreen:

PS: Ильинский за м2 стоил сильно дешевле, господа? Или вы, как обычно, сравниваете мух с котлетами?

Мы не знаем сколько стоил Ильинский на моменте строительства, но на сегодня, за пару лет до окончательной даты сдачи цены от 3200 до 4200.
Как то не вяжется с 20% роста по мере сиррительства
ПС. Апд
Освоил лун, динамика цен:
Котлован в илльинском стартовал с 1440)) а ЖК новый подол, самая дешёвая цена, не зависимо от метража стартует от 2150

То есть котлован дома через дорогу прибаавил на одной и той же стадии 50%
hume
 
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