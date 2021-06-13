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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7953795479557956>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:11

  Прохожий написав:март 2020 это сакральная дата, ХАИ)
а с МХЗ до сего дня откуда нарисовалось +33%?
от МХЗ рост удвоился
или это не рост а падение?
пифия, растолкуй


С июня 2019-го по март 2020-го индекс Домика показывает рост на 17%. Затем с апреля 2020-го по декабрь 2020-го показывает топтание на месте (рост 0%, для особо одаренных). И с января 2021-го по сегодня - рост на 7%.

Так что выдуманные +33% с марта 2020-го ищи там, где тебе поверят (в отделе продаж с семейными парами нанятых актеров :mrgreen: )
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:15

  zРадио написав:
  Прохожий написав:март 2020 это сакральная дата, ХАИ)
а с МХЗ до сего дня откуда нарисовалось +33%?
от МХЗ рост удвоился
или это не рост а падение?
пифия, растолкуй


С июня 2019-го по март 2020-го индекс Домика показывает рост на 17%. Затем с апреля 2020-го по декабрь 2020-го показывает топтание на месте (рост 0%, для особо одаренных). И с января 2021-го по сегодня - рост на 7%.

Так что выдуманные +33% с марта 2020-го ищи там, где тебе поверят (в отделе продаж с семейными парами нанятых актеров :mrgreen: )

Я понял, ты альтернативно одаренный :mrgreen:
с марта 2020 рост 7%(с ХАЕВ то рост :shock: ) а с сентября 2021 начнется "коррекция" на -20-40% от мхз, т.е. -30-50% от сегодняшних уровней
пеши исчо, иксперт :twisted:
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 16 лип, 2021 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:20

  kingkongovets написав:
hume написав:
  kingkongovets написав:кстати как там сейчас любители гидроартерий и голубых флагов себя чувствуют?
все пляжи официально закрыты, вода цветет и воняет, комары, желание жить на берегу не пропало?

Не воняет, гуляю ежедневно.
ну вы ж по берегу десенки гуляете, наверное?

Получается, что так. Сейчас на киевском море, на удивление цветет на много меньше, чем Днепр.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:26

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:
hume написав:[quote="5262669:kingkongovets"]кстати как там сейчас любители гидроартерий и голубых флагов себя чувствуют?
все пляжи официально закрыты, вода цветет и воняет, комары, желание жить на берегу не пропало?

Не воняет, гуляю ежедневно.
ну вы ж по берегу десенки гуляете, наверное?

Получается, что так. Сейчас на киевском море, на удивление цветет на много меньше, чем Днепр.[/quote]
не знаю, живу щас в петровцах, метров 50 от берега - сплошная зеленая пена, с другой стороны, лебедивка/ровжи зелени поменьше, но тоже есть, хоть там и течение, на оболони и трухановом вода - капец
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 16 лип, 2021 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:26

  kingkongovets написав:кстати как там сейчас любители гидроартерий и голубых флагов себя чувствуют?
все пляжи официально закрыты, вода цветет и воняет, комары, желание жить на берегу не пропало?

Отлично себя чувствуют
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Нет, вы всерьёз считаете что от Днепра больше вони чем от Леси-Украинки, Бессарабки, Васильковской, Победы ?
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

fox767676 написав:
  kingkongovets написав:кстати как там сейчас любители гидроартерий и голубых флагов себя чувствуют?
все пляжи официально закрыты, вода цветет и воняет, комары, желание жить на берегу не пропало?

Отлично себя чувствуют
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Нет, вы всерьёз считаете что от Днепра больше вони чем от Леси-Украинки, Бессарабки, Васильковской, Победы ?


я всерьез считаю, шо сказки про кайф жизни рядом с днепром - это миф
жил на оболонской набережной, имею дачу на киевском море и про прелести жизни на берегу знаю непонаслышке

зы: если не секрет, те несколько объектов, которыми вы владеете - это спадщина, или что то было вами куплено?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:38

  Прохожий написав:..
с марта 2020 рост 7%(с ХАЕВ то рост :shock: ) а с сентября 2021 начнется "коррекция" на -20-40% от мхз, т.е. -30-50% от сегодняшних уровней
пеши исчо, иксперт :twisted:

у Зрадио другая тема - если рост ниже инфляции, значит это не рост, а падение. :roll: Все по Оруэллу -
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:44

  sequence написав:
  Прохожий написав:..
с марта 2020 рост 7%(с ХАЕВ то рост :shock: ) а с сентября 2021 начнется "коррекция" на -20-40% от мхз, т.е. -30-50% от сегодняшних уровней
пеши исчо, иксперт :twisted:

у Зрадио другая тема - если рост ниже инфляции, значит это не рост, а падение. :roll: Все по Оруэллу -
"Война — это мир
Свобода — это рабство
Незнание — сила"


Сам приписал мне то, чего я не говорил, и сам поумничал Оруэллом, Карл. И вправду, двоемыслие :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:44

  kingkongovets написав:
fox767676 написав:
  kingkongovets написав:кстати как там сейчас любители гидроартерий и голубых флагов себя чувствуют?
все пляжи официально закрыты, вода цветет и воняет, комары, желание жить на берегу не пропало?

Отлично себя чувствуют
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Нет, вы всерьёз считаете что от Днепра больше вони чем от Леси-Украинки, Бессарабки, Васильковской, Победы ?


я всерьез считаю, шо сказки про кайф жизни рядом с днепром - это миф
жил на оболонской набережной, имею дачу на киевском море и про прелести жизни на берегу знаю непонаслышке

зы: если не секрет, те несколько объектов, которыми вы владеете - это спадщина, или что то было вами куплено?


2 куплено мной (суммарно 100 м) в 2012-2019 не трогая спадщину, в ближайшую 5 летку если буду покупать, то тоже возле воды что-то метров под 90 - или совмины нам Флоренции или укрокирпич на Никольско-Слободской
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:55

  zРадио написав:.. И вправду, двоемыслие :mrgreen:
да бросьте вы! :D Это была подсказка, как действовать (отмазываться), когда что-то идет не по плану. Я долго пытался найти что-то понятное, приличное и ликвидное, что подешевело в мире с марта 2020, у меня ничего не вышло. Может вы что-то найдете, рекомендую в этих попугаях и считать
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