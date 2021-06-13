Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:март 2020 это сакральная дата, ХАИ) а с МХЗ до сего дня откуда нарисовалось +33%? от МХЗ рост удвоился или это не рост а падение? пифия, растолкуй
С июня 2019-го по март 2020-го индекс Домика показывает рост на 17%. Затем с апреля 2020-го по декабрь 2020-го показывает топтание на месте (рост 0%, для особо одаренных). И с января 2021-го по сегодня - рост на 7%.
Так что выдуманные +33% с марта 2020-го ищи там, где тебе поверят (в отделе продаж с семейными парами нанятых актеров )
Прохожий написав:март 2020 это сакральная дата, ХАИ) а с МХЗ до сего дня откуда нарисовалось +33%? от МХЗ рост удвоился или это не рост а падение? пифия, растолкуй
С июня 2019-го по март 2020-го индекс Домика показывает рост на 17%. Затем с апреля 2020-го по декабрь 2020-го показывает топтание на месте (рост 0%, для особо одаренных). И с января 2021-го по сегодня - рост на 7%.
Так что выдуманные +33% с марта 2020-го ищи там, где тебе поверят (в отделе продаж с семейными парами нанятых актеров )
Я понял, ты альтернативно одаренный с марта 2020 рост 7%(с ХАЕВ то рост ) а с сентября 2021 начнется "коррекция" на -20-40% от мхз, т.е. -30-50% от сегодняшних уровней пеши исчо, иксперт
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 16 лип, 2021 16:17, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:[quote="5262669:kingkongovets"]кстати как там сейчас любители гидроартерий и голубых флагов себя чувствуют? все пляжи официально закрыты, вода цветет и воняет, комары, желание жить на берегу не пропало?
Не воняет, гуляю ежедневно.
ну вы ж по берегу десенки гуляете, наверное?
Получается, что так. Сейчас на киевском море, на удивление цветет на много меньше, чем Днепр.[/quote] не знаю, живу щас в петровцах, метров 50 от берега - сплошная зеленая пена, с другой стороны, лебедивка/ровжи зелени поменьше, но тоже есть, хоть там и течение, на оболони и трухановом вода - капец
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 16 лип, 2021 16:27, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:кстати как там сейчас любители гидроартерий и голубых флагов себя чувствуют? все пляжи официально закрыты, вода цветет и воняет, комары, желание жить на берегу не пропало?
Отлично себя чувствуют
Нет, вы всерьёз считаете что от Днепра больше вони чем от Леси-Украинки, Бессарабки, Васильковской, Победы ?
я всерьез считаю, шо сказки про кайф жизни рядом с днепром - это миф жил на оболонской набережной, имею дачу на киевском море и про прелести жизни на берегу знаю непонаслышке
зы: если не секрет, те несколько объектов, которыми вы владеете - это спадщина, или что то было вами куплено?
2 куплено мной (суммарно 100 м) в 2012-2019 не трогая спадщину, в ближайшую 5 летку если буду покупать, то тоже возле воды что-то метров под 90 - или совмины нам Флоренции или укрокирпич на Никольско-Слободской
да бросьте вы! Это была подсказка, как действовать (отмазываться), когда что-то идет не по плану. Я долго пытался найти что-то понятное, приличное и ликвидное, что подешевело в мире с марта 2020, у меня ничего не вышло. Может вы что-то найдете, рекомендую в этих попугаях и считать