RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7953795479557956

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:00

  zРадио написав:
  sequence написав: Цены однако, душевные. ИМХО это матрица и людей, что это купят не существует. Пифия - это человек Архитектора матрицы, который знает, когда полтишка Сержа хватит на это чудо. Боюсь, для этого придется выпить красную таблетку.
Все хотелось бы уточнить - какая должна быть девальвация гривны, чтобы это стало доступно пэрэсичному понаеху?


Бугага. Какая должна быть девальвация гривны, чтобы бизнес в прицентралье начали продавать по цене эконома на выселках (с) Еще один прпгндн подтянулся...

похоже, что у нашей пифии серьёзно поехала кукуха, когда он понял, что реальность слишком далека от его статистики - хамит, обзывается

А признать свою неправоту, так перед другими "топ-менеджерами" не удобно
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5973
З нами з: 31.08.09
Подякував: 411 раз.
Подякували: 1154 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:07

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

pesikot написав:похоже, что у нашей пифии серьёзно поехала кукуха, когда он понял, что реальность слишком далека от его статистики - хамит, обзывается

А признать свою неправоту, так перед другими "топ-менеджерами" не удобно

Шарик ругался матом, плевал на пол, играл на балалайке, пугал Зину, подкарауливая её в темноте, ловил блох зубами и называл профессора Преобра­женского папашей, чем приводил его в бешенство. (с)
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 16 лип, 2021 17:13, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1541
З нами з: 27.02.19
Подякував: 602 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:09

  kingkongovets написав:Отлично себя чувствуют
Зображення

Нет, вы всерьёз считаете что от Днепра больше вони чем от Леси-Украинки, Бессарабки, Васильковской, Победы ?


я всерьез считаю, шо сказки про кайф жизни рядом с днепром - это миф
жил на оболонской набережной, имею дачу на киевском море и про прелести жизни на берегу знаю непонаслышке[/quote]
сейчас тусуюсь на Русановке (на канале) - засыпаю, под серенады жаб в 12 ночи, просыпаюсь в 6 утра под разборки ворон и эрекцию голубей. Комары на 8 этаже особо не беспокоят. Вертолеты над Днепром начинают выбешивать. Вони нет в окно.

Ну и привет педалику, пусть канал почистит
Ромасик
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 30.03.15
Подякував: 450 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:12

  stas_rst написав:Шарик ругался матом, плевал на пол, играл на балалайке, пугал Зину, подкарауливая её в темноте, ловил блох зубами и называл профессора Преобра­женского папашей, чем приводил его в бешенство. (с)


Оруэлл, Булгаков... Какую еще беллетристику принесете на ветку, чтобы не аргументировать цифрами и фактами? И какое отношение к себе вы смеете требовать, приравнивая оппонента к собаке???
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10554
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2304 раз.
Подякували: 5034 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К сожалению видел только одну машину по чистке акааторий, и та постоянно задействована в гидропарке.
hume
 
Повідомлень: 8009
З нами з: 27.12.12
Подякував: 866 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:22

Местный депутат сказал что чистить теперь врядли будут, так как поругались с Плесо, и да с Днепром проблема глобальная :( Все равно считаю меньшим злом чем асфальтово-бензиновые джунгли. Когда канал чистили то видимо мпециально оставляли островки водорослей, уточки предпочитают именно заросшие участки :)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 13.06.20
Подякував: 49 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:26

  stas_rst написав:
pesikot написав:похоже, что у нашей пифии серьёзно поехала кукуха, когда он понял, что реальность слишком далека от его статистики - хамит, обзывается

А признать свою неправоту, так перед другими "топ-менеджерами" не удобно

Шарик ругался матом, плевал на пол, играл на балалайке, пугал Зину, подкарауливая её в темноте, ловил блох зубами и называл профессора Преобра­женского папашей, чем приводил его в бешенство. (с)

Зображення
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5990
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:51

  zРадио написав:
  stas_rst написав:Шарик ругался матом, плевал на пол, играл на балалайке, пугал Зину, подкарауливая её в темноте, ловил блох зубами и называл профессора Преобра­женского папашей, чем приводил его в бешенство. (с)


Оруэлл, Булгаков... Какую еще беллетристику принесете на ветку, чтобы не аргументировать цифрами и фактами? И какое отношение к себе вы смеете требовать, приравнивая оппонента к собаке???

"Топ-менеджер" ты наш
Твоя проблема в том, какие бы факты тебе не приводили - ты их отвергаешь.

Кстати, а почему ты пост о собаке приравнял к себе ? :)
Тут уже дедушка Фройд где-то недалеко покуривает в углу :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5973
З нами з: 31.08.09
Подякував: 411 раз.
Подякували: 1154 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 7953795479557956
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2098, 2099, 2100
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20992 3681173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 22:21
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24629
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 237560
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.