Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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sequence написав: Цены однако, душевные. ИМХО это матрица и людей, что это купят не существует. Пифия - это человек Архитектора матрицы, который знает, когда полтишка Сержа хватит на это чудо. Боюсь, для этого придется выпить красную таблетку. Все хотелось бы уточнить - какая должна быть девальвация гривны, чтобы это стало доступно пэрэсичному понаеху?
Бугага. Какая должна быть девальвация гривны, чтобы бизнес в прицентралье начали продавать по цене эконома на выселках (с) Еще один прпгндн подтянулся...
похоже, что у нашей пифии серьёзно поехала кукуха, когда он понял, что реальность слишком далека от его статистики - хамит, обзывается
А признать свою неправоту, так перед другими "топ-менеджерами" не удобно
Нет, вы всерьёз считаете что от Днепра больше вони чем от Леси-Украинки, Бессарабки, Васильковской, Победы ?
я всерьез считаю, шо сказки про кайф жизни рядом с днепром - это миф жил на оболонской набережной, имею дачу на киевском море и про прелести жизни на берегу знаю непонаслышке[/quote] сейчас тусуюсь на Русановке (на канале) - засыпаю, под серенады жаб в 12 ночи, просыпаюсь в 6 утра под разборки ворон и эрекцию голубей. Комары на 8 этаже особо не беспокоят. Вертолеты над Днепром начинают выбешивать. Вони нет в окно.
stas_rst написав:Шарик ругался матом, плевал на пол, играл на балалайке, пугал Зину, подкарауливая её в темноте, ловил блох зубами и называл профессора Преображенского папашей, чем приводил его в бешенство. (с)
Оруэлл, Булгаков... Какую еще беллетристику принесете на ветку, чтобы не аргументировать цифрами и фактами? И какое отношение к себе вы смеете требовать, приравнивая оппонента к собаке???
Местный депутат сказал что чистить теперь врядли будут, так как поругались с Плесо, и да с Днепром проблема глобальная Все равно считаю меньшим злом чем асфальтово-бензиновые джунгли. Когда канал чистили то видимо мпециально оставляли островки водорослей, уточки предпочитают именно заросшие участки
stas_rst написав:Шарик ругался матом, плевал на пол, играл на балалайке, пугал Зину, подкарауливая её в темноте, ловил блох зубами и называл профессора Преображенского папашей, чем приводил его в бешенство. (с)
Оруэлл, Булгаков... Какую еще беллетристику принесете на ветку, чтобы не аргументировать цифрами и фактами? И какое отношение к себе вы смеете требовать, приравнивая оппонента к собаке???
"Топ-менеджер" ты наш Твоя проблема в том, какие бы факты тебе не приводили - ты их отвергаешь.
Кстати, а почему ты пост о собаке приравнял к себе ? Тут уже дедушка Фройд где-то недалеко покуривает в углу