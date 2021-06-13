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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7954795579567957>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:09

  kingkongovets написав:Отлично себя чувствуют
Зображення

Нет, вы всерьёз считаете что от Днепра больше вони чем от Леси-Украинки, Бессарабки, Васильковской, Победы ?


я всерьез считаю, шо сказки про кайф жизни рядом с днепром - это миф
жил на оболонской набережной, имею дачу на киевском море и про прелести жизни на берегу знаю непонаслышке[/quote]
сейчас тусуюсь на Русановке (на канале) - засыпаю, под серенады жаб в 12 ночи, просыпаюсь в 6 утра под разборки ворон и эрекцию голубей. Комары на 8 этаже особо не беспокоят. Вертолеты над Днепром начинают выбешивать. Вони нет в окно.

Ну и привет педалику, пусть канал почистит
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К сожалению видел только одну машину по чистке акааторий, и та постоянно задействована в гидропарке.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:22

Местный депутат сказал что чистить теперь врядли будут, так как поругались с Плесо, и да с Днепром проблема глобальная :( Все равно считаю меньшим злом чем асфальтово-бензиновые джунгли. Когда канал чистили то видимо мпециально оставляли островки водорослей, уточки предпочитают именно заросшие участки :)
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:00

При Витале как раз таки регулярно пытались чистить в 2016-2020. При попередниках - Омеле, Чернявском и Попове с 1995 по 2013 , чистили только один раз в 2006.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оприлюднено і затверджено нові паркувальні зони Києва, утворені на основі аналітики світового лідера у сфері GPS-статистики та розумної мобільності.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Визначення нових зон спирається на професійний аналіз даних від програмного продукту Tomtom Move O/D – найвідомішого у світі джерела статистики автомобільних поїздок у великих містах. Компанія «А+С Україна» на замовлення міської влади використала дані для розрахунку та обґрунтування зонування попиту на паркувальні місця.

І Зона, яка охоплює центр Києва і має найвищий попит на паркування, розширилася з 66 паркувальних майданчиків на 1451 машиномісце до 224 паркомайданчиків на 4320 автомобілів. Також створено «острови» І Зони всередині ІІ Зони – в районі «Караваєвих дач» та радіоринку, а також частини території у межах Деміївської площі».

ІІ Зона (прецентр), зменшилася з 247 паркомайданчиків на 4856 машиномісць до 123 майданчиків на 2847 автомобілів. При цьому вона розширилась географічно. «Острови» ІІ Зони також створені всередині ІІІ Зони – біля ринків «Троєщина», «Лісовий» («Юність»), авторинку, метро «Лісова» та музею «Пирогово».

Зона ІІІ - спальні райони з найменшим трафіком.
Зображення

https://www.facebook.com/71242969554713 ... 93547/?d=n

зы: вот вам карта, шо есть центр, шо «прецентр» и шо «спальные районы»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:50

Якось Жалько зРадіо. Зовсім плох.

Може забанять, щоб не страждав?

Простий приклад.
Об’єкт коштує х.
ЗРадіо. Правильно рахувати до котловану сусіднього. Тому нічого не подорожчало.
Ок беремо твою методику. Сусідній на котловані На 50% дешевше. Сусідній коштував х-50%

ЗРадіо. Шо? Індекс доміку змінився на 17%+7%….

Капець. Ти йому сци між очі , а він каже що то божа роса.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:03

  zРадио написав:Жалейте себя, деревенщины. Если непонятно, что КРЖН больше двух ЖК, больше одного района, больше одного сегмента и даже больше всей первички, то... медицина здесь бессильна


Деревенщини, медицина… нда.

Обговорювався конкретний об’єкт. Ти ж розказував що необхідно порівняти з сусіднім котлованом. Порівняли. Шо не так? Цифри не подобаються? Буває.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:сейчас тусуюсь на Русановке (на канале) - засыпаю, под серенады жаб в 12 ночи, просыпаюсь в 6 утра под разборки ворон и эрекцию голубей. Комары на 8 этаже особо не беспокоят. Вертолеты над Днепром начинают выбешивать. Вони нет в окно.

Ну и привет педалику, пусть канал почистит

Не знаю, что у вас за ленивые комары, а я их на 20-м этаже фиксировал
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:22

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:Жалейте себя, деревенщины.

"деревенщина" - это целиком российское слово
Что показывавает, zRadio к нам залетел из-за поребрика


Ненормальный. Что тут еще скажешь. Ветка копает дно :oops:

PS: слово "песикот", которое ты взял себе для ника - это вообще КВН, уральский ты пельмень :mrgreen:
дно копаешь именно ты
вернее нет - ты вместо того, шоп как порядочный и адекватный чел признать ошибочность всех своих прогнозов, или просто молча свалить с ветки, сидишь по ноздри в луже собственного дерьма и громко пускаешь пузыри

вообще прикол - это уже второй обосравшийся со своими прогнозами любитель графиков и оффстаты
тока одному хватило ума свалить по тихой воде, а у тебя и для этого мозгов маловато
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:41

  kingkongovets написав:дно копаешь именно ты
вернее нет - ты вместо того, шоп как порядочный и адекватный чел признать ошибочность всех своих прогнозов, или просто молча свалить с ветки, сидишь по ноздри в луже говна и громко пускаешь пузыри


Порядочный и адекватный человек не будет оценивать чужие прогнозы до наступления их сроков. Так что для начала обратись к зеркалу

  kingkongovets написав:вообще прикол - это уже второй обосравшийся со своими прогнозами любитель графиков и оффстаты
тока одному хватило ума свалить по тихой воде, а у тебя и для этого мозгов маловато


Я не обязан знать всех, кого ты имеешь в виду, проведя на ветке дольше меня. И уж тем более, я не отвечаю за их прогнозы.

Что касается порицания графиков и оффстаты со стороны пустомели, призывающего верить ему на слово - ну чисто ученые средневековья и инквизиция! Самоназванные эксперты считают всех остальных своей паствой, которой не положено читать ничего иного, кроме псалтырей и требников. Умора...
zРадио
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