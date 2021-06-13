Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нет, вы всерьёз считаете что от Днепра больше вони чем от Леси-Украинки, Бессарабки, Васильковской, Победы ?
я всерьез считаю, шо сказки про кайф жизни рядом с днепром - это миф жил на оболонской набережной, имею дачу на киевском море и про прелести жизни на берегу знаю непонаслышке[/quote] сейчас тусуюсь на Русановке (на канале) - засыпаю, под серенады жаб в 12 ночи, просыпаюсь в 6 утра под разборки ворон и эрекцию голубей. Комары на 8 этаже особо не беспокоят. Вертолеты над Днепром начинают выбешивать. Вони нет в окно.
Местный депутат сказал что чистить теперь врядли будут, так как поругались с Плесо, и да с Днепром проблема глобальная Все равно считаю меньшим злом чем асфальтово-бензиновые джунгли. Когда канал чистили то видимо мпециально оставляли островки водорослей, уточки предпочитают именно заросшие участки
Оприлюднено і затверджено нові паркувальні зони Києва, утворені на основі аналітики світового лідера у сфері GPS-статистики та розумної мобільності.
Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
Визначення нових зон спирається на професійний аналіз даних від програмного продукту Tomtom Move O/D – найвідомішого у світі джерела статистики автомобільних поїздок у великих містах. Компанія «А+С Україна» на замовлення міської влади використала дані для розрахунку та обґрунтування зонування попиту на паркувальні місця.
І Зона, яка охоплює центр Києва і має найвищий попит на паркування, розширилася з 66 паркувальних майданчиків на 1451 машиномісце до 224 паркомайданчиків на 4320 автомобілів. Також створено «острови» І Зони всередині ІІ Зони – в районі «Караваєвих дач» та радіоринку, а також частини території у межах Деміївської площі».
ІІ Зона (прецентр), зменшилася з 247 паркомайданчиків на 4856 машиномісць до 123 майданчиків на 2847 автомобілів. При цьому вона розширилась географічно. «Острови» ІІ Зони також створені всередині ІІІ Зони – біля ринків «Троєщина», «Лісовий» («Юність»), авторинку, метро «Лісова» та музею «Пирогово».
Ромасик написав:сейчас тусуюсь на Русановке (на канале) - засыпаю, под серенады жаб в 12 ночи, просыпаюсь в 6 утра под разборки ворон и эрекцию голубей. Комары на 8 этаже особо не беспокоят. Вертолеты над Днепром начинают выбешивать. Вони нет в окно.
Ну и привет педалику, пусть канал почистит
Не знаю, что у вас за ленивые комары, а я их на 20-м этаже фиксировал
"деревенщина" - это целиком российское слово Что показывавает, zRadio к нам залетел из-за поребрика
Ненормальный. Что тут еще скажешь. Ветка копает дно
PS: слово "песикот", которое ты взял себе для ника - это вообще КВН, уральский ты пельмень
дно копаешь именно ты вернее нет - ты вместо того, шоп как порядочный и адекватный чел признать ошибочность всех своих прогнозов, или просто молча свалить с ветки, сидишь по ноздри в луже собственного дерьма и громко пускаешь пузыри
вообще прикол - это уже второй обосравшийся со своими прогнозами любитель графиков и оффстаты тока одному хватило ума свалить по тихой воде, а у тебя и для этого мозгов маловато
kingkongovets написав:дно копаешь именно ты вернее нет - ты вместо того, шоп как порядочный и адекватный чел признать ошибочность всех своих прогнозов, или просто молча свалить с ветки, сидишь по ноздри в луже говна и громко пускаешь пузыри
Порядочный и адекватный человек не будет оценивать чужие прогнозы до наступления их сроков. Так что для начала обратись к зеркалу
kingkongovets написав:вообще прикол - это уже второй обосравшийся со своими прогнозами любитель графиков и оффстаты тока одному хватило ума свалить по тихой воде, а у тебя и для этого мозгов маловато
Я не обязан знать всех, кого ты имеешь в виду, проведя на ветке дольше меня. И уж тем более, я не отвечаю за их прогнозы.
Что касается порицания графиков и оффстаты со стороны пустомели, призывающего верить ему на слово - ну чисто ученые средневековья и инквизиция! Самоназванные эксперты считают всех остальных своей паствой, которой не положено читать ничего иного, кроме псалтырей и требников. Умора...