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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:00
Долярчика заблокировали? Слава тебе Господи...А то я уже на короновирусную ветку было перебрался, спокойно с людьми пообщаться. Да не тут то было...Теперь понятно, почему этот начинающий тролль тут пасётся. Там бы его местные ЗУБРЫ "сьели бы заживо", даже глазом не моргнув.
Востаннє редагувалось roberto dark
в П'ят 16 лип, 2021 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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roberto dark
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:02
Faceless написав:
Ромасик написав:сейчас тусуюсь на Русановке (на канале) - засыпаю, под серенады жаб в 12 ночи, просыпаюсь в 6 утра под разборки ворон и эрекцию голубей. Комары на 8 этаже особо не беспокоят. Вертолеты над Днепром начинают выбешивать. Вони нет в окно.
Ну и привет педалику, пусть канал почистит
Не знаю, что у вас за ленивые комары, а я их на 20-м этаже фиксировал
ахаха, ну некоторые спринтеры долетают, но фумигатор не приходится использовать. Даже на балконе спать могу себе позволить)
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Ромасик
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:04
Ромасик написав: Faceless написав:
Ромасик написав:сейчас тусуюсь на Русановке (на канале) - засыпаю, под серенады жаб в 12 ночи, просыпаюсь в 6 утра под разборки ворон и эрекцию голубей. Комары на 8 этаже особо не беспокоят. Вертолеты над Днепром начинают выбешивать. Вони нет в окно.
Ну и привет педалику, пусть канал почистит
Не знаю, что у вас за ленивые комары, а я их на 20-м этаже фиксировал
ахаха, ну некоторые спринтеры долетают, но фумигатор не приходится использовать. Даже на балконе спать могу себе позволить)
Почему не поставить москитную сетку? А на выходные, дискотеки в Гидропарке, лягушачьи концерты не затмевают?
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roberto dark
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:13
roberto dark написав: Ромасик написав: Faceless написав:
[quote="Ромасик"]
сейчас тусуюсь на Русановке (на канале) - засыпаю, под серенады жаб в 12 ночи, просыпаюсь в 6 утра под разборки ворон и эрекцию голубей. Комары на 8 этаже особо не беспокоят. Вертолеты над Днепром начинают выбешивать. Вони нет в окно.
Ну и привет педалику, пусть канал почистит
Не знаю, что у вас за ленивые комары, а я их на 20-м этаже фиксировал
ахаха, ну некоторые спринтеры долетают, но фумигатор не приходится использовать. Даже на балконе спать могу себе позволить)
Почему не поставить москитную сетку? А на выходные, дискотеки в Гидропарке, лягушачьи концерты не затмевают?[/quote]я когда на героев сталинграда жил запомнил в летние ночи, когда открыты окна, проплыаающие мимо по днепру алко диско трамвайчики, мотоциклистов и товарняки на петровском мосту, в общем я на днепр предпочитаю смотреть с холмов правого берега)
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kingkongovets
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:16
kingkongovets написав:
дно копаешь именно ты
вернее нет - ты вместо того, шоп как порядочный и адекватный чел признать ошибочность всех своих прогнозов, или просто молча свалить с ветки, сидишь по ноздри в луже собственного дерьма и громко пускаешь пузыри
вообще прикол - это уже второй обосравшийся со своими прогнозами любитель графиков и оффстаты
тока одному хватило ума свалить по тихой воде, а у тебя и для этого мозгов маловато
напомните пожалуйста ваш прогноз на конец 2022 года ?
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baraka
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