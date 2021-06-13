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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79557956795779587959>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчика заблокировали? Слава тебе Господи...А то я уже на короновирусную ветку было перебрался, спокойно с людьми пообщаться. Да не тут то было...Теперь понятно, почему этот начинающий тролль тут пасётся. Там бы его местные ЗУБРЫ "сьели бы заживо", даже глазом не моргнув. :)
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 16 лип, 2021 20:02, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:02

  Faceless написав:
Ромасик написав:сейчас тусуюсь на Русановке (на канале) - засыпаю, под серенады жаб в 12 ночи, просыпаюсь в 6 утра под разборки ворон и эрекцию голубей. Комары на 8 этаже особо не беспокоят. Вертолеты над Днепром начинают выбешивать. Вони нет в окно.

Ну и привет педалику, пусть канал почистит

Не знаю, что у вас за ленивые комары, а я их на 20-м этаже фиксировал

ахаха, ну некоторые спринтеры долетают, но фумигатор не приходится использовать. Даже на балконе спать могу себе позволить)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:04

  Ромасик написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:сейчас тусуюсь на Русановке (на канале) - засыпаю, под серенады жаб в 12 ночи, просыпаюсь в 6 утра под разборки ворон и эрекцию голубей. Комары на 8 этаже особо не беспокоят. Вертолеты над Днепром начинают выбешивать. Вони нет в окно.

Ну и привет педалику, пусть канал почистит

Не знаю, что у вас за ленивые комары, а я их на 20-м этаже фиксировал

ахаха, ну некоторые спринтеры долетают, но фумигатор не приходится использовать. Даже на балконе спать могу себе позволить)

Почему не поставить москитную сетку? А на выходные, дискотеки в Гидропарке, лягушачьи концерты не затмевают?
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

roberto dark написав:
  Ромасик написав:
  Faceless написав:[quote="Ромасик"]
сейчас тусуюсь на Русановке (на канале) - засыпаю, под серенады жаб в 12 ночи, просыпаюсь в 6 утра под разборки ворон и эрекцию голубей. Комары на 8 этаже особо не беспокоят. Вертолеты над Днепром начинают выбешивать. Вони нет в окно.

Ну и привет педалику, пусть канал почистит

Не знаю, что у вас за ленивые комары, а я их на 20-м этаже фиксировал

ахаха, ну некоторые спринтеры долетают, но фумигатор не приходится использовать. Даже на балконе спать могу себе позволить)

Почему не поставить москитную сетку? А на выходные, дискотеки в Гидропарке, лягушачьи концерты не затмевают?[/quote]я когда на героев сталинграда жил запомнил в летние ночи, когда открыты окна, проплыаающие мимо по днепру алко диско трамвайчики, мотоциклистов и товарняки на петровском мосту, в общем я на днепр предпочитаю смотреть с холмов правого берега)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:16

  kingkongovets написав:дно копаешь именно ты
вернее нет - ты вместо того, шоп как порядочный и адекватный чел признать ошибочность всех своих прогнозов, или просто молча свалить с ветки, сидишь по ноздри в луже собственного дерьма и громко пускаешь пузыри

вообще прикол - это уже второй обосравшийся со своими прогнозами любитель графиков и оффстаты
тока одному хватило ума свалить по тихой воде, а у тебя и для этого мозгов маловато


напомните пожалуйста ваш прогноз на конец 2022 года ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:33

  kingkongovets написав:
Зона ІІІ - спальні райони з найменшим трафіком.
Зображення

https://www.facebook.com/71242969554713 ... 93547/?d=n

зы: вот вам карта, шо есть центр, шо «прецентр» и шо «спальные районы»

Как не странно, но Левобережка это приценоралье :D
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  kingkongovets написав:дно копаешь именно ты
вернее нет - ты вместо того, шоп как порядочный и адекватный чел признать ошибочность всех своих прогнозов, или просто молча свалить с ветки, сидишь по ноздри в луже собственного дерьма и громко пускаешь пузыри

вообще прикол - это уже второй обосравшийся со своими прогнозами любитель графиков и оффстаты
тока одному хватило ума свалить по тихой воде, а у тебя и для этого мозгов маловато


напомните пожалуйста ваш прогноз на конец 2022 года ?

напомните пжалста на каком основании вы пристаете ко всем с требованием озвучить прогнозы?
я зарабатываю не прогнозами, а арендой, поиском новых объектов и грамотной работой с арендаторами, ваши со зрадио отчаянные потуги продать «практикам» свои индексы и прогнозы уже порядком подзалюбили
вы даже в сегодняшнем рынке не шарите, а еще пытаетесь будущее на пафосных щах предсказывать
клоуны, бл
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:41

  roberto dark написав:[
Почему не поставить москитную сетку? А на выходные, дискотеки в Гидропарке, лягушачьи концерты не затмевают?

У меня знакомые живут с потрясающим видом на правый берег с Никольской Слободки, но Гидропарк, по их словам, доставляет очень сильные неудобства. Посмотрим как оно будет, взял ещё поближе к Днепру чем у них
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:46

  roberto dark написав:Почему не поставить москитную сетку? А на выходные, дискотеки в Гидропарке, лягушачьи концерты не затмевают?

в москитной сетке нет большой необходимости и неудобное использование балкона будет.
дискотеку с гидропарка один раз только слышал. Еще вспомнил с утра часто метро слышно на отрезке Гидропарк-Левоб., у меня прямая видимость на него. Сейчас как-то не слышно. Жабы. Товарняки с жд ветки тоже немного слышно. Страшно представить, как на Галактоне слышно.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 16 лип, 2021 20:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:49

  kingkongovets написав:напомните пжалста на каком основании вы пристаете ко всем с требованием озвучить прогнозы?
я зарабатываю не прогнозами, а арендой, поиском новых объектов и грамотной работой с арендаторами, ваши со зрадио отчаянные потуги продать «практикам» свои индексы и прогнозы уже порядком подзалюбили
вы даже в сегодняшнем рынке не шарите, а еще пытаетесь будущее на пафосных щах предсказывать
клоуны, бл



ну что же, думается мне, что вы обречены, нет у вас не то что страха, но и вообще, никакой обеспокоенности за рынок.
baraka
 
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