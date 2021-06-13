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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:53
baraka написав: kingkongovets написав:
напомните пжалста на каком основании вы пристаете ко всем с требованием озвучить прогнозы?
я зарабатываю не прогнозами, а арендой, поиском новых объектов и грамотной работой с арендаторами, ваши со зрадио отчаянные потуги продать «практикам» свои индексы и прогнозы уже порядком подзалюбили
вы даже в сегодняшнем рынке не шарите, а еще пытаетесь будущее на пафосных щах предсказывать
клоуны, бл
ну что же, думается мне, что вы обречены, нет у вас не то что страха, но и вообще, никакой обеспокоенности за рынок.
А чего за рынок беспокоиться, и, тем более, бояться? Если лично вы не можете на него повлиять, беспокойство бессмысленно
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Faceless
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:55
baraka написав: kingkongovets написав:
напомните пжалста на каком основании вы пристаете ко всем с требованием озвучить прогнозы?
я зарабатываю не прогнозами, а арендой, поиском новых объектов и грамотной работой с арендаторами, ваши со зрадио отчаянные потуги продать «практикам» свои индексы и прогнозы уже порядком подзалюбили
вы даже в сегодняшнем рынке не шарите, а еще пытаетесь будущее на пафосных щах предсказывать
клоуны, бл
ну что же, думается мне, что вы обречены, нет у вас не то что страха, но и вообще, никакой обеспокоенности за рынок.
обеспокоенность за рынок у меня начиная с весны 19го, тем не менее с тех пор произошло немало событий, которых предсказать не мог никто, я имею очень серьезные опасения в отношении будущего украины, но как в итоге все это и то, шо предсказать не может никто повлияет на стоимость киевской недвиги предсказывать не берусь и никого не нагружаю своими прогнозами, зато в меру сил отслеживаю реальный рынок и пытаюсь совершать на нем максимально эффективные сделки
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kingkongovets
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:04
kingkongovets написав:
... как в итоге все это и то, шо предсказать не может никто повлияет на стоимость киевской недвиги предсказывать не берусь и никого не нагружаю своими прогнозами, зато в меру сил отслеживаю реальный рынок и пытаюсь совершать на нем максимально эффективные сделки
никак не пойму, почему вы не уживетесь на одном форуме. Ну не нра прогнозы, не читайте))
Доллар тоже по 29 прогнозируют уже несколько лет, солидные дядьки с МВФ и Мирового банка, а он никак родить не может.
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Ромасик
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:11
Faceless написав:
А чего за рынок беспокоиться, и, тем более, бояться? Если лично вы не можете на него повлиять, беспокойство бессмысленно
всё верно, бояться не надо, надо отслеживать сентимент других
Востаннє редагувалось baraka
в П'ят 16 лип, 2021 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:13
kingkongovets написав:
обеспокоенность за рынок у меня начиная с весны 19го, тем не менее с тех пор произошло немало событий, которых предсказать не мог никто, я имею очень серьезные опасения в отношении будущего украины, но как в итоге все это и то, шо предсказать не может никто повлияет на стоимость киевской недвиги предсказывать не берусь и никого не нагружаю своими прогнозами, зато в меру сил отслеживаю реальный рынок и пытаюсь совершать на нем максимально эффективные сделки
не понятен тогда ваш оптимизм в отношении КРЖН если есть серьёзные опасения в отношении будущего Украины.
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baraka
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:16
baraka написав: kingkongovets написав:
обеспокоенность за рынок у меня начиная с весны 19го, тем не менее с тех пор произошло немало событий, которых предсказать не мог никто, я имею очень серьезные опасения в отношении будущего украины, но как в итоге все это и то, шо предсказать не может никто повлияет на стоимость киевской недвиги предсказывать не берусь и никого не нагружаю своими прогнозами, зато в меру сил отслеживаю реальный рынок и пытаюсь совершать на нем максимально эффективные сделки
не понятен тогда ваш оптимизм в отношении КРЖН если есть серьёзные опасения в отношении будущего Украины.
в чем именно выражается мой «оптимизм»?
я просто констатирую данность и пытаюсь адекватно на нее реагировать, комплекса нострадамуса у меня нет
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:50
kingkongovets написав:
не понятен тогда ваш оптимизм в отношении КРЖН если есть серьёзные опасения в отношении будущего Украины.
в чем именно выражается мой «оптимизм»?
ну дарагой, зачем эти съезды... ?
Тут всё очевидно. Ты не дискутируешь с теми, кто кто делает пессимистичные прогнозы, а просто поливаешь грязью. Значит ты - растишка.
Растишка, который имеет серьёзные опасения о будущем Украины... Парадокс
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baraka
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:56
baraka написав: kingkongovets написав:
не понятен тогда ваш оптимизм в отношении КРЖН если есть серьёзные опасения в отношении будущего Украины.
в чем именно выражается мой «оптимизм»?
ну дарагой, зачем эти съезды... ?
Тут всё очевидно. Ты не дискутируешь с теми, кто кто делает пессимистичные прогнозы, а просто поливаешь грязью. Значит ты - растишка.
Растишка, который имеет серьёзные опасения о будущем Украины... Парадокс
я реалишка, глупый
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kingkongovets
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:00
kingkongovets написав: baraka написав:
Растишка, который имеет серьёзные опасения о будущем Украины... Парадокс
я реалишка, глупый
не, дарагой, если бы ты был реалистом - ты бы спрашивал, интересовался, дискутировал и не был бы таким какахокидателем. И реалист не лизал бы так рьяно попу кличику - потому что бы видел не только позитив, но и негатив.
интересно, а как растишка может сомневаться в будущем Украины ?
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:03
baraka написав: kingkongovets написав: baraka написав:
Растишка, который имеет серьёзные опасения о будущем Украины... Парадокс
я реалишка, глупый
не, дарагой, если бы ты был реалистом - ты бы спрашивал, интересовался, дискутировал и не был бы таким какахокидателем. И реалист не лизал бы так рьяно попу кличику - потому что бы видел не только позитив, но и негатив.
интересно, а как растишка может сомневаться в будущем Украины ?
ты сам клеишь людям ярлыки и потгм еще предлагаешь им оправдываться?)
прекращай уже оффтопить
зы: какахи как раз летят от «теоретиков» и «аналитиков», когда вас тычут носами в ваши левые прогнозы, о которых кстати вас никто не спрашивал, вы сами сначала выносите ими мозг, а потом обиженно надуваете соски, когда оказываетесь неправы
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kingkongovets
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