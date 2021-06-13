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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:09
kingkongovets написав:
baraka написав:
не, дарагой, если бы ты был реалистом - ты бы спрашивал, интересовался, дискутировал и не был бы таким какахокидателем. И реалист не лизал бы так рьяно попу кличику - потому что бы видел не только позитив, но и негатив.
интересно, а как растишка может сомневаться в будущем Украины ?
ты сам клеишь людям ярлыки и потгм еще предлагаешь им оправдываться?)
прекращай уже оффтопить
я аргументировано показываю для читателей ветки насколько ты бесполезный.как только ты кидаешься какахой в кого-то - я спрашиваю тебя вот этот вопрос: "как растишка может сомневаться в будущем Украины ?".
Востаннє редагувалось baraka
в П'ят 16 лип, 2021 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:10
baraka написав: kingkongovets написав:
не понятен тогда ваш оптимизм в отношении КРЖН если есть серьёзные опасения в отношении будущего Украины.
в чем именно выражается мой «оптимизм»?
ну дарагой, зачем эти съезды... ?
Тут всё очевидно. Ты не дискутируешь с теми, кто кто делает пессимистичные прогнозы, а просто поливаешь грязью. Значит ты - растишка.
Растишка, который имеет серьёзные опасения о будущем Украины... Парадокс
Да не дадут вам прогноз, успокойтесь
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:12
Faceless написав:
Растишка, который имеет серьёзные опасения о будущем Украины... Парадокс
Да не дадут вам прогноз, успокойтесь
а он и не способен делать прогнозы.
я пытаюсь понять - с какой целью человек, смотрящий в будущее Украины с большими сомнениями стал в позицию растишки ? И скоко тут ещё таких хамелеонов ?
Может вы имеете догадки ?
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