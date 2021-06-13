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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7956795779587959

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:09

  kingkongovets написав:
baraka написав:
не, дарагой, если бы ты был реалистом - ты бы спрашивал, интересовался, дискутировал и не был бы таким какахокидателем. И реалист не лизал бы так рьяно попу кличику - потому что бы видел не только позитив, но и негатив.

интересно, а как растишка может сомневаться в будущем Украины ?
ты сам клеишь людям ярлыки и потгм еще предлагаешь им оправдываться?)
прекращай уже оффтопить


я аргументировано показываю для читателей ветки насколько ты бесполезный.

как только ты кидаешься какахой в кого-то - я спрашиваю тебя вот этот вопрос: "как растишка может сомневаться в будущем Украины ?".
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 16 лип, 2021 22:10, всього редагувалось 1 раз.
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  kingkongovets написав:
не понятен тогда ваш оптимизм в отношении КРЖН если есть серьёзные опасения в отношении будущего Украины.
в чем именно выражается мой «оптимизм»?


ну дарагой, зачем эти съезды... ?

Тут всё очевидно. Ты не дискутируешь с теми, кто кто делает пессимистичные прогнозы, а просто поливаешь грязью. Значит ты - растишка.

Растишка, который имеет серьёзные опасения о будущем Украины... Парадокс :)
Да не дадут вам прогноз, успокойтесь
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:12

  Faceless написав:
Растишка, который имеет серьёзные опасения о будущем Украины... Парадокс :)
Да не дадут вам прогноз, успокойтесь


а он и не способен делать прогнозы.

я пытаюсь понять - с какой целью человек, смотрящий в будущее Украины с большими сомнениями стал в позицию растишки ? И скоко тут ещё таких хамелеонов ?
Может вы имеете догадки ?
baraka
 
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  #<1 ... 7956795779587959
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