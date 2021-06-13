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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:09
kingkongovets написав:
baraka написав:
не, дарагой, если бы ты был реалистом - ты бы спрашивал, интересовался, дискутировал и не был бы таким какахокидателем. И реалист не лизал бы так рьяно попу кличику - потому что бы видел не только позитив, но и негатив.
интересно, а как растишка может сомневаться в будущем Украины ?
ты сам клеишь людям ярлыки и потгм еще предлагаешь им оправдываться?)
прекращай уже оффтопить
я аргументировано показываю для читателей ветки насколько ты бесполезный.как только ты кидаешься какахой в кого-то - я спрашиваю тебя вот этот вопрос: "как растишка может сомневаться в будущем Украины ?".
Востаннє редагувалось baraka
в П'ят 16 лип, 2021 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:10
baraka написав: kingkongovets написав:
не понятен тогда ваш оптимизм в отношении КРЖН если есть серьёзные опасения в отношении будущего Украины.
в чем именно выражается мой «оптимизм»?
ну дарагой, зачем эти съезды... ?
Тут всё очевидно. Ты не дискутируешь с теми, кто кто делает пессимистичные прогнозы, а просто поливаешь грязью. Значит ты - растишка.
Растишка, который имеет серьёзные опасения о будущем Украины... Парадокс
Да не дадут вам прогноз, успокойтесь
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:12
Faceless написав:
Растишка, который имеет серьёзные опасения о будущем Украины... Парадокс
Да не дадут вам прогноз, успокойтесь
а он и не способен делать прогнозы.
я пытаюсь понять - с какой целью человек, смотрящий в будущее Украины с большими сомнениями стал в позицию растишки ? И скоко тут ещё таких хамелеонов ?
Может вы имеете догадки ?
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baraka
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:38
Первый написав:
Якось Жалько зРадіо. Зовсім плох.
Може забанять, щоб не страждав?
Простий приклад.
Об’єкт коштує х.
ЗРадіо. Правильно рахувати до котловану сусіднього. Тому нічого не подорожчало.
Ок беремо твою методику. Сусідній на котловані На 50% дешевше. Сусідній коштував х-50%
ЗРадіо. Шо? Індекс доміку змінився на 17%+7%….
Капець. Ти йому сци між очі , а він каже що то божа роса.
Захар называл такую тактику "круть-верть" (с)
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:42
kingkongovets написав:
дно копаешь именно ты
вернее нет - ты вместо того, шоп как порядочный и адекватный чел признать ошибочность всех своих прогнозов, или просто молча свалить с ветки, сидишь по ноздри в луже собственного дерьма и громко пускаешь пузыри
вообще прикол - это уже второй обосравшийся со своими прогнозами любитель графиков и оффстаты
тока одному хватило ума свалить по тихой воде, а у тебя и для этого мозгов маловато
Зед, надо отдать должное, уже признал очевидное.Просто вышел на рынок, а там такое... Зрадио пока прячется за графиками.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:47
hume написав:
Как не странно, но Левобережка это приценоралье
А чего странного, отмеченная на карте часть Левобережного никогда спальником не была. Расстояние от центра, характер жилой застройки, концентрация административных учереждений примерно на уровне какого-нибудь КПИ. Еще и расположено внутри ЖД кольца. Потихоньку выкорчевывается промка и общаги вдоль Броварского проспекта , если еще отремонтируют сталинки и уберут панельные хрущи - тоже будет "прицентральем"
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:02
Что-то Вы, Барака, разбушевались. Прогноз Зрадио оказался полным... неправильным. При чем не важно уже что будет в сентябре 2021-сентябре 2022. Никто за язык не тянул: ситуация была уникальной и решалась уникальными методами. Но Зрадио не даром же ест свой хлеб в охулиардной компании. Он разложил все по полкам. Теперь справедливо отгребает. А никто из кого Вы сейчас вытягиваете прогнозы, прогнозировать не лез именно в силу уникальности ситуации.
Как говорил наш главный спец по эквити: все наши модели и прогнозы, какими бы детальными они не были - это все равно гэмблинг.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:11
airmax78 написав:
Что-то Вы, Барака, разбушевались. Прогноз Зрадио оказался полным... неправильным. При чем не важно уже что будет в сентябре 2021-сентябре 2022. Никто за язык не тянул: ситуация была уникальной и решалась уникальными методами. Но Зрадио не даром же ест свой хлеб в охулиардной компании. Он разложил все по полкам. Теперь справедливо отгребает. А никто из кого Вы сейчас вытягиваете прогнозы, прогнозировать не лез именно в силу уникальности ситуации.
c какой целью вы пытаетесь перевести моё внимание на прогноз зРадио ?
Меня на данный момент не интересует его прогноз, меня интересуют альтернативные прогнозы и точки зрения (но многие, как и вы, отказываются зафиксировать свои настроения в конкретных цифрах).
И потом, вдруг оказывается, что на самом деле их настроения противоположны тому, что они тут публично озвучивают.
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baraka
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:27
Serg-ik написав:
МВФ дарит Украине 2,7 миллиардов долларов.
Бюджет спасен, девала не будет, КРЖН -ракетой вверх
ну да.... так а чего ві то не покупали квартиру в 2016 году?
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Унуноктий
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:33
Первый написав: Hotab написав: Первый написав:
що Києву капець
Дельта штамм должен освободить много хрущиков у метро. От бабушек. Жду спад. С двумя сержиковскими катлетами (из них одна - его).
З.Ы. Между прочим, в апреле (самая свежая оф.стата, май пока не озвучивали) в Киеве умерло +75% к обычной месячной норме. Киев непригоден для жизни,квартиры вниз.
Аргумент.
Проте хрущик для життя не розглядає жоден з кого Я знаю.
Навіть тут на форумі ніхто не написав про мрію жити в хрущику. Тому однозначно сегмент хрущиків вниз. Єдине що може спасти ціни на них це високі ціни на свіже житло і можливість здати в оренду, але це будуть конвульсії.
все мечтают жить в хрущике на Печерске, но даже по ценам 2018 года вікупить 48 квартир как то накладно(
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Унуноктий
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