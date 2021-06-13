Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:02

Что-то Вы, Барака, разбушевались. Прогноз Зрадио оказался полным... неправильным. При чем не важно уже что будет в сентябре 2021-сентябре 2022. Никто за язык не тянул: ситуация была уникальной и решалась уникальными методами. Но Зрадио не даром же ест свой хлеб в охулиардной компании. Он разложил все по полкам. Теперь справедливо отгребает. А никто из кого Вы сейчас вытягиваете прогнозы, прогнозировать не лез именно в силу уникальности ситуации.

Как говорил наш главный спец по эквити: все наши модели и прогнозы, какими бы детальными они не были - это все равно гэмблинг.