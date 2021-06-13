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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:36
dir написав: Serg-ik написав: Hotab написав:
Дельта штамм должен освободить много хрущиков у метро. От бабушек. Жду спад. ...
З.Ы. Между прочим, в апреле (самая свежая оф.стата, май пока не озвучивали) в Киеве умерло +75% к обычной месячной норме. Киев непригоден для жизни,квартиры вниз.
На днях видел компанию чеченов ( или что-то оттуда) на Дорогожичах. Через 200 метров повстречал группку каких -то парней неблагоприятной наружности. Потрепаных. Может дорожные рабочие. Через пару дней-двое не местных в маршрутке на укрмове обсуждали как сделать бизнес... В мутный Киев едут со всех сторон. На место бабушек, арендовать.
Судьба всех крупных городов. Пусть едут. Повышение спроса на низшие сегменты даёт импульс общему росту цен на аренду и продажу(как минимум не падению). А там и до студентов не далеко если осенью не случится очередной локдаун.
студетнок я бі даже сказал)
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:37
hume написав: Serg-ik написав:
На днях видел компанию чеченов ( или что-то оттуда) на Дорогожичах. Через 200 метров повстречал группку каких -то парней неблагоприятной наружности. Потрепаных. Может дорожные рабочие. Через пару дней-двое не местных в маршрутке на укрмове обсуждали как сделать бизнес... В мутный Киев едут со всех сторон. На место бабушек, арендовать.
На Никольской слободке появилось много негров. Включая семьи с детьми
скажу тебе больше, в центре крюковщині негрі идут в АТБ в тапочках
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:39
hume написав:
Смотрю а Юните новая фишка. Покупать квартиру можно только с паркингом. Однушки со всеми Макс скидками 2100. Но потом нужно ещё отсчитать за паркинг
вс' верно, ибо в семье которая по 2100 покупает квартиру минимум 2 машині
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:45
Frant написав: sequence написав: Frant написав:
..
це грошова одиниця, на яку в Києві нічого не можна купити?
І треба мати мінімум 2-3 таких одиниці?
скорее, денежный эквивалент какого-то лютого омна а-ля хрущ, Троэщына или чешка на Венике
Гм)))
Був більш практичний номінал: ціна вхідного квитка КРЖН: "гостінка" на ДВРЗ чи Лісовому масиві))))
До речі, хороший індикатор.
А сума, на яку не можна купити якусь 3к "панельку" на Троєщині - то ні про що.
_____
roberto dark написав:
А то тут кое-кто с Ирпеней переживал, кто в киевских бабушатниках жить будет
Ірпіньскій бухгалтерші варто переживати, як вона взимку на електросамокаті буде їздити на роботу в Київ)))
А не про київські "бабушатники".
согласен с професором, КРЖН на Домике мерялся в количестве "гостинок на лесном" єто я вв'л єту валюту в начале 2000-х
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Додано: Суб 17 лип, 2021 00:26
baraka написав: airmax78 написав:
Что-то Вы, Барака, разбушевались. Прогноз Зрадио оказался полным... неправильным. При чем не важно уже что будет в сентябре 2021-сентябре 2022. Никто за язык не тянул: ситуация была уникальной и решалась уникальными методами. Но Зрадио не даром же ест свой хлеб в охулиардной компании. Он разложил все по полкам. Теперь справедливо отгребает. А никто из кого Вы сейчас вытягиваете прогнозы, прогнозировать не лез именно в силу уникальности ситуации.
c какой целью вы пытаетесь перевести моё внимание на прогноз зРадио ?
Меня на данный момент не интересует его прогноз, меня интересуют альтернативные прогнозы и точки зрения (но многие, как и вы, отказываются зафиксировать свои настроения в конкретных цифрах).
И потом, вдруг оказывается, что на самом деле их настроения противоположны тому, что они тут публично озвучивают.
Потому что Вы как-то слишком оживились, именно в тот момент когда тут только ленивый не пнул Зрадио (что уже перебор). Т.е. до этого момента Вас ничьи прогнозы не интересовали (наверное потому что был реалистик энд one and only possible сценарий от Зрадио), а тут вдруг Вас резко заинтересовали прогнозы от всех.
А неопределенность никуда не делась. Как повлияет на ситуацию штамм Дельта, не появится ли ещё более злоипучий штамм Гамма. Что будут делать ФРС и ЕЦБ. Ответы на эти вопросы по-прежнему знает только один человек на форуме.
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 17 лип, 2021 00:28, всього редагувалось 1 раз.
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