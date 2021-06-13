Додано: Суб 17 лип, 2021 01:02

airmax78 написав: Прогноз Зрадио оказался полным... неправильным. При чем не важно уже что будет в сентябре 2021-сентябре 2022. Прогноз Зрадио оказался полным... неправильным. При чем не важно уже что будет в сентябре 2021-сентябре 2022.

airmax78 написав: ситуация была уникальной и решалась уникальными методами ситуация была уникальной и решалась уникальными методами

airmax78 написав: все наши модели и прогнозы, какими бы детальными они не были - это все равно гэмблинг. все наши модели и прогнозы, какими бы детальными они не были - это все равно гэмблинг.

Максим, я понимаю, что ты как переобувшееся попандопуло подстилаешь себе соломку - неохота оказаться в числе экзальтированных растишек в преддверии коррекции. Но как-то уж очень тупо оценивать чужой прогноз, который был дан 14 месяцев назад, и имеет еще 12 месяцев впереди до сроков своего завершения.Хочешь, или нет, а придется дождаться. Давая оценку "18-30 месяцев с момента начала коронакризиса", о периоде 0-18 месяцев не было сказано ничего. Вот и не додумывай за меня! У тебя есть сроки, интервал изменения цены и база для сравнения. Единственное, что дискуссионно - это источник данных. Тут у растишек огромное поле для манипуляции, чем они активно злоупотребляют. Но, спасибо barakа, есть подписавшиеся на прогноз по его индексу (значит можно говорить о том, что хотя бы эти люди признают его как релевантный источник)О как! А нынешняя гиперинфляция избыточной ликвидности в 10 трлн долларов - это не уникальная ситуация, которая не будет решаться уникальными методами?Дальше носа не видишь! Но я тебя не виню - это не всем даноГгг. Тем более, Максим, ты в таком случае должен дождаться исхода, а до этого держать языч в одном укромном местечке