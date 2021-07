Додано: Суб 17 лип, 2021 00:26

baraka написав: airmax78 написав: Что-то Вы, Барака, разбушевались. Прогноз Зрадио оказался полным... неправильным. При чем не важно уже что будет в сентябре 2021-сентябре 2022. Никто за язык не тянул: ситуация была уникальной и решалась уникальными методами. Но Зрадио не даром же ест свой хлеб в охулиардной компании. Он разложил все по полкам. Теперь справедливо отгребает. А никто из кого Вы сейчас вытягиваете прогнозы, прогнозировать не лез именно в силу уникальности ситуации.



c какой целью вы пытаетесь перевести моё внимание на прогноз зРадио ?



Меня на данный момент не интересует его прогноз, меня интересуют альтернативные прогнозы и точки зрения (но многие, как и вы, отказываются зафиксировать свои настроения в конкретных цифрах).



И потом, вдруг оказывается, что на самом деле их настроения противоположны тому, что они тут публично озвучивают.

Потому что Вы как-то слишком оживились, именно в тот момент когда тут только ленивый не пнул Зрадио (что уже перебор). Т.е. до этого момента Вас ничьи прогнозы не интересовали (наверное потому что был реалистик энд one and only possible сценарий от Зрадио), а тут вдруг Вас резко заинтересовали прогнозы от всех.А неопределенность никуда не делась. Как повлияет на ситуацию штамм Дельта, не появится ли ещё более злоипучий штамм Гамма. Что будут делать ФРС и ЕЦБ. Ответы на эти вопросы по-прежнему знает только один человек на форуме.