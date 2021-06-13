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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лип, 2021 08:39
stas_rst написав:
Питання практичне, без прогнозів
Де на Герцена чи коло КІМО можна погуляти в зеленій зоні , щоб не дуже страшно було?
З парковкою поруч.
Кирилівський гай нормально зробили ?
Только в сквере Котляревского. Но от КИМО Бабий Яр ближе.
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airmax78
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Додано: Суб 17 лип, 2021 08:54
baraka написав:
не, дарагой, если бы ты был реалистом - ты бы спрашивал, интересовался, дискутировал и не был бы таким какахокидателем. И реалист не лизал бы так рьяно попу кличику - потому что бы видел не только позитив, но и негатив.
интересно, а как растишка может сомневаться в будущем Украины ?
Очевидно замешан в преступлениях мера-шестерки, поэтому и лижет.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 09:16
zРадио можно поинтересоваться? Вы ведь не в Киеве живете? и .наверно.даже не в Украине?(судя по часовому поясу)
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stellassvitonline
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Додано: Суб 17 лип, 2021 09:32
stellassvitonline написав:zРадио
можно поинтересоваться? Вы ведь не в Киеве живете? и .наверно.даже не в Украине?(судя по часовому поясу)
Это ваш первый комментарий на ветке, и вы ничего умнее не придумали? А может не первый - запасная учетка одного из завсегдатаев?
Я не менял время на летнее в настройках форума просто потому, что лень. А вот вас ничто не могло навести на этот вопрос, кроме желания устроить провокацию!
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zРадио
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Додано: Суб 17 лип, 2021 09:37
zРадио написав: stellassvitonline написав:zРадио
можно поинтересоваться? Вы ведь не в Киеве живете? и .наверно.даже не в Украине?(судя по часовому поясу)
Это ваш первый комментарий на ветке, и вы ничего умнее не придумали? А может не первый - запасная учетка одного из завсегдатаев?
Я не менял время на летнее в настройках форума просто потому, что лень. А вот вас ничто не могло навести на этот вопрос, кроме желания устроить провокацию!
надо было подыграть что вы с рф и работаете под прикрытием фсб. Пусть мучаются в раздумьях правда это или нет.
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vitaliian
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Додано: Суб 17 лип, 2021 09:41
vitaliian написав:
Пусть мучаются в раздумьях правда это или нет.
Бетоноголовым думать нечем
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zРадио
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Додано: Суб 17 лип, 2021 09:42
zРадио написав:
Бетоноголовым думать нечем
вы забыли анатомию.
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vitaliian
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Додано: Суб 17 лип, 2021 09:53
airmax78 написав: stas_rst написав:
Питання практичне, без прогнозів
Де на Герцена чи коло КІМО можна погуляти в зеленій зоні , щоб не дуже страшно було?
З парковкою поруч.
Кирилівський гай нормально зробили ?
Только в сквере Котляревского. Но от КИМО Бабий Яр ближе.
Дякую, зараз поруч з Грцена 17/25 пройшов. Красивий будинок
мабуть , дорого?
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stas_rst
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Додано: Суб 17 лип, 2021 10:02
zРадио написав: stellassvitonline написав:zРадио
можно поинтересоваться? Вы ведь не в Киеве живете? и .наверно.даже не в Украине?(судя по часовому поясу)
Это ваш первый комментарий на ветке, и вы ничего умнее не придумали? А может не первый - запасная учетка одного из завсегдатаев?
Я не менял время на летнее в настройках форума просто потому, что лень. А вот вас ничто не могло навести на этот вопрос, кроме желания устроить провокацию!
Тут много учеток троллей и морд. Но модер трет всех остальных кроме них. Привет ПроПеру
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