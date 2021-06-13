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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7959796079617962>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 115
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
44
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:39

  stas_rst написав:Питання практичне, без прогнозів :)
Де на Герцена чи коло КІМО можна погуляти в зеленій зоні , щоб не дуже страшно було?
З парковкою поруч.
Кирилівський гай нормально зробили ?

Только в сквере Котляревского. Но от КИМО Бабий Яр ближе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:54

  baraka написав:не, дарагой, если бы ты был реалистом - ты бы спрашивал, интересовался, дискутировал и не был бы таким какахокидателем. И реалист не лизал бы так рьяно попу кличику - потому что бы видел не только позитив, но и негатив.

интересно, а как растишка может сомневаться в будущем Украины ?

Очевидно замешан в преступлениях мера-шестерки, поэтому и лижет.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:16

zРадио можно поинтересоваться? Вы ведь не в Киеве живете? и .наверно.даже не в Украине?(судя по часовому поясу)
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:32

  stellassvitonline написав:zРадио можно поинтересоваться? Вы ведь не в Киеве живете? и .наверно.даже не в Украине?(судя по часовому поясу)


Это ваш первый комментарий на ветке, и вы ничего умнее не придумали? А может не первый - запасная учетка одного из завсегдатаев?

Я не менял время на летнее в настройках форума просто потому, что лень. А вот вас ничто не могло навести на этот вопрос, кроме желания устроить провокацию!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:37

  zРадио написав:
  stellassvitonline написав:zРадио можно поинтересоваться? Вы ведь не в Киеве живете? и .наверно.даже не в Украине?(судя по часовому поясу)


Это ваш первый комментарий на ветке, и вы ничего умнее не придумали? А может не первый - запасная учетка одного из завсегдатаев?

Я не менял время на летнее в настройках форума просто потому, что лень. А вот вас ничто не могло навести на этот вопрос, кроме желания устроить провокацию!

надо было подыграть что вы с рф и работаете под прикрытием фсб. Пусть мучаются в раздумьях правда это или нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:41

  vitaliian написав:Пусть мучаются в раздумьях правда это или нет.


Бетоноголовым думать нечем :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Бетоноголовым думать нечем
вы забыли анатомию.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:43

  zРадио написав:
  vitaliian написав:Пусть мучаются в раздумьях правда это или нет.


Бетоноголовым думать нечем :mrgreen:

А если засунуть голову в яму-то Земля станет шлемом
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  stas_rst написав:Питання практичне, без прогнозів :)
Де на Герцена чи коло КІМО можна погуляти в зеленій зоні , щоб не дуже страшно було?
З парковкою поруч.
Кирилівський гай нормально зробили ?

Только в сквере Котляревского. Но от КИМО Бабий Яр ближе.
Дякую, зараз поруч з Грцена 17/25 пройшов. Красивий будинок :) мабуть , дорого?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:02

  zРадио написав:
  stellassvitonline написав:zРадио можно поинтересоваться? Вы ведь не в Киеве живете? и .наверно.даже не в Украине?(судя по часовому поясу)


Это ваш первый комментарий на ветке, и вы ничего умнее не придумали? А может не первый - запасная учетка одного из завсегдатаев?

Я не менял время на летнее в настройках форума просто потому, что лень. А вот вас ничто не могло навести на этот вопрос, кроме желания устроить провокацию!

Тут много учеток троллей и морд. Но модер трет всех остальных кроме них. Привет ПроПеру.
BIGor
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