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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лип, 2021 10:14
ЖК Теремки от Интергалбуд. Прошу посоветовать или отсоветовать туда вкладывать 100 килобаксов
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Investor_K
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Додано: Суб 17 лип, 2021 10:27
Investor_K написав:ЖК Теремки от Интергалбуд. Прошу посоветовать или отсоветовать туда вкладывать 100 килобаксов
Зараз Вам вивалять купу графіків
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stas_rst
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Додано: Суб 17 лип, 2021 10:36
stas_rst написав:
Investor_K написав:ЖК Теремки от Интергалбуд. Прошу посоветовать или отсоветовать туда вкладывать 100 килобаксов
Зараз Вам вивалять купу графіків
Троль, по суті є що сказати?
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BIGor
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Додано: Суб 17 лип, 2021 10:37
Investor_K написав:
ЖК Теремки от Интергалбуд. Прошу посоветовать или отсоветовать туда вкладывать 100 килобаксов
Якщо є планування дешевше 100 куе - то однозначно купляти.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 10:48
BIGor написав:
Тут много учеток троллей и морд. Но модер трет всех остальных кроме них. Привет ПроПеру
.
ПроПер = Прохожий-Первый?
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:02
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:04
sequence написав: hume написав:
Смотрю а Юните новая фишка. Покупать квартиру можно только с паркингом. Однушки со всеми Макс скидками 2100. Но потом нужно ещё отсчитать за паркинг
Людям, которые не водят машину сразу становится как-то неуютно. На их месте я бы на паркоместе кинул какую-то будку/гараж, где держал всякий мусор. В лучших традициях
Люди, которые не водят машину, просто откажутся покупать кв. Типа меня, но меня и юнит не интересует.
А в целом респект КАНу за парковочные инициативы, они и в КТ начали гонять паркунов. Хотя я в общем не фанат КАНа. А так-то решение давно есть у капиталистов - пересчитанные паркоместа как на територии ОСББ так и на муниципильной. Хотя Украине еще далеко к этому, как по законодательству, так и менталитету.
пс. Вроде же раньше у них были кв по 3К или я что-то путаю, когда стало 2100?
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Ромасик
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:10
zРадио написав: BIGor написав:
Тут много учеток троллей и морд. Но модер трет всех остальных кроме них. Привет ПроПеру
.
ПроПер = Прохожий-Первый?
Так и есть.
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BIGor
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