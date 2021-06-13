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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7959796079617962

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 115
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
44
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:14

ЖК Теремки от Интергалбуд. Прошу посоветовать или отсоветовать туда вкладывать 100 килобаксов
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:ЖК Теремки от Интергалбуд. Прошу посоветовать или отсоветовать туда вкладывать 100 килобаксов
Зараз Вам вивалять купу графіків :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:36

  stas_rst написав:
Investor_K написав:ЖК Теремки от Интергалбуд. Прошу посоветовать или отсоветовать туда вкладывать 100 килобаксов
Зараз Вам вивалять купу графіків :)

Троль, по суті є що сказати?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:37

  Investor_K написав:ЖК Теремки от Интергалбуд. Прошу посоветовать или отсоветовать туда вкладывать 100 килобаксов

Якщо є планування дешевше 100 куе - то однозначно купляти.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:48

  BIGor написав:Тут много учеток троллей и морд. Но модер трет всех остальных кроме них. Привет ПроПеру.


ПроПер = Прохожий-Первый?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:02

Мы на пороге большой финансовой коррекции, - Анатолий Амелин

zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:04

  sequence написав:
  hume написав:Смотрю а Юните новая фишка. Покупать квартиру можно только с паркингом. Однушки со всеми Макс скидками 2100. Но потом нужно ещё отсчитать за паркинг

Людям, которые не водят машину сразу становится как-то неуютно. На их месте я бы на паркоместе кинул какую-то будку/гараж, где держал всякий мусор. В лучших традициях

Люди, которые не водят машину, просто откажутся покупать кв. Типа меня, но меня и юнит не интересует. :) А в целом респект КАНу за парковочные инициативы, они и в КТ начали гонять паркунов. Хотя я в общем не фанат КАНа. А так-то решение давно есть у капиталистов - пересчитанные паркоместа как на територии ОСББ так и на муниципильной. Хотя Украине еще далеко к этому, как по законодательству, так и менталитету.
пс. Вроде же раньше у них были кв по 3К или я что-то путаю, когда стало 2100?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:10

  zРадио написав:
  BIGor написав:Тут много учеток троллей и морд. Но модер трет всех остальных кроме них. Привет ПроПеру.


ПроПер = Прохожий-Первый?

Так и есть.
BIGor
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  #<1 ... 7959796079617962
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