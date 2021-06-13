Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Смотрю а Юните новая фишка. Покупать квартиру можно только с паркингом. Однушки со всеми Макс скидками 2100. Но потом нужно ещё отсчитать за паркинг
Людям, которые не водят машину сразу становится как-то неуютно. На их месте я бы на паркоместе кинул какую-то будку/гараж, где держал всякий мусор. В лучших традициях
Люди, которые не водят машину, просто откажутся покупать кв. Типа меня, но меня и юнит не интересует. А в целом респект КАНу за парковочные инициативы, они и в КТ начали гонять паркунов. Хотя я в общем не фанат КАНа. А так-то решение давно есть у капиталистов - пересчитанные паркоместа как на територии ОСББ так и на муниципильной. Хотя Украине еще далеко к этому, как по законодательству, так и менталитету. пс. Вроде же раньше у них были кв по 3К или я что-то путаю, когда стало 2100?
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 17 лип, 2021 11:23, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Смотрю а Юните новая фишка. Покупать квартиру можно только с паркингом. Однушки со всеми Макс скидками 2100. Но потом нужно ещё отсчитать за паркинг
вс' верно, ибо в семье которая по 2100 покупает квартиру минимум 2 машині
В Америке все дома и квартиры обязательно продаются с гаражом, паркоместом в паркинге или с правом аренды паркоместа. Авто и паркинг такой же обязательный атрибут жизни как и унитаз. Стоимость паркинга всегда уже включена в стоимость дома или квартиры. И такой хаос с парковкой, как сегодня в Киеве, долго продолжаться не будет. Так что купить паркоместо это хорошая инвестиция на будущее.