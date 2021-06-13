Додано: Суб 17 лип, 2021 11:04

sequence написав: hume написав: Смотрю а Юните новая фишка. Покупать квартиру можно только с паркингом. Однушки со всеми Макс скидками 2100. Но потом нужно ещё отсчитать за паркинг Смотрю а Юните новая фишка. Покупать квартиру можно только с паркингом. Однушки со всеми Макс скидками 2100. Но потом нужно ещё отсчитать за паркинг

Людям, которые не водят машину сразу становится как-то неуютно. На их месте я бы на паркоместе кинул какую-то будку/гараж, где держал всякий мусор. В лучших традициях Людям, которые не водят машину сразу становится как-то неуютно. На их месте я бы на паркоместе кинул какую-то будку/гараж, где держал всякий мусор. В лучших традициях

Люди, которые не водят машину, просто откажутся покупать кв. Типа меня, но меня и юнит не интересует.А в целом респект КАНу за парковочные инициативы, они и в КТ начали гонять паркунов. Хотя я в общем не фанат КАНа. А так-то решение давно есть у капиталистов - пересчитанные паркоместа как на територии ОСББ так и на муниципильной. Хотя Украине еще далеко к этому, как по законодательству, так и менталитету.пс. Вроде же раньше у них были кв по 3К или я что-то путаю, когда стало 2100?