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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7961796279637964>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 115
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
44
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:28

  stellassvitonline написав:zРадио можно поинтересоваться? Вы ведь не в Киеве живете? и .наверно.даже не в Украине?(судя по часовому поясу)


Он заступает на дежурство по ольгинскому времени. Там его командование, время получения инструкций, докладов т.д. Поэтому так ему удобнее тут гадить. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:35

  Libo написав:
  stellassvitonline написав:zРадио можно поинтересоваться? Вы ведь не в Киеве живете? и .наверно.даже не в Украине?(судя по часовому поясу)


Он заступает на дежурство по ольгинскому времени. Там его командование, время получения инструкций, докладов т.д. Поэтому так ему удобнее тут гадить. :?


100%

прогноз про опу знаходить, а інформацію, від цитованого ним же експерда, про рекорд чомусь ні.

"деревенщина" :D

зашкварився вчора ольгінець шо капець :D
Востаннє редагувалось Первый в Суб 17 лип, 2021 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:42

Мухи слетелись на говно. Одна запасная учетка вбрасывает (причем обходительно и деликатно, по принципу "вежливость - лучшее оружие вора"), две основные - поддерживают

PS: реальный рост ВВП считается не в долларах, не в гривнах, а в стабильных ценах. Нет ничего удивительного, что на высоких долларовых ценах на сырье долларовые абсолюты ВВП тоже будут высокими. И нет никакого противоречия с прогнозом Амелина о коррекции цен в перспективе "0,5-1,5 года", что очень похоже на мой прогноз, но с той разницей, что дал я его на 14 месяцев раньше
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:49

  zРадио написав:Мухи слетелись на говно. Одна запасная учетка вбрасывает (причем обходительно и деликатно, по принципу "вежливость - лучшее оружие вора"), две основные - поддерживают

PS: реальный рост ВВП считается не в долларах, не в гривнах, а в стабильных ценах. Нет ничего удивительного, что на высоких долларовых ценах на сырье долларовые абсолюты ВВП тоже будут высокими. И нет никакого противоречия с прогнозом Амелина о коррекции цен в перспективе "0,5-1,5 года", что очень похоже на мой прогноз (лишь с той разницей, что дал я его еще 14 месяцев назад)



:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Вже і ріст ввп від твого ж експерда не такий... вчора не такий ріст цін, сьогодні ВВП.

Зи. Що ти говно наче ніхто не писав. Тому зря ти так самокритично.

"Деревенщина"!!! знатний зашквар :D
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:54

  Investor_K написав:ЖК Теремки от Интергалбуд. Прошу посоветовать или отсоветовать туда вкладывать 100 килобаксов

навіщо? Жити там? ну таке...
здавати? на берегу окружної?
інвестувати? ну таке....
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:56

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:Но не сомневайтесь, что на Борщаге есть вторичка на Кольцова, Чаадаева, Коласа под 200 куе, только метраж чуток больше

Аж интересно, что может быть там за такой ценник, еще интереснее - кто вообще отвалит столько за Борщагу


На Чаадаева ТММ-вские дома.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:58

  Первый написав:[
зашкварився вчора ольгінець шо капець :D


Последнее прибежище негодяя (с) Если тролли решились разыграть российскую карту, значит в интеллектуальном плане они уже банкроты. Не поборят иррациональную веру в вечный дорожай, станут банкротами и в плане финансовом.

А вообще занимательное клише: ставишь на даражай - патриот, на дешевей - ольгинец.

Модераторам нравится. По крайней мере одному (пока администрация не видит, во что превращается форум)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:06

  zРадио написав:
  Первый написав:[
зашкварився вчора ольгінець шо капець :D


Последнее прибежище негодяя (с) Если тролли решились разыграть российскую карту, значит в интеллектуальном плане они уже банкроты. Не поборят иррациональную веру в вечный дорожай, станут банкротами и в плане финансовом.

А вообще занимательное клише: ставишь на даражай - патриот, на дешевей - ольгинец.

Модераторам нравится. По крайней мере одному (пока администрация не видит, во что превращается форум)



Ну ти ж і скотився. Я не знаю жодного хто вірить у вічний дорожай.

Ти на біле кажеш чорне, або взагалі не помічаєш. Простий приклад з цитатами.

давай напиши ще раз, що зростання ВВП призведе до падіння цін на КРЖН.

Зи. і до чого тут патріотизм? ДЕРЕВЕНЩИНА!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:15

  Первый написав:
Ну ти ж і скотився. Я не знаю жодного хто вірить у вічний дорожай.

Ти на біле кажеш чорне, або взагалі не помічаєш. Простий приклад з цитатами.

давай напиши ще раз, що зростання ВВП призведе до падіння цін на КРЖН.

Зи. і до чого тут патріотизм? ДЕРЕВЕНЩИНА!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


В 2008-м году ВВП уже был 180 млрд долларов, дурашка. После чего и экономика, и цены на КРЖН ушли в существенную коррекцию. Высокий долларовый ВВП (тем более разогнанный до высот спекулятивными ценами на сырье) говорит не о благополучии, а о перегретой экономике. Такого показателя, для справки, в принципе не существует. Долларовый ВВП - это всего лишь номинальный ВВП в гривнах, разделенный на обменный курс. Исторически самые высокие долларовые ВВП отмечались перед коррекциями, когда переоценка курса приводила и к переоценке ВВП, при этом паритет покупательной способности существенно не менялся. Цены на жилье обваливает в первую очередь коррекция гривневых сбережений и доходов
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:32

  zРадио написав:
  Первый написав:
Ну ти ж і скотився. Я не знаю жодного хто вірить у вічний дорожай.

Ти на біле кажеш чорне, або взагалі не помічаєш. Простий приклад з цитатами.

давай напиши ще раз, що зростання ВВП призведе до падіння цін на КРЖН.

Зи. і до чого тут патріотизм? ДЕРЕВЕНЩИНА!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


В 2008-м году ВВП уже был 180 млрд долларов, дурашка. После чего и экономика, и цены на КРЖН ушли в существенную коррекцию. Высокий долларовый ВВП (тем более разогнанный до высот спекулятивными ценами на сырье) говорит не о благополучии, а о перегретой экономике. Такого показателя, для справки, в принципе не существует. Долларовый ВВП - это всего лишь номинальный ВВП в гривнах, разделенный на обменный курс. Исторически самые высокие долларовые ВВП отмечались перед коррекциями, когда переоценка курса приводила и к переоценке ВВП, при этом паритет покупательной способности существенно не менялся. Цены на жилье обваливает в первую очередь коррекция гривневых сбережений и доходов


в 2008 році ціни пішли вниз через високий ВВП? :shock:

норм. так і занотуємо - високий ВВП, - низькі ціни на квартири. Падіння ВВП - ріст цін на квартири.


ЗИ. Дурашка? Тримай іпанате свою стандартну назву..
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