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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лип, 2021 11:28
stellassvitonline написав:zРадио
можно поинтересоваться? Вы ведь не в Киеве живете? и .наверно.даже не в Украине?(судя по часовому поясу)
Он заступает на дежурство по ольгинскому времени. Там его командование, время получения инструкций, докладов т.д. Поэтому так ему удобнее тут гадить.
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Libo
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:35
Libo написав: stellassvitonline написав:zРадио
можно поинтересоваться? Вы ведь не в Киеве живете? и .наверно.даже не в Украине?(судя по часовому поясу)
Он заступает на дежурство по ольгинскому времени. Там его командование, время получения инструкций, докладов т.д. Поэтому так ему удобнее тут гадить.
100%
прогноз про опу знаходить, а інформацію, від цитованого ним же експерда, про рекорд чомусь ні.
"деревенщина"
зашкварився вчора ольгінець шо капець
Востаннє редагувалось Первый
в Суб 17 лип, 2021 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:42
Мухи слетелись на говно. Одна запасная учетка вбрасывает (причем обходительно и деликатно, по принципу "вежливость - лучшее оружие вора"), две основные - поддерживают
PS: реальный рост ВВП считается не в долларах, не в гривнах, а в стабильных ценах. Нет ничего удивительного, что на высоких долларовых ценах на сырье долларовые абсолюты ВВП тоже будут высокими. И нет никакого противоречия с прогнозом Амелина о коррекции цен в перспективе "0,5-1,5 года", что очень похоже на мой прогноз, но с той разницей, что дал я его на 14 месяцев раньше
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:49
zРадио написав:
Мухи слетелись на говно. Одна запасная учетка вбрасывает (причем обходительно и деликатно, по принципу "вежливость - лучшее оружие вора"), две основные - поддерживают
PS: реальный рост ВВП считается не в долларах, не в гривнах, а в стабильных ценах. Нет ничего удивительного, что на высоких долларовых ценах на сырье долларовые абсолюты ВВП тоже будут высокими. И нет никакого противоречия с прогнозом Амелина о коррекции цен в перспективе "0,5-1,5 года", что очень похоже на мой прогноз (лишь с той разницей, что дал я его еще 14 месяцев назад)
Вже і ріст ввп від твого ж експерда не такий... вчора не такий ріст цін, сьогодні ВВП.
Зи. Що ти говно наче ніхто не писав. Тому зря ти так самокритично.
"Деревенщина"!!! знатний зашквар
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:54
Investor_K написав:
ЖК Теремки от Интергалбуд. Прошу посоветовать или отсоветовать туда вкладывать 100 килобаксов
навіщо? Жити там? ну таке...
здавати? на берегу окружної?
інвестувати? ну таке....
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:56
Faceless написав: Serg-ik написав:
Но не сомневайтесь, что на Борщаге есть вторичка на Кольцова, Чаадаева, Коласа под 200 куе, только метраж чуток больше
Аж интересно, что может быть там за такой ценник, еще интереснее - кто вообще отвалит столько за Борщагу
На Чаадаева ТММ-вские дома.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:58
Первый написав:
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зашкварився вчора ольгінець шо капець
Последнее прибежище негодяя (с) Если тролли решились разыграть российскую карту, значит в интеллектуальном плане они уже банкроты. Не поборят иррациональную веру в вечный дорожай, станут банкротами и в плане финансовом.
А вообще занимательное клише: ставишь на даражай - патриот, на дешевей - ольгинец.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 12:06
zРадио написав: Первый написав:
[
зашкварився вчора ольгінець шо капець
Последнее прибежище негодяя (с) Если тролли решились разыграть российскую карту, значит в интеллектуальном плане они уже банкроты. Не поборят иррациональную веру в вечный дорожай, станут банкротами и в плане финансовом.
А вообще занимательное клише: ставишь на даражай - патриот, на дешевей - ольгинец.
Модераторам нравится. По крайней мере одному (пока администрация не видит, во что превращается форум)
Ну ти ж і скотився. Я не знаю жодного хто вірить у вічний дорожай.
Ти на біле кажеш чорне, або взагалі не помічаєш. Простий приклад з цитатами.
давай напиши ще раз, що зростання ВВП призведе до падіння цін на КРЖН.
Зи. і до чого тут патріотизм? ДЕРЕВЕНЩИНА!!!
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Первый
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Додано: Суб 17 лип, 2021 12:15
Первый написав:
Ну ти ж і скотився. Я не знаю жодного хто вірить у вічний дорожай.
Ти на біле кажеш чорне, або взагалі не помічаєш. Простий приклад з цитатами.
давай напиши ще раз, що зростання ВВП призведе до падіння цін на КРЖН.
Зи. і до чого тут патріотизм? ДЕРЕВЕНЩИНА!!!
В 2008-м году ВВП уже был 180 млрд долларов, дурашка. После чего и экономика, и цены на КРЖН ушли в существенную коррекцию. Высокий долларовый ВВП (тем более разогнанный до высот спекулятивными ценами на сырье) говорит не о благополучии, а о перегретой экономике. Такого показателя, для справки, в принципе не существует. Долларовый ВВП - это всего лишь номинальный ВВП в гривнах, разделенный на обменный курс. Исторически самые высокие долларовые ВВП отмечались перед коррекциями, когда переоценка курса приводила и к переоценке ВВП, при этом паритет покупательной способности существенно не менялся. Цены на жилье обваливает в первую очередь коррекция гривневых сбережений и доходов
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Додано: Суб 17 лип, 2021 12:32
zРадио написав: Первый написав:
Ну ти ж і скотився. Я не знаю жодного хто вірить у вічний дорожай.
Ти на біле кажеш чорне, або взагалі не помічаєш. Простий приклад з цитатами.
давай напиши ще раз, що зростання ВВП призведе до падіння цін на КРЖН.
Зи. і до чого тут патріотизм? ДЕРЕВЕНЩИНА!!!
В 2008-м году ВВП уже был 180 млрд долларов, дурашка. После чего и экономика, и цены на КРЖН ушли в существенную коррекцию. Высокий долларовый ВВП (тем более разогнанный до высот спекулятивными ценами на сырье) говорит не о благополучии, а о перегретой экономике. Такого показателя, для справки, в принципе не существует. Долларовый ВВП - это всего лишь номинальный ВВП в гривнах, разделенный на обменный курс. Исторически самые высокие долларовые ВВП отмечались перед коррекциями, когда переоценка курса приводила и к переоценке ВВП, при этом паритет покупательной способности существенно не менялся. Цены на жилье обваливает в первую очередь коррекция гривневых сбережений и доходов
в 2008 році ціни пішли вниз через високий ВВП?
норм. так і занотуємо - високий ВВП, - низькі ціни на квартири. Падіння ВВП - ріст цін на квартири.
ЗИ. Дурашка? Тримай іпанате свою стандартну назву..
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