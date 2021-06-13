Додано: Суб 17 лип, 2021 12:15

Первый написав:

Ну ти ж і скотився. Я не знаю жодного хто вірить у вічний дорожай.



Ти на біле кажеш чорне, або взагалі не помічаєш. Простий приклад з цитатами.



давай напиши ще раз, що зростання ВВП призведе до падіння цін на КРЖН.



Зи. і до чого тут патріотизм? ДЕРЕВЕНЩИНА!!! Ну ти ж і скотився. Я не знаю жодного хто вірить у вічний дорожай.Ти на біле кажеш чорне, або взагалі не помічаєш. Простий приклад з цитатами.давай напиши ще раз, що зростання ВВП призведе до падіння цін на КРЖН.Зи. і до чого тут патріотизм? ДЕРЕВЕНЩИНА!!!

В 2008-м году ВВП уже был 180 млрд долларов, дурашка. После чего и экономика, и цены на КРЖН ушли в существенную коррекцию. Высокий долларовый ВВП (тем более разогнанный до высот спекулятивными ценами на сырье) говорит не о благополучии, а о перегретой экономике. Такого показателя, для справки, в принципе не существует. Долларовый ВВП - это всего лишь номинальный ВВП в гривнах, разделенный на обменный курс. Исторически самые высокие долларовые ВВП отмечались перед коррекциями, когда переоценка курса приводила и к переоценке ВВП, при этом паритет покупательной способности существенно не менялся. Цены на жилье обваливает в первую очередь коррекция гривневых сбережений и доходов