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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лип, 2021 12:41
zРадио это же камень в мой огород? меня всегда удивляла особенность участников форума-мгновенно переходить на личности.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 12:50
zРадио написав: vitaliian написав:
Пусть мучаются в раздумьях правда это или нет.
Бетоноголовым думать нечем
Парапланируешь на дно, Зрадио.
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airmax78
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