|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лип, 2021 12:41
zРадио это же камень в мой огород? меня всегда удивляла особенность участников форума-мгновенно переходить на личности.
-
stellassvitonline
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 08.10.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 12:50
zРадио написав: vitaliian написав:
Пусть мучаются в раздумьях правда это или нет.
Бетоноголовым думать нечем
Парапланируешь на дно, Зрадио.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39150
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 931 раз.
- Подякували: 4770 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 лип, 2021 12:59
airmax78 написав: baraka написав:
c какой целью вы пытаетесь перевести моё внимание на прогноз зРадио ?
airmax78 написав:
Потому что Вы как-то слишком оживились, именно в тот момент когда тут только ленивый не пнул Зрадио (что уже перебор).
ага, то есть вы попытаетесь перевести моё внимание от от темы лжи кинконговца на тму прогноза зРадио потому, что вы все пинают зРадио, а я не пинаю ? Ничего более умного не придумали ?
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4993
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 717 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 13:28
baraka написав: airmax78 написав: baraka написав:
c какой целью вы пытаетесь перевести моё внимание на прогноз зРадио ?
airmax78 написав:
Потому что Вы как-то слишком оживились, именно в тот момент когда тут только ленивый не пнул Зрадио (что уже перебор).
ага, то есть вы попытаетесь перевести моё внимание от от темы лжи кинконговца на тму прогноза зРадио потому, что вы все пинают зРадио, а я не пинаю ? Ничего более умного не придумали ?
можно с цитатами про «факт моей лжи»?
щас и разберем кто тут лжет, хамит, манипулирует и выкручивается
итак?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9179
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 2053 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 13:42
kingkongovets написав:
можно с цитатами про «факт моей лжи»?
щас и разберем кто тут лжет, хамит, манипулирует и выкручивается
итак?
ну, пожалуйста, если тебе это так нравится...
факт твоей лжи раскрывается в том, что ты топишь за рост, но при этом пессимистично настроен в отношении будущего Украины.
тяжело слона продавать, да ?
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4993
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 717 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 13:47
baraka написав: kingkongovets написав:
можно с цитатами про «факт моей лжи»?
щас и разберем кто тут лжет, хамит, манипулирует и выкручивается
итак?
ну, пожалуйста, если тебе это так нравится...
факт твоей лжи раскрывается в том, что ты топишь за рост, но при этом сомневаешься в будущем Украины.
тяжело слона продавать, да ?
цитату так и не привел, зато включил круть-верть
ок - можно хоть одну мою цитату, где я «топлю за рост», то есть утверждаю, что будет дорожать?
давай, без своих манипуляций, приведи мои слова, или лжец и балабол именно ты
кстати своих опасений после итогов выборов 19го я никогда не скрывал и никогда от них не отказывался
но недвига тем не менее пока растет, а мы тут говорим именно об этом
итак - мою цитату, где я топлю за рост?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9179
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 2053 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 13:52
kingkongovets написав:
цитату так и не привел и включил круть-верть
ок - можно хоть одну мою цитату, где я «топлю за рост», то есть утверждаю, что будет дорожать?
зачем мне просматривать твои сообщения и искать где ты там ещё спалился?
Ты не дискутируешь с теми, кто кто делает пессимистичные прогнозы, а просто поливаешь грязью. Значит ты - растишка. Тут, я уверен, всем всё понятно.
и я понял почему ты так себя ведёшь: у тебя работа такая, товар идёт плохо, но всем надо втирать мантру о том, что дорожай, потому, что иначе твой товар не купят (иначе ты слона не продашь).
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4993
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 717 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 13:58
baraka написав: kingkongovets написав:
цитату так и не привел и включил круть-верть
ок - можно хоть одну мою цитату, где я «топлю за рост», то есть утверждаю, что будет дорожать?
зачем мне просматривать твои сообщения и искать где ты там ещё спалился?
Ты не дискутируешь с теми, кто кто делает пессимистичные прогнозы, а просто поливаешь грязью. Значит ты - растишка. Тут, я уверен, всем всё понятно.
так и запишем - барака свои слова подтвердить не смог, а значит оказался обычным лжецом и балаболом
кстати твое определение растишки в очередной раз характеризует твой интеллектуальный уровень, мде
кстати, а какой смысл дискутировать с диваннными мамкиными аналитиками, которые полтора года отказываются признавать реалии рынка?
какой смысл обсуждать их(ваши) влажные фантазии?
ты все никак не можешь понять, шо реальные игроки на этом рынке срать хотели на твои фуфловые индексы и «аналитику» далеких от этого рынка людей?
тебя же это больше всего бомбит, это ты тут свой тухлый индекс и сайт пропиарить лишний раз пытаешься, так кто тут шо продает?)))
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9179
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 2053 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:07
kingkongovets написав: baraka написав: kingkongovets написав:
цитату так и не привел и включил круть-верть
ок - можно хоть одну мою цитату, где я «топлю за рост», то есть утверждаю, что будет дорожать?
зачем мне просматривать твои сообщения и искать где ты там ещё спалился?
Ты не дискутируешь с теми, кто кто делает пессимистичные прогнозы, а просто поливаешь грязью. Значит ты - растишка. Тут, я уверен, всем всё понятно.
так и запишем - барака свои слова подтвердить не смог, а значит оказался обычным лжецом и балаболом
кстати твое определение растишки в очередной раз характеризует твой интеллектуальный уровень, мде
кстати, а какой смысл дискутировать с диваннными мамкиными аналитиками, которые полтора года отказываются признавать реалии рынка?
какой смысл обсуждать их(ваши) влажные фантазии?
ты все никак не можешь понять, шо реальные игроки на этом рынке срать хотели на твои фуфловые индексы и «аналитику» далеких от этого рынка людей?
тебя же это больше всего бомбит, это ты тут свой тухлый индекс и сайт пропиарить лишний раз пытаешься, так кто тут шо продает?)))
как растишка может иметь "серьёзные опасения в отношении будущего Украины" ?
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4993
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 717 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:12
тихо куею от логических цепочек бараки
в очередной раз убеждаюсь, шо дурак с математематическими способностями - все равно дурак
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9179
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 2053 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20992
|3683062
|
Чет 15 лип, 2021 22:21
UA
|
|15
|24644
|
|
|508
|238092
|
|