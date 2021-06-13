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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7962796379647965

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 115
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
44
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:17

  kingkongovets написав:тихо куею от логических цепочек бараки
в очередной раз убеждаюсь, шо дурак с математематическими способностями - все равно дурак


ну предложи свой вариант: типа "кидаюсь какашками в зРадио потому, что согласен с его прогнозом и имею серьёзные опасения в отношении будущего Украины".
baraka
 
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  #<1 ... 7962796379647965
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