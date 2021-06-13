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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:17
kingkongovets написав:
тихо куею от логических цепочек бараки
в очередной раз убеждаюсь, шо дурак с математематическими способностями - все равно дурак
ну предложи свой вариант: типа "кидаюсь какашками в зРадио потому, что согласен с его прогнозом и имею серьёзные опасения в отношении будущего Украины".
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baraka
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