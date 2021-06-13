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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7963796479657966>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 115
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
44
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:17

  kingkongovets написав:тихо куею от логических цепочек бараки
в очередной раз убеждаюсь, шо дурак с математематическими способностями - все равно дурак


ну предложи свой вариант: типа "кидаюсь какашками в зРадио потому, что согласен с его прогнозом и имею серьёзные опасения в отношении будущего Украины".
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  kingkongovets написав:тихо куею от логических цепочек бараки
в очередной раз убеждаюсь, шо дурак с математематическими способностями - все равно дурак


ну предложи свой вариант: типа "кидаюсь какашками в зРадио потому, что согласен с его прогнозом и имею серьёзные опасения в отношении будущего Украины".
кидается какашками и хамит тем, кто говорит о реальном положении дел на рынке как раз таки именно зрадио - ты снова пытаешься врать и манипулировать
да, я считаю прогноз зрадио полной херней, потому шо помню как он еще весной 20го нес пургу про то шо рынок уже на излете, шо надо все продавать, потому шо обвал уже начался и через полтора года все упадет на 20-40%
я ему помню сказал про вертолетные деньги и шо с этого аттракциона невиданной щедрости и нам слегонца обламывается, но наш #аналитикотбога по своему обыкновению в хамской и презрительной форме заявил, шо никаких вертолетных денег он в своих графиках не видит, шо все падает и упадет еще больше
смысла в дискуссии с неадекватом я больше не видел, свое мнение по поводу и прогноза и прогнозиста не скрывал
ну и шо не так?

зы: я кстати очень скептически относился к трибековской «ррракете», но тем не менее имеем шо имеем, а я предпочитаю обсуждать данности, а не прогнозы тех, кто не подкрепляет их деньгами
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:36

  kingkongovets написав:тихо куею от логических цепочек бараки
в очередной раз убеждаюсь, шо дурак с математематическими способностями - все равно дурак

НЕ факт что умение пользоваться калькулятором и знание накуя кнопки F1-F12 на ноуте называется "математическими способностями "
Например кацап с Минской с Поршебонусами просто математический кретин.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:44

  baraka написав:как растишка может иметь "серьёзные опасения в отношении будущего Украины" ?


Это, и правда, можно оставлять за скобками. Судя по риторике двухлетней давности, в связи со сменой власти Конгу обломалась сладкая должность и закрылся доступ в кабинеты, где он решал свои "сложные юридические схемы".

А сегодня он вновь достал эту страшилку, чтобы будущую финансовую коррекцию, не зависящую от фамилии человека, сидящего в кресле президента Украины, заболтать своим любимым "я еще в 2019-м году вас предупреждал о последствиях голосования за клоунов".

Обычная риторика аля бабушка на лавочке, или таксист на смене, не объясняющая ровным счетом ничего, но свой почитатель там есть...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:46

  Первый написав:По оценкам UIF (Украинский институт будущего), номинальный ВВП Украины по итогам 2021 года может повторить рекорд 2013 года (с Крымом и Донбассом) и превысить $180 млрд.

Об этом руководитель экономических программ института Анатолий Амелин написал в своем Facebook 29 июня, передает "Хвиля".

Одни рылы говорят что сейчас ситуация на РН как в 2006
Другие утверждают что как в 2008
А сейчас 2013 оказывается
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:55

  барабашов написав:Например кацап с Минской с Поршебонусами просто математический кретин.


А вот и еще одна погань, готовая ради личной выгоды опуститься до провокаций и оскорблений
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:00

  kingkongovets написав:
ну предложи свой вариант: типа "кидаюсь какашками в зРадио потому, что согласен с его прогнозом и имею серьёзные опасения в отношении будущего Украины".
кидается какашками и хамит тем, кто говорит о реальном положении дел на рынке как раз таки именно зрадио - ты снова пытаешься врать и манипулировать
да, я считаю прогноз зрадио полной херней, потому шо помню как он еще весной 20го нес пургу про то шо рынок уже на излете, шо надо все продавать, потому шо обвал уже начался и через полтора года все упадет на 20-40%


я прогноз зРадио помню, приводить тут мне его не надо (кстати, начало отсчёта по его прогнозу - осень и оно ещё не пришло, но ты уже поделил шкуру ещё не убитого медведя).

ты лучше определись - с какой целью ты в него бросаешься какашками ? Ну не согласен ты с его прогнозом, какая цель твоего хамства ? Чего ты хочешь достичь ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:05

  kingkongovets написав:кстати, а какой смысл дискутировать с диваннными мамкиными аналитиками, которые полтора года отказываются признавать реалии рынка?
какой смысл обсуждать их(ваши) влажные фантазии?


А вот и любимое клише "прогнозируют даражай только те, кто по текущим ценам купить не может". Как же с тебя забредающие сюда трейдеры и профессиональные инвесторы (которые, в отличие от мамкиным, вкладывающих все в бетон, знают и о других инструментах) ржут...

  kingkongovets написав:
ты все никак не можешь понять, шо реальные игроки на этом рынке срать хотели на твои фуфловые индексы и «аналитику» далеких от этого рынка людей?
тебя же это больше всего бомбит, это ты тут свой тухлый индекс и сайт пропиарить лишний раз пытаешься, так кто тут шо продает?)))


Любой индекс точнее паранойи, выдаваемой мелкими игроками за "практику". Твоя, например, совсем не дружит с рынком торговой недвижимости, на котором вплоть по 1-й кв. 2021-го включительно (более свежих агрегированных данных еще нет) происходят лишь 2 вещи - вакантность растет, а цены аренды падают
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:13

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:А вот и любимое клише "прогнозируют даражай только те, кто по текущим ценам купить не может". Как же с тебя забредающие сюда трейдеры и профессиональные инвесторы (которые, в отличие от мамкиным, вкладывающих все в бетон, знают и о других инструментах) ржут...

  kingkongovets написав:
ты все никак не можешь понять, шо реальные игроки на этом рынке срать хотели на твои фуфловые индексы и «аналитику» далеких от этого рынка людей?
тебя же это больше всего бомбит, это ты тут свой тухлый индекс и сайт пропиарить лишний раз пытаешься, так кто тут шо продает?)))


Любой индекс точнее паранойи, выдаваемой мелкими игроками за "практику". Твоя, например, совсем не дружит с рынком торговой недвижимости, на котором вплоть по 1-й кв. 2021-го включительно (более свежих агрегированных данных еще нет) происходят лишь 2 вещи - вакантность растет, а цены аренды падают


ну так расскажи сержику, шо индексы точнее паранойи и шо с марта 20го цены выросли всего на 6,9% согласно индексу бараки бгг
ну или мне, шо я на свои нахомяченные за год копейки могу купить то же, шо и год назад
за кого ты нас тут держишь, лапоть рязанский?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:36

  kingkongovets написав:за кого ты нас тут держишь, лапоть рязанский?


Морды все как одна по разнарядке пустили в ход псевдо-патриотическую хитрость. Мол, о коррекции говорят лишь лапти рязанские, а украинцам волноваться нечего, она им не грозит :oops: Когда казалось, что уже дно, снизу постучали (с)

Ждем подмоги песикота :mrgreen:
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  #<1 ... 7963796479657966>
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