ну предложи свой вариант: типа "кидаюсь какашками в зРадио потому, что согласен с его прогнозом и имею серьёзные опасения в отношении будущего Украины".
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Додано: Суб 17 лип, 2021 14:17
ну предложи свой вариант: типа "кидаюсь какашками в зРадио потому, что согласен с его прогнозом и имею серьёзные опасения в отношении будущего Украины".
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кидается какашками и хамит тем, кто говорит о реальном положении дел на рынке как раз таки именно зрадио - ты снова пытаешься врать и манипулировать
да, я считаю прогноз зрадио полной херней, потому шо помню как он еще весной 20го нес пургу про то шо рынок уже на излете, шо надо все продавать, потому шо обвал уже начался и через полтора года все упадет на 20-40%
я ему помню сказал про вертолетные деньги и шо с этого аттракциона невиданной щедрости и нам слегонца обламывается, но наш #аналитикотбога по своему обыкновению в хамской и презрительной форме заявил, шо никаких вертолетных денег он в своих графиках не видит, шо все падает и упадет еще больше
смысла в дискуссии с неадекватом я больше не видел, свое мнение по поводу и прогноза и прогнозиста не скрывал
ну и шо не так?
зы: я кстати очень скептически относился к трибековской «ррракете», но тем не менее имеем шо имеем, а я предпочитаю обсуждать данности, а не прогнозы тех, кто не подкрепляет их деньгами
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:36
НЕ факт что умение пользоваться калькулятором и знание накуя кнопки F1-F12 на ноуте называется "математическими способностями "
Например кацап с Минской с Поршебонусами просто математический кретин.
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:44
Это, и правда, можно оставлять за скобками. Судя по риторике двухлетней давности, в связи со сменой власти Конгу обломалась сладкая должность и закрылся доступ в кабинеты, где он решал свои "сложные юридические схемы".
А сегодня он вновь достал эту страшилку, чтобы будущую финансовую коррекцию, не зависящую от фамилии человека, сидящего в кресле президента Украины, заболтать своим любимым "я еще в 2019-м году вас предупреждал о последствиях голосования за клоунов".
Обычная риторика аля бабушка на лавочке, или таксист на смене, не объясняющая ровным счетом ничего, но свой почитатель там есть...
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:46
Одни рылы говорят что сейчас ситуация на РН как в 2006
Другие утверждают что как в 2008
А сейчас 2013 оказывается
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:55
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:00
я прогноз зРадио помню, приводить тут мне его не надо (кстати, начало отсчёта по его прогнозу - осень и оно ещё не пришло, но ты уже поделил шкуру ещё не убитого медведя).
ты лучше определись - с какой целью ты в него бросаешься какашками ? Ну не согласен ты с его прогнозом, какая цель твоего хамства ? Чего ты хочешь достичь ?
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:05
А вот и любимое клише "прогнозируют даражай только те, кто по текущим ценам купить не может". Как же с тебя забредающие сюда трейдеры и профессиональные инвесторы (которые, в отличие от мамкиным, вкладывающих все в бетон, знают и о других инструментах) ржут...
Любой индекс точнее паранойи, выдаваемой мелкими игроками за "практику". Твоя, например, совсем не дружит с рынком торговой недвижимости, на котором вплоть по 1-й кв. 2021-го включительно (более свежих агрегированных данных еще нет) происходят лишь 2 вещи - вакантность растет, а цены аренды падают
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:13
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну так расскажи сержику, шо индексы точнее паранойи и шо с марта 20го цены выросли всего на 6,9% согласно индексу бараки бгг
ну или мне, шо я на свои нахомяченные за год копейки могу купить то же, шо и год назад
за кого ты нас тут держишь, лапоть рязанский?
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:36
Морды все как одна по разнарядке пустили в ход псевдо-патриотическую хитрость. Мол, о коррекции говорят лишь лапти рязанские, а украинцам волноваться нечего, она им не грозит Когда казалось, что уже дно, снизу постучали (с)
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