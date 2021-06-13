Додано: Суб 17 лип, 2021 14:29

baraka написав: kingkongovets написав: тихо куею от логических цепочек бараки

в очередной раз убеждаюсь, шо дурак с математематическими способностями - все равно дурак тихо куею от логических цепочек баракив очередной раз убеждаюсь, шо дурак с математематическими способностями - все равно дурак



ну предложи свой вариант: типа "кидаюсь какашками в зРадио потому, что согласен с его прогнозом и имею серьёзные опасения в отношении будущего Украины". ну предложи свой вариант: типа "кидаюсь какашками в зРадио потому, что согласен с его прогнозом и имею серьёзные опасения в отношении будущего Украины".

кидается какашками и хамит тем, кто говорит о реальном положении дел на рынке как раз таки именно зрадио - ты снова пытаешься врать и манипулироватьда, я считаю прогноз зрадио полной херней, потому шо помню как он еще весной 20го нес пургу про то шо рынок уже на излете, шо надо все продавать, потому шо обвал уже начался и через полтора года все упадет на 20-40%я ему помню сказал про вертолетные деньги и шо с этого аттракциона невиданной щедрости и нам слегонца обламывается, но наш #аналитикотбога по своему обыкновению в хамской и презрительной форме заявил, шо никаких вертолетных денег он в своих графиках не видит, шо все падает и упадет еще большесмысла в дискуссии с неадекватом я больше не видел, свое мнение по поводу и прогноза и прогнозиста не скрывалну и шо не так?зы: я кстати очень скептически относился к трибековской «ррракете», но тем не менее имеем шо имеем, а я предпочитаю обсуждать данности, а не прогнозы тех, кто не подкрепляет их деньгами