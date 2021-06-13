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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7963796479657966

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 115
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
44
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:45

  UA написав:
  Первый написав:По оценкам UIF (Украинский институт будущего), номинальный ВВП Украины по итогам 2021 года может повторить рекорд 2013 года (с Крымом и Донбассом) и превысить $180 млрд.

Об этом руководитель экономических программ института Анатолий Амелин написал в своем Facebook 29 июня, передает "Хвиля".

Одни рылы говорят что сейчас ситуация на РН как в 2006
Другие утверждают что как в 2008
А сейчас 2013 оказывается


Сам в шоці. авторитетні експерти зРадіо так пишуть.
і виявилося що ріст ввп це до падіння цін
Востаннє редагувалось Первый в Суб 17 лип, 2021 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  kingkongovets написав:за кого ты нас тут держишь, лапоть рязанский?


Морды все как одна по разнарядке пустили в ход псевдо-патриотическую хитрость. Мол, о коррекции говорят лишь лапти рязанские, а украинцам волноваться нечего, она им не грозит :oops: Когда казалось, что уже дно, снизу постучали (с)

Ждем подмоги песикота :mrgreen:
это был тест, лапоть)
по сути тебе ответить нечего бгг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:46

  zРадио написав:Любой индекс точнее паранойи, выдаваемой мелкими игроками за "практику". Твоя, например, совсем не дружит с рынком торговой недвижимости, на котором вплоть по 1-й кв. 2021-го включительно (более свежих агрегированных данных еще нет) происходят лишь 2 вещи - вакантность растет, а цены аренды падают

zРадио, тебе пытаются объяснить текущее положение фактов, а ты прикрываешь данные постфактум, к тому же, сомнительного качества

Это примерно как, на тебя бежит мужик с топором, именно на тебя.
Все окружащие кричат тебе: - zРадио, на тебя бежит мужик с топором, он явно нехорошее задумал о отношении тебя, делай что-нибудь
zРадио: - Согласно графиков, я цел и невредим, мне ничего не угрожает

Мужик подбегает к zРадио и тюкает его топором
zРадио, на последних секундах жизни: - а вот теперь мне конец, график смертности обновился
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:47

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:за кого ты нас тут держишь, лапоть рязанский?


Морды все как одна по разнарядке пустили в ход псевдо-патриотическую хитрость. Мол, о коррекции говорят лишь лапти рязанские, а украинцам волноваться нечего, она им не грозит :oops: Когда казалось, что уже дно, снизу постучали (с)

Ждем подмоги песикота :mrgreen:

Так это только в Рязани говорят "деревенщина", ты спалился по полной программе :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:И нет никакого противоречия с прогнозом Амелина о коррекции цен в перспективе "0,5-1,5 года", что очень похоже на мой прогноз, но с той разницей, что дал я его на 14 месяцев раньше

Вроде слова одни и те же, а суть разная. Он, наверняка, прогнозирует коррекцию от сегодняшних цен, а вы от мартовских хайов 20-ого. Может оказаться, что его прогноз верен, а ваш нет. Вот и противоречие.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:50

pesikot

Молодец, не заставил себя ждать) Я уже примерно понимаю даже в какой очередности вы между учетками переключаетесь
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Где Фейслесс? Чего не банит морд?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 16:01

  jokk написав:Вариантов несколько. Если использовать угольник, тогда вписывается прямоугольный треугольник и середина гипотенузы и есть центр. Или прямоугольник и пересечение диагоналей и есть та же точка. Можно и с хордами решить.
Способів кілька, проте найпростіше Описаний прямокутник (він же у випадку кола всередені буде квадратом) потім поєднати кути квадрата, у точці перетину й буде центр

Щодо ринку та трендів. Купив кавалірку без ремонту у 3-поверхівці реконструкції 2017року, закритий двір, до метро 4 хвилини, по ціні, яка б влаштовувала у 2019-2020 - та тоді не було пропозицій. win чи fail хз, але вдень там тихо, подумую обладнати собі робоче місце, так як удома жінка та 2 дітей, а від дому туди 5 хвилин. Торг від оголошень та бажань власника-інветора 11%
Востаннє редагувалось 1234567 в Суб 17 лип, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 16:01

  BIGor написав:Где Фейслесс? Чего не банит морд?

Забухал? :D
С ночи не заходит.
unicdima
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  BIGor написав:
  stas_rst написав:
Investor_K написав:ЖК Теремки от Интергалбуд. Прошу посоветовать или отсоветовать туда вкладывать 100 килобаксов
Зараз Вам вивалять купу графіків :)

Троль, по суті є що сказати?

зеленоносый "аудитор из БИГ4", по сути есть что сказать?
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