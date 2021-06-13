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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лип, 2021 15:45
UA написав: Первый написав:
По оценкам UIF (Украинский институт будущего), номинальный ВВП Украины по итогам 2021 года может повторить рекорд 2013 года (с Крымом и Донбассом) и превысить $180 млрд.
Об этом руководитель экономических программ института Анатолий Амелин написал в своем Facebook 29 июня, передает "Хвиля".
Одни рылы говорят что сейчас ситуация на РН как в 2006
Другие утверждают что как в 2008
А сейчас 2013 оказывается
Сам в шоці. авторитетні експерти зРадіо так пишуть.
і виявилося що ріст ввп це до падіння цін
Востаннє редагувалось Первый
в Суб 17 лип, 2021 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Первый
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:46
zРадио написав: kingkongovets написав:
за кого ты нас тут держишь, лапоть рязанский?
Морды все как одна по разнарядке пустили в ход псевдо-патриотическую хитрость. Мол, о коррекции говорят лишь лапти рязанские, а украинцам волноваться нечего, она им не грозит
Когда казалось, что уже дно, снизу постучали (с)
Ждем подмоги песикота
это был тест, лапоть)
по сути тебе ответить нечего бгг
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kingkongovets
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:46
zРадио
zРадио написав:
Любой индекс точнее паранойи, выдаваемой мелкими игроками за "практику". Твоя, например, совсем не дружит с рынком торговой недвижимости, на котором вплоть по 1-й кв. 2021-го включительно (более свежих агрегированных данных еще нет) происходят лишь 2 вещи - вакантность растет, а цены аренды падают
, тебе пытаются объяснить текущее положение фактов, а ты прикрываешь данные постфактум, к тому же, сомнительного качества
Это примерно как, на тебя бежит мужик с топором, именно на тебя.
Все окружащие кричат тебе: - zРадио
, на тебя бежит мужик с топором, он явно нехорошее задумал о отношении тебя, делай что-нибудьzРадио
: - Согласно графиков, я цел и невредим, мне ничего не угрожает
Мужик подбегает к zРадио
и тюкает его топоромzРадио
, на последних секундах жизни: - а вот теперь мне конец, график смертности обновился
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pesikot
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:47
zРадио написав: kingkongovets написав:
за кого ты нас тут держишь, лапоть рязанский?
Морды все как одна по разнарядке пустили в ход псевдо-патриотическую хитрость. Мол, о коррекции говорят лишь лапти рязанские, а украинцам волноваться нечего, она им не грозит
Когда казалось, что уже дно, снизу постучали (с)
Ждем подмоги песикота
Так это только в Рязани говорят "деревенщина", ты спалился по полной программе
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pesikot
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:48
zРадио написав:
И нет никакого противоречия с прогнозом Амелина о коррекции цен в перспективе "0,5-1,5 года", что очень похоже на мой прогноз, но с той разницей, что дал я его на 14 месяцев раньше
Вроде слова одни и те же, а суть разная. Он, наверняка, прогнозирует коррекцию от сегодняшних цен, а вы от мартовских хайов 20-ого. Может оказаться, что его прогноз верен, а ваш нет. Вот и противоречие.
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Vlad442
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:50
pesikot
Молодец, не заставил себя ждать) Я уже примерно понимаю даже в какой очередности вы между учетками переключаетесь
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zРадио
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Додано: Суб 17 лип, 2021 15:55
Где Фейслесс? Чего не банит морд?
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BIGor
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Додано: Суб 17 лип, 2021 16:01
jokk написав:
Вариантов несколько. Если использовать угольник, тогда вписывается прямоугольный треугольник и середина гипотенузы и есть центр. Или прямоугольник и пересечение диагоналей и есть та же точка. Можно и с хордами решить.
Способів кілька, проте найпростіше Описаний
прямокутник (він же у випадку кола всередені буде квадратом) потім поєднати кути квадрата, у точці перетину й буде центр
Щодо ринку та трендів. Купив кавалірку без ремонту у 3-поверхівці реконструкції 2017року, закритий двір, до метро 4 хвилини, по ціні, яка б влаштовувала у 2019-2020 - та тоді не було пропозицій. win чи fail хз, але вдень там тихо, подумую обладнати собі робоче місце, так як удома жінка та 2 дітей, а від дому туди 5 хвилин. Торг від оголошень та бажань власника-інветора 11%
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в Суб 17 лип, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 16:01
BIGor написав:
Где Фейслесс? Чего не банит морд?
Забухал?
С ночи не заходит.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 16:04
BIGor написав: stas_rst написав:
Investor_K написав:ЖК Теремки от Интергалбуд. Прошу посоветовать или отсоветовать туда вкладывать 100 килобаксов
Зараз Вам вивалять купу графіків
Троль, по суті є що сказати?
зеленоносый "аудитор из БИГ4", по сути есть что сказать?
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