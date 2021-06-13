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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 17 лип, 2021 16:07
Vlad442 написав: zРадио написав:
И нет никакого противоречия с прогнозом Амелина о коррекции цен в перспективе "0,5-1,5 года", что очень похоже на мой прогноз, но с той разницей, что дал я его на 14 месяцев раньше
Вроде слова одни и те же, а суть разная. Он, наверняка, прогнозирует коррекцию от сегодняшних цен, а вы от мартовских хайов 20-ого. Может оказаться, что его прогноз верен, а ваш нет. Вот и противоречие.
Придется дождаться... Где-то даже понимаю, почему прогноз продуцирует такое зарево - 16 месяцев с момента появления нужно ждать только его начала. А окончания - 28. Растишки возмущены и негодуют, что, несмотря на наблюдающийся в 2021-м рост, прогноз я не изменил - на то есть как минимум 2 причины: 1) матожидание и 2) понимание обратимости монетарного маневра. Но ничего личного - это 100%! Будут достаточные основания - уточню
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Додано: Суб 17 лип, 2021 16:45
zРадио написав:pesikot
Молодец, не заставил себя ждать) Я уже примерно понимаю даже в какой очередности вы между учетками переключаетесь
Так звать меня не надо было
А на предмет, переключения между учётками - тут ты опять плюхнулся жопой в лужу.
Жопу так всю себе отобьёшь, совсем думать будет нечем
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Додано: Суб 17 лип, 2021 17:19
BIGor написав:
Где Фейслесс? Чего не банит морд?
це як мало тебе перекосити, щоб ти рідною псячою мовою заговорив ?
до того ж тільки українською писав
ще один недобитий дауншифтер на підсосі проявив личину
релокейт в ольгіно, по ходу ...
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Додано: Суб 17 лип, 2021 17:26
zРадио написав:
Придется дождаться... Где-то даже понимаю, почему прогноз продуцирует такое зарево - 16 месяцев с момента появления нужно ждать только его начала. А окончания - 28. Растишки возмущены и негодуют, что, несмотря на наблюдающийся в 2021-м рост, прогноз я не изменил - на то есть как минимум 2 причины: 1) матожидание и 2) понимание обратимости монетарного маневра. Но ничего личного - это 100%! Будут достаточные основания - уточню
Можно сказать "мой прогноз, что у этой машины закончится бензин примерно через 100 км, потому что расход 10 на 100, а в баке ровно 10 литров". У прогноза должны быть выкладки, основания. Вы закладывались на одно, на инерционность процессов в экономике, теперь переобулись и закладываетесь на то, что дядя Сэм поведет себя определенным образом. Кроме того прогноз по своей сути подразумевал плавное снижение с достижением дна в диапазоне через 1,5-2 года, а по факту, купившие на мартовских хаях могут сейчас выходить из инвестиции с некоторой прибылью и ждать обвала.
Вот эти все нестыковки и продуцируют такое "зарево". Что вы, держитесь за свою стратегию. Как в казино поставили 10 раз на 17. Проиграли, но продолжаете ставить и надеетесь отыграться.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 17:35
zРадио написав:То, что мне одному приходится оппонировать эйрмаксам во множественном числе, меня абсолютно не смущает (кроме того, что отвечать вам приходится даже в 3-м часу ночи). Но я не жалуюсь. Увеличьте свои ряды еще втрое - тогда, возможно, силы и сравняются ))
У вас сильно раздуто ЧСВ - видимо, это свойственно "топам охулиардных компаний". Но все же это самообман, который хорошо виден. Никаких неопровержимых аргументов вы не приводили и не приводите, ваша оценка в мае 2020 "коррекция уже началась" по итогу оказалась в корне ошибочной, ваши рекомендации продавать арендную недвижимость и сливать имущественные права по переуступке тоже. И количество оппонентов тут вообще ни при чем - ошибки остаются ошибками, вне зависимости, указывают вам на них 10 человек или один. С осени этого года уже можно будет каждый месяц констатировать результат и вашего основного прогноза. А это ваше бахвальство про "равенство сил" просто смешное.
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