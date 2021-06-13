Так звать меня не надо было
А на предмет, переключения между учётками - тут ты опять плюхнулся жопой в лужу.
Жопу так всю себе отобьёшь, совсем думать будет нечем
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Додано: Суб 17 лип, 2021 16:45
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:19
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:26
Можно сказать "мой прогноз, что у этой машины закончится бензин примерно через 100 км, потому что расход 10 на 100, а в баке ровно 10 литров". У прогноза должны быть выкладки, основания. Вы закладывались на одно, на инерционность процессов в экономике, теперь переобулись и закладываетесь на то, что дядя Сэм поведет себя определенным образом. Кроме того прогноз по своей сути подразумевал плавное снижение с достижением дна в диапазоне через 1,5-2 года, а по факту, купившие на мартовских хаях могут сейчас выходить из инвестиции с некоторой прибылью и ждать обвала.
Вот эти все нестыковки и продуцируют такое "зарево". Что вы, держитесь за свою стратегию. Как в казино поставили 10 раз на 17. Проиграли, но продолжаете ставить и надеетесь отыграться.
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У вас сильно раздуто ЧСВ - видимо, это свойственно "топам охулиардных компаний". Но все же это самообман, который хорошо виден. Никаких неопровержимых аргументов вы не приводили и не приводите, ваша оценка в мае 2020 "коррекция уже началась" по итогу оказалась в корне ошибочной, ваши рекомендации продавать арендную недвижимость и сливать имущественные права по переуступке тоже. И количество оппонентов тут вообще ни при чем - ошибки остаются ошибками, вне зависимости, указывают вам на них 10 человек или один. С осени этого года уже можно будет каждый месяц констатировать результат и вашего основного прогноза. А это ваше бахвальство про "равенство сил" просто смешное.
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