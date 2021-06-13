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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7961796279637964

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:26

  zРадио написав:
Придется дождаться... Где-то даже понимаю, почему прогноз продуцирует такое зарево - 16 месяцев с момента появления нужно ждать только его начала. А окончания - 28. Растишки возмущены и негодуют, что, несмотря на наблюдающийся в 2021-м рост, прогноз я не изменил - на то есть как минимум 2 причины: 1) матожидание и 2) понимание обратимости монетарного маневра. Но ничего личного - это 100%! Будут достаточные основания - уточню

Можно сказать "мой прогноз, что у этой машины закончится бензин примерно через 100 км, потому что расход 10 на 100, а в баке ровно 10 литров". У прогноза должны быть выкладки, основания. Вы закладывались на одно, на инерционность процессов в экономике, теперь переобулись и закладываетесь на то, что дядя Сэм поведет себя определенным образом. Кроме того прогноз по своей сути подразумевал плавное снижение с достижением дна в диапазоне через 1,5-2 года, а по факту, купившие на мартовских хаях могут сейчас выходить из инвестиции с некоторой прибылью и ждать обвала.
Вот эти все нестыковки и продуцируют такое "зарево". Что вы, держитесь за свою стратегию. Как в казино поставили 10 раз на 17. Проиграли, но продолжаете ставить и надеетесь отыграться.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:То, что мне одному приходится оппонировать эйрмаксам во множественном числе, меня абсолютно не смущает (кроме того, что отвечать вам приходится даже в 3-м часу ночи). Но я не жалуюсь. Увеличьте свои ряды еще втрое - тогда, возможно, силы и сравняются ))


У вас сильно раздуто ЧСВ - видимо, это свойственно "топам охулиардных компаний". Но все же это самообман, который хорошо виден. Никаких неопровержимых аргументов вы не приводили и не приводите, ваша оценка в мае 2020 "коррекция уже началась" по итогу оказалась в корне ошибочной, ваши рекомендации продавать арендную недвижимость и сливать имущественные права по переуступке тоже. И количество оппонентов тут вообще ни при чем - ошибки остаются ошибками, вне зависимости, указывают вам на них 10 человек или один. С осени этого года уже можно будет каждый месяц констатировать результат и вашего основного прогноза. А это ваше бахвальство про "равенство сил" просто смешное.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  kingkongovets написав:можно с цитатами про «факт моей лжи»?
щас и разберем кто тут лжет, хамит, манипулирует и выкручивается
итак?


ну, пожалуйста, если тебе это так нравится...

факт твоей лжи раскрывается в том, что ты топишь за рост, но при этом пессимистично настроен в отношении будущего Украины.

тяжело слона продавать, да ?

Это нельзя назвать ложью, так что обвинение необоснованно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:42

  zРадио написав:
  Faceless написав:Потому при ставке +/- на уровне инфляции и размере платежа +/- величине аренды ипотека становится однозначно выгодной.


А вот и нет. Вы рассматриваете индивидуальный кейс, а РН - это множество кейсов, или даже сумма множеств. Действуя каждый в своих интересах, ипотечник участвует в коллективной бессознательной диверсии против себя, подогревая спрос на ограниченный актив, который обречен реагировать ростом цены.

Это проблематика теории игр, в частности двух из них - "охота на оленя" и "дилемма заключенного". Покуда ипотечным пузырям свойственно лопаться, даже индивидуальная стратегия воздержания может оказаться выигрышной.

На осознанность принятия решений в кооперативной игре уповать, конечно, не приходится :lol: Но тех, кто по каким-либо субъективным причинам не смог поучаствовать, в большинстве случаев можно только поздравить - уже упомянутый ипотечный пузырь 2004-2008 гг, депозитные щедроты говнобанков 2009-2013 гг, b2b jewelry 2018-2020...


Иными словами - отключить стадный инстинкт, не быть толпой ("чистильщиком обуви").
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:12

  rjkz написав:
  zРадио написав:А вот и нет. Вы рассматриваете индивидуальный кейс, а РН - это множество кейсов, или даже сумма множеств. Действуя каждый в своих интересах, ипотечник участвует в коллективной бессознательной диверсии против себя, подогревая спрос на ограниченный актив, который обречен реагировать ростом цены.

Это проблематика теории игр, в частности двух из них - "охота на оленя" и "дилемма заключенного". Покуда ипотечным пузырям свойственно лопаться, даже индивидуальная стратегия воздержания может оказаться выигрышной.

На осознанность принятия решений в кооперативной игре уповать, конечно, не приходится :lol: Но тех, кто по каким-либо субъективным причинам не смог поучаствовать, в большинстве случаев можно только поздравить - уже упомянутый ипотечный пузырь 2004-2008 гг, депозитные щедроты говнобанков 2009-2013 гг, b2b jewelry 2018-2020...


Иными словами - отключить стадный инстинкт, не быть толпой ("чистильщиком обуви").

Легко сказать "отключить стадный инстинкт" когда "Америка печатает доллары".
Правда в 2008 "Америка тоже печатала доллары", а "евреи скупали золото и квартиры"

ПС. С такой вялой ипотекой надуть нормальный пузырь не получится.
Другое дело у встающих с колен:
https://nakvartire.com/dostupnoe-zhile- ... nochestvo/
Хороший пузырь. Его даже потрогать можно.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:19

справедливости ради, прогноз Зрадио был дан в реалиях ожидания побежденного КОВИДа и пылесоса ликвидности. А сейчас реалия - ожидание третьей волны с Индии и продолжение печатанья. Что предсказывать никто не решался в те далекие времена
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:33

  1234567 написав:справедливости ради, прогноз Зрадио был дан в реалиях ожидания побежденного КОВИДа и пылесоса ликвидности. А сейчас реалия - ожидание третьей волны с Индии и продолжение печатанья. Что предсказывать никто не решался в те далекие времена


Шооооо?
Прогноз на очікуваннях шо ВВП -11% і кабздец країні Україна.

Проте як виявилося сьогодні, ріст ВВП - до обвалу цін, а от падіння ВВП то ріст цін на квартири.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

давайте переименуем ветку...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

именно так , до определенного момента, т.к. при норм экономике есть куда девать деньги кроме бетона. Гуглим "динамика цен защитных активов в зависимости от фазы цикла развития"
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