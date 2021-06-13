Додано: Суб 17 лип, 2021 17:35

zРадио написав: То, что мне одному приходится оппонировать эйрмаксам во множественном числе, меня абсолютно не смущает (кроме того, что отвечать вам приходится даже в 3-м часу ночи). Но я не жалуюсь. Увеличьте свои ряды еще втрое - тогда, возможно, силы и сравняются ))



У вас сильно раздуто ЧСВ - видимо, это свойственно "топам охулиардных компаний". Но все же это самообман, который хорошо виден. Никаких неопровержимых аргументов вы не приводили и не приводите, ваша оценка в мае 2020 "коррекция уже началась" по итогу оказалась в корне ошибочной, ваши рекомендации продавать арендную недвижимость и сливать имущественные права по переуступке тоже. И количество оппонентов тут вообще ни при чем - ошибки остаются ошибками, вне зависимости, указывают вам на них 10 человек или один. С осени этого года уже можно будет каждый месяц констатировать результат и вашего основного прогноза. А это ваше бахвальство про "равенство сил" просто смешное.