Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: Придется дождаться... Где-то даже понимаю, почему прогноз продуцирует такое зарево - 16 месяцев с момента появления нужно ждать только его начала. А окончания - 28. Растишки возмущены и негодуют, что, несмотря на наблюдающийся в 2021-м рост, прогноз я не изменил - на то есть как минимум 2 причины: 1) матожидание и 2) понимание обратимости монетарного маневра. Но ничего личного - это 100%! Будут достаточные основания - уточню
Можно сказать "мой прогноз, что у этой машины закончится бензин примерно через 100 км, потому что расход 10 на 100, а в баке ровно 10 литров". У прогноза должны быть выкладки, основания. Вы закладывались на одно, на инерционность процессов в экономике, теперь переобулись и закладываетесь на то, что дядя Сэм поведет себя определенным образом. Кроме того прогноз по своей сути подразумевал плавное снижение с достижением дна в диапазоне через 1,5-2 года, а по факту, купившие на мартовских хаях могут сейчас выходить из инвестиции с некоторой прибылью и ждать обвала. Вот эти все нестыковки и продуцируют такое "зарево". Что вы, держитесь за свою стратегию. Как в казино поставили 10 раз на 17. Проиграли, но продолжаете ставить и надеетесь отыграться.
zРадио написав:То, что мне одному приходится оппонировать эйрмаксам во множественном числе, меня абсолютно не смущает (кроме того, что отвечать вам приходится даже в 3-м часу ночи). Но я не жалуюсь. Увеличьте свои ряды еще втрое - тогда, возможно, силы и сравняются ))
У вас сильно раздуто ЧСВ - видимо, это свойственно "топам охулиардных компаний". Но все же это самообман, который хорошо виден. Никаких неопровержимых аргументов вы не приводили и не приводите, ваша оценка в мае 2020 "коррекция уже началась" по итогу оказалась в корне ошибочной, ваши рекомендации продавать арендную недвижимость и сливать имущественные права по переуступке тоже. И количество оппонентов тут вообще ни при чем - ошибки остаются ошибками, вне зависимости, указывают вам на них 10 человек или один. С осени этого года уже можно будет каждый месяц констатировать результат и вашего основного прогноза. А это ваше бахвальство про "равенство сил" просто смешное.
Faceless написав:Потому при ставке +/- на уровне инфляции и размере платежа +/- величине аренды ипотека становится однозначно выгодной.
А вот и нет. Вы рассматриваете индивидуальный кейс, а РН - это множество кейсов, или даже сумма множеств. Действуя каждый в своих интересах, ипотечник участвует в коллективной бессознательной диверсии против себя, подогревая спрос на ограниченный актив, который обречен реагировать ростом цены.
Это проблематика теории игр, в частности двух из них - "охота на оленя" и "дилемма заключенного". Покуда ипотечным пузырям свойственно лопаться, даже индивидуальная стратегия воздержания может оказаться выигрышной.
На осознанность принятия решений в кооперативной игре уповать, конечно, не приходится Но тех, кто по каким-либо субъективным причинам не смог поучаствовать, в большинстве случаев можно только поздравить - уже упомянутый ипотечный пузырь 2004-2008 гг, депозитные щедроты говнобанков 2009-2013 гг, b2b jewelry 2018-2020...
Иными словами - отключить стадный инстинкт, не быть толпой ("чистильщиком обуви").
zРадио написав:А вот и нет. Вы рассматриваете индивидуальный кейс, а РН - это множество кейсов, или даже сумма множеств. Действуя каждый в своих интересах, ипотечник участвует в коллективной бессознательной диверсии против себя, подогревая спрос на ограниченный актив, который обречен реагировать ростом цены.
Это проблематика теории игр, в частности двух из них - "охота на оленя" и "дилемма заключенного". Покуда ипотечным пузырям свойственно лопаться, даже индивидуальная стратегия воздержания может оказаться выигрышной.
На осознанность принятия решений в кооперативной игре уповать, конечно, не приходится Но тех, кто по каким-либо субъективным причинам не смог поучаствовать, в большинстве случаев можно только поздравить - уже упомянутый ипотечный пузырь 2004-2008 гг, депозитные щедроты говнобанков 2009-2013 гг, b2b jewelry 2018-2020...
Иными словами - отключить стадный инстинкт, не быть толпой ("чистильщиком обуви").
Легко сказать "отключить стадный инстинкт" когда "Америка печатает доллары". Правда в 2008 "Америка тоже печатала доллары", а "евреи скупали золото и квартиры"
справедливости ради, прогноз Зрадио был дан в реалиях ожидания побежденного КОВИДа и пылесоса ликвидности. А сейчас реалия - ожидание третьей волны с Индии и продолжение печатанья. Что предсказывать никто не решался в те далекие времена
1234567 написав:справедливости ради, прогноз Зрадио был дан в реалиях ожидания побежденного КОВИДа и пылесоса ликвидности. А сейчас реалия - ожидание третьей волны с Индии и продолжение печатанья. Что предсказывать никто не решался в те далекие времена
Шооооо? Прогноз на очікуваннях шо ВВП -11% і кабздец країні Україна.
Проте як виявилося сьогодні, ріст ВВП - до обвалу цін, а от падіння ВВП то ріст цін на квартири.