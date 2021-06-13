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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 796379647965796679677968>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:27

  1234567 написав:справедливости ради, прогноз Зрадио был дан в реалиях ожидания побежденного КОВИДа и пылесоса ликвидности. А сейчас реалия - ожидание третьей волны с Индии и продолжение печатанья. Что предсказывать никто не решался в те далекие времена

Прогноз был дан до, или в самом начале вертолетных денег. Еще нечего было пылесосить. зРадио исходил из того, что Америка поведет себя нейтрально, как во времена Великой депрессии, а оно оказалось вот так, она повела себя как во времена нефтяного кризиса 73. Но спрогнозировать это кругозора не хватило.

  1234567 написав:именно так , до определенного момента, т.к. при норм экономике есть куда девать деньги кроме бетона. Гуглим "динамика цен защитных активов в зависимости от фазы цикла развития"

Если бы сейчас был обычный долговой кризис, все было бы предсказуемо. Кто в кэше, тот в дамках, но ковидный кризис это то, с чем никто никогда не сталкивался, поэтому в 20-ом я занял позицию "ничего не знаю, ничего предсказать не могу, никаких движений до выяснения не делаю, ни покупаю, ни продаю". И, к сожаленю, задержался в этой выжидательной позиции. Был бы уменей, к осени 20-ого (вместе с коллективным мышлением чистильщиков обуви) мог бы понять куда ветер дует.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:И, к сожаленю, задержался в этой выжидательной позиции. Был бы уменей, к осени 20-ого (вместе с коллективным мышлением чистильщиков обуви) мог бы понять куда ветер дует.
Влад приветствую, а можно поподробнее что бы вы делали осенью 2020?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:32

  Первый написав:
  1234567 написав:именно так , до определенного момента, т.к. при норм экономике есть куда девать деньги кроме бетона. Гуглим "динамика цен защитных активов в зависимости от фазы цикла развития"


Точно. А Я то думав чого ж воно так. Протягом 2015-2019 ВВП ріс, а ціна на квартири падала. :-) а воно он як:-(

зРадио исходил из того, что ВВП надувают перекосы валютной политики, когда держат курс, статистически ВВП растет, потом, когда валютный пузырь лопается, падает. В данном случае мы имеем совершенно другой случай, поэтому натягивать опыт 2008 и, тем более, 2014 с активной фазой войны не имеет смысла на сегодняшнюю ситуацию.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:33

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:И, к сожаленю, задержался в этой выжидательной позиции. Был бы уменей, к осени 20-ого (вместе с коллективным мышлением чистильщиков обуви) мог бы понять куда ветер дует.
Влад приветствую, а можно поподробнее что бы вы делали осенью 2020?

В Турции отдыхал с семьей. В практически пустом отеле с традиционно хорошим уровнем сервиса. За копеечную сумму на ресепшен поселили в номер, который в нормальных условиях меня жаба задавила бы купить.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:37

Сьогодні був ногами поруч з Герцена 17/25. Красивий будинок :) мабуть , дорого?
Також нижче - це мабуть ЖК Кирилівський гай (салатовий). Поки там пройшлись, дві людини звідти на таксі поїхало. Мабуть логістика - швах ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:41

  Vlad442 написав:Прогноз был дан до, или в самом начале вертолетных денег. Еще нечего было пылесосить. зРадио исходил из того, что Америка поведет себя нейтрально, как во времена Великой депрессии, а оно оказалось вот так, она повела себя как во времена нефтяного кризиса 73. Но спрогнозировать это кругозора не хватило.

К приходу к власти Рейгана (вроде 78 год) ставки по ипотека в США были 18-19%.
В 2025 году такой же будет? :mrgreen:
Востаннє редагувалось UA в Суб 17 лип, 2021 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:41

  Vlad442 написав:Можно сказать "мой прогноз, что у этой машины закончится бензин примерно через 100 км, потому что расход 10 на 100, а в баке ровно 10 литров". У прогноза должны быть выкладки, основания. Вы закладывались на одно, на инерционность процессов в экономике, теперь переобулись и закладываетесь на то, что дядя Сэм поведет себя определенным образом. Кроме того прогноз по своей сути подразумевал плавное снижение с достижением дна в диапазоне через 1,5-2 года, а по факту, купившие на мартовских хаях могут сейчас выходить из инвестиции с некоторой прибылью и ждать обвала
Вот эти все нестыковки и продуцируют такое "зарево". Что вы, держитесь за свою стратегию. Как в казино поставили 10 раз на 17. Проиграли, но продолжаете ставить и надеетесь отыграться.


Я смотрю, "практики" здесь целую переобувочную организовали. А для отвода глаз обвиняют в переобувании единственного, кто своей позиции не менял. Забавно)

Но я думаю, Влад, вам нечего волноваться - своя позиция как таковая отсутствует, а от моей вы "застраховались" самым первым еще полгода назад, открыто заявив, что исходов прогноза для вас будет лишь 2: 1) просто угадал, или 2) опроволосился.

Я по этому поводу тоже не тревожусь - если я "просто угадал", то вы "просто потеряли деньги"...

  Vlad442 написав:Прогноз был дан до, или в самом начале вертолетных денег. Еще нечего было пылесосить


Тут вы правы

  Vlad442 написав:зРадио исходил из того, что Америка поведет себя нейтрально, как во времена Великой депрессии, а оно оказалось вот так, она повела себя как во времена нефтяного кризиса 73. Но спрогнозировать это кругозора не хватило.


А тут сочиняете. Я прекрасно отдавал себе отчетность в том, что такое QE. Вы же то ли прикидываетесь, что не понимаете, то ли реально не понимаете, насколько разные причины роста цен на недвижимость в США (монетарная) и Украине (регуляторная) мы наблюдаем. Если второе, то читайте Парцхаладзе - говорящая голова всея застройщиков не удержалась в порыве пропаганды даражая и в кое-то веки выдала на гора всю горькую правду :mrgreen: А вашими обывательскими познаниями о вертолетных деньгах рекомендую при этом не козырять. Они, в смысле эмиссионные деньги, как не попали на КРЖН на момент нашей последней дискуссии на тему, так и сегодня их не наблюдается. В том числе с высокими ценами на экспортное сырье, которые вымывают обратно такие же высокие цены на импорт...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:44

  Vlad442 написав:Если бы сейчас был обычный долговой кризис, все было бы предсказуемо..

инфляция не менее предсказуема, правда мировой ещё не было, глобализация. В выигрыше будут те кто занимается с/х и другим сырьём, а полиняют те кто сидел на большой добавленной стоимости и сильно полиняют продавцы воздуха. Экономика в 101й раз напомнит что она натуральна.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 лип, 2021 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:44

  Faceless написав:
zРадио написав:То, что мне одному приходится оппонировать эйрмаксам во множественном числе, меня абсолютно не смущает (кроме того, что отвечать вам приходится даже в 3-м часу ночи). Но я не жалуюсь. Увеличьте свои ряды еще втрое - тогда, возможно, силы и сравняются ))


У вас сильно раздуто ЧСВ - видимо, это свойственно "топам охулиардных компаний".


Faceless, вам как модератору, не к лицу допускать эмоциональные высказывания
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:То, что мне одному приходится оппонировать эйрмаксам во множественном числе, меня абсолютно не смущает (кроме того, что отвечать вам приходится даже в 3-м часу ночи). Но я не жалуюсь. Увеличьте свои ряды еще втрое - тогда, возможно, силы и сравняются ))


У вас сильно раздуто ЧСВ - видимо, это свойственно "топам охулиардных компаний".


Faceless, вам как модератору, не к лицу допускать эмоциональные высказывания
Где вы тут эмоции рассмотрели? Я просто констатирую факт
Faceless
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