Додано: Суб 17 лип, 2021 19:41

Vlad442 написав: Можно сказать "мой прогноз, что у этой машины закончится бензин примерно через 100 км, потому что расход 10 на 100, а в баке ровно 10 литров". У прогноза должны быть выкладки, основания. Вы закладывались на одно, на инерционность процессов в экономике, теперь переобулись и закладываетесь на то, что дядя Сэм поведет себя определенным образом. Кроме того прогноз по своей сути подразумевал плавное снижение с достижением дна в диапазоне через 1,5-2 года, а по факту, купившие на мартовских хаях могут сейчас выходить из инвестиции с некоторой прибылью и ждать обвала

Вот эти все нестыковки и продуцируют такое "зарево". Что вы, держитесь за свою стратегию. Как в казино поставили 10 раз на 17. Проиграли, но продолжаете ставить и надеетесь отыграться. Можно сказать "мой прогноз, что у этой машины закончится бензин примерно через 100 км, потому что расход 10 на 100, а в баке ровно 10 литров". У прогноза должны быть выкладки, основания. Вы закладывались на одно, на инерционность процессов в экономике, теперь переобулись и закладываетесь на то, что дядя Сэм поведет себя определенным образом. Кроме того прогноз по своей сути подразумевал плавное снижение с достижением дна в диапазоне через 1,5-2 года, а по факту, купившие на мартовских хаях могут сейчас выходить из инвестиции с некоторой прибылью и ждать обвалаВот эти все нестыковки и продуцируют такое "зарево". Что вы, держитесь за свою стратегию. Как в казино поставили 10 раз на 17. Проиграли, но продолжаете ставить и надеетесь отыграться.

Vlad442 написав: Прогноз был дан до, или в самом начале вертолетных денег. Еще нечего было пылесосить Прогноз был дан до, или в самом начале вертолетных денег. Еще нечего было пылесосить

Vlad442 написав: зРадио исходил из того, что Америка поведет себя нейтрально, как во времена Великой депрессии, а оно оказалось вот так, она повела себя как во времена нефтяного кризиса 73. Но спрогнозировать это кругозора не хватило. зРадио исходил из того, что Америка поведет себя нейтрально, как во времена Великой депрессии, а оно оказалось вот так, она повела себя как во времена нефтяного кризиса 73. Но спрогнозировать это кругозора не хватило.

Я смотрю, "практики" здесь целую переобувочную организовали. А для отвода глаз обвиняют в переобувании единственного, кто своей позиции не менял. Забавно)Но я думаю, Влад, вам нечего волноваться - своя позиция как таковая отсутствует, а от моей вы "застраховались" самым первым еще полгода назад, открыто заявив, что исходов прогноза для вас будет лишь 2: 1) просто угадал, или 2) опроволосился.Я по этому поводу тоже не тревожусь - если я "просто угадал", то вы "просто потеряли деньги"...Тут вы правыА тут сочиняете. Я прекрасно отдавал себе отчетность в том, что такое QE. Вы же то ли прикидываетесь, что не понимаете, то ли реально не понимаете, насколько разные причины роста цен на недвижимость в США (монетарная) и Украине (регуляторная) мы наблюдаем. Если второе, то читайте Парцхаладзе - говорящая голова всея застройщиков не удержалась в порыве пропаганды даражая и в кое-то веки выдала на гора всю горькую правдуА вашими обывательскими познаниями о вертолетных деньгах рекомендую при этом не козырять. Они, в смысле эмиссионные деньги, как не попали на КРЖН на момент нашей последней дискуссии на тему, так и сегодня их не наблюдается. В том числе с высокими ценами на экспортное сырье, которые вымывают обратно такие же высокие цены на импорт...