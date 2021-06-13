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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 17 лип, 2021 19:27
1234567 написав:
справедливости ради, прогноз Зрадио был дан в реалиях ожидания побежденного КОВИДа и пылесоса ликвидности. А сейчас реалия - ожидание третьей волны с Индии и продолжение печатанья. Что предсказывать никто не решался в те далекие времена
Прогноз был дан до, или в самом начале вертолетных денег. Еще нечего было пылесосить. зРадио исходил из того, что Америка поведет себя нейтрально, как во времена Великой депрессии, а оно оказалось вот так, она повела себя как во времена нефтяного кризиса 73. Но спрогнозировать это кругозора не хватило.
1234567 написав:
именно так , до определенного момента, т.к. при норм экономике есть куда девать деньги кроме бетона. Гуглим "динамика цен защитных активов в зависимости от фазы цикла развития"
Если бы сейчас был обычный долговой кризис, все было бы предсказуемо. Кто в кэше, тот в дамках, но ковидный кризис это то, с чем никто никогда не сталкивался, поэтому в 20-ом я занял позицию "ничего не знаю, ничего предсказать не могу, никаких движений до выяснения не делаю, ни покупаю, ни продаю". И, к сожаленю, задержался в этой выжидательной позиции. Был бы уменей, к осени 20-ого (вместе с коллективным мышлением чистильщиков обуви) мог бы понять куда ветер дует.
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Vlad442
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Додано: Суб 17 лип, 2021 19:31
Vlad442 написав:
И, к сожаленю, задержался в этой выжидательной позиции. Был бы уменей, к осени 20-ого (вместе с коллективным мышлением чистильщиков обуви) мог бы понять куда ветер дует.
Влад приветствую, а можно поподробнее что бы вы делали осенью 2020?
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vitaliian
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Додано: Суб 17 лип, 2021 19:32
Первый написав: 1234567 написав:
именно так , до определенного момента, т.к. при норм экономике есть куда девать деньги кроме бетона. Гуглим "динамика цен защитных активов в зависимости от фазы цикла развития"
Точно. А Я то думав чого ж воно так. Протягом 2015-2019 ВВП ріс, а ціна на квартири падала.
а воно он як:-(
зРадио исходил из того, что ВВП надувают перекосы валютной политики, когда держат курс, статистически ВВП растет, потом, когда валютный пузырь лопается, падает. В данном случае мы имеем совершенно другой случай, поэтому натягивать опыт 2008 и, тем более, 2014 с активной фазой войны не имеет смысла на сегодняшнюю ситуацию.
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Vlad442
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Додано: Суб 17 лип, 2021 19:33
vitaliian написав: Vlad442 написав:
И, к сожаленю, задержался в этой выжидательной позиции. Был бы уменей, к осени 20-ого (вместе с коллективным мышлением чистильщиков обуви) мог бы понять куда ветер дует.
Влад приветствую, а можно поподробнее что бы вы делали осенью 2020?
В Турции отдыхал с семьей. В практически пустом отеле с традиционно хорошим уровнем сервиса. За копеечную сумму на ресепшен поселили в номер, который в нормальных условиях меня жаба задавила бы купить.
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Vlad442
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Додано: Суб 17 лип, 2021 19:37
Сьогодні був ногами поруч з Герцена 17/25. Красивий будинок
мабуть , дорого?
Також нижче - це мабуть ЖК Кирилівський гай (салатовий). Поки там пройшлись, дві людини звідти на таксі поїхало. Мабуть логістика - швах ...
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Додано: Суб 17 лип, 2021 19:41
Vlad442 написав:
Прогноз был дан до, или в самом начале вертолетных денег. Еще нечего было пылесосить. зРадио исходил из того, что Америка поведет себя нейтрально, как во времена Великой депрессии, а оно оказалось вот так, она повела себя как во времена нефтяного кризиса 73. Но спрогнозировать это кругозора не хватило.
К приходу к власти Рейгана (вроде 78 год) ставки по ипотека в США были 18-19%.
В 2025 году такой же будет?
Востаннє редагувалось UA
в Суб 17 лип, 2021 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 19:41
Vlad442 написав:
Можно сказать "мой прогноз, что у этой машины закончится бензин примерно через 100 км, потому что расход 10 на 100, а в баке ровно 10 литров". У прогноза должны быть выкладки, основания. Вы закладывались на одно, на инерционность процессов в экономике, теперь переобулись и закладываетесь на то, что дядя Сэм поведет себя определенным образом. Кроме того прогноз по своей сути подразумевал плавное снижение с достижением дна в диапазоне через 1,5-2 года, а по факту, купившие на мартовских хаях могут сейчас выходить из инвестиции с некоторой прибылью и ждать обвала
Вот эти все нестыковки и продуцируют такое "зарево". Что вы, держитесь за свою стратегию. Как в казино поставили 10 раз на 17. Проиграли, но продолжаете ставить и надеетесь отыграться.
Я смотрю, "практики" здесь целую переобувочную организовали. А для отвода глаз обвиняют в переобувании единственного, кто своей позиции не менял. Забавно)
Но я думаю, Влад, вам нечего волноваться - своя позиция как таковая отсутствует, а от моей вы "застраховались" самым первым еще полгода назад, открыто заявив, что исходов прогноза для вас будет лишь 2: 1) просто угадал, или 2) опроволосился.
Я по этому поводу тоже не тревожусь - если я "просто угадал", то вы "просто потеряли деньги"...
Vlad442 написав:
Прогноз был дан до, или в самом начале вертолетных денег. Еще нечего было пылесосить
Тут вы правы
Vlad442 написав:
зРадио исходил из того, что Америка поведет себя нейтрально, как во времена Великой депрессии, а оно оказалось вот так, она повела себя как во времена нефтяного кризиса 73. Но спрогнозировать это кругозора не хватило.
А тут сочиняете. Я прекрасно отдавал себе отчетность в том, что такое QE. Вы же то ли прикидываетесь, что не понимаете, то ли реально не понимаете, насколько разные причины роста цен на недвижимость в США (монетарная) и Украине (регуляторная) мы наблюдаем. Если второе, то читайте Парцхаладзе - говорящая голова всея застройщиков не удержалась в порыве пропаганды даражая и в кое-то веки выдала на гора всю горькую правду
А вашими обывательскими познаниями о вертолетных деньгах рекомендую при этом не козырять. Они, в смысле эмиссионные деньги, как не попали на КРЖН на момент нашей последней дискуссии на тему, так и сегодня их не наблюдается. В том числе с высокими ценами на экспортное сырье, которые вымывают обратно такие же высокие цены на импорт...
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Додано: Суб 17 лип, 2021 19:44
Vlad442 написав:
Если бы сейчас был обычный долговой кризис, все было бы предсказуемо..
инфляция не менее предсказуема, правда мировой ещё не было, глобализация. В выигрыше будут те кто занимается с/х и другим сырьём, а полиняют те кто сидел на большой добавленной стоимости и сильно полиняют продавцы воздуха. Экономика в 101й раз напомнит что она натуральна.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 17 лип, 2021 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 19:44
Faceless написав:
zРадио написав:То, что мне одному приходится оппонировать эйрмаксам во множественном числе, меня абсолютно не смущает (кроме того, что отвечать вам приходится даже в 3-м часу ночи). Но я не жалуюсь. Увеличьте свои ряды еще втрое - тогда, возможно, силы и сравняются ))
У вас сильно раздуто ЧСВ - видимо, это свойственно "топам охулиардных компаний".
Faceless, вам как модератору, не к лицу допускать эмоциональные высказывания
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baraka
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Додано: Суб 17 лип, 2021 19:45
baraka написав: Faceless написав:
zРадио написав:То, что мне одному приходится оппонировать эйрмаксам во множественном числе, меня абсолютно не смущает (кроме того, что отвечать вам приходится даже в 3-м часу ночи). Но я не жалуюсь. Увеличьте свои ряды еще втрое - тогда, возможно, силы и сравняются ))
У вас сильно раздуто ЧСВ - видимо, это свойственно "топам охулиардных компаний".
Faceless, вам как модератору, не к лицу допускать эмоциональные высказывания
Где вы тут эмоции рассмотрели? Я просто констатирую факт
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